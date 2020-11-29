فيراري: لوكلير يفتقر إلى الثقة المعتادة في البحرين

تراجع لوكلير ليتأهّل بالمركز الـ 12 في التصفيات على حلبة البحرين الدولية، حيث سينطلق خلف زميله بالفريق سيباستيان فيتيل الذي تأهّل بالمركز الـ 11.

وتسجّل تلك المرة الرابعة فقط التي يتفوّق فيها فيتيل على لوكلير في التصفيات، في ظل تفوّق دائم للمونغاسكي خلال معظم الموسم.

وبالنسبة إلى لوكلير، فقد كانت تلك النتيجة في البحرين على تناقض تام مع نتيجة العام الماضي، عندما سجّل قطب الانطلاق الأوّل له في البطولة على حلبة الصخير، وكان في طريقه لإحراز الفوز قبل مواجهته مشكلة في المحرك.

وقال ميكيز أنّ لوكلير بدا يفتقر لمستوى ثقته المعتاد مع سيارة الفريق "اس اف1000" حتى الآن في البحرين.

"أنا واثق بأنّه وإذا ما تمّ سؤاله، سيخبركم على الأرجح بأنّه لا يتمتع بثقته الاعتيادية حول هذه الحلبة" قال ميكيز.

وأضاف: "نحن نعمل بجد مع الفريق من أجل دعمه بأفضل طريقة ممكنة، وأن نمنحه الأدوات والسيارة التي يحتاجها لاستعادة تلك الثقة. أعتقد بأنّ هنالك تقدم بسيط، حيث رأينا مستوى ثقته يرتفع، لكنّنا افتقرنا لأمر ما في التصفيات. آمُل أن نعود للمنافسة خلال السباق".

جديرٌ بالذكر أنّ فيراري سجّلت أفضل نتيجة مع سيارتيها هذا الموسم في تركيا، عندما حلّ فيتيل ولوكلير في المركزين الثالث والرابع تواليًا.

وقد منحت تلك النتيجة فيراري دفعة في سعيها لتحسين وتيرتها والتقدم في الترتيب من المركز السادس الذي تحتله حاليًا في بطولة الصانعين، فقط ليتأهّل منافسوها من فرق الوسط في مراكز متقدمة لسباق البحرين.

ويتأهّب ميكيز لمعركة محتدمة في سباق اليوم، حيث يعتقد بأنّ ما يصل إلى 12 سيارة ستكون شبه متعادلة في الأداء ضمن معركة الوسط.

فقال: "ما رأيتموه في التصفيات فيما يتعلّق بمدى قُرب المنافسة بين 12 سيارة، أعتقد بأنكم سترونه كثيرًا في السباق. دومًا ما يكون هنالك بضعة سائقين يُديرون السباق على نحوٍ أفضل، والبعض الآخر بشكل سيء، وعليه سيتوسّع الفارق بعض الشيء، لكنني أتوقع معركة محتدمة للغاية".

واختتم: "نتوجه بتركيز إلى السباق. لدينا مجموعتين من إطارات هارد. وهنالك سيارات قليلة ضمن ذات الوضع. وسنرى إذا ما سنحتاج لها. لكننا مستعدون لسباق جيّد مع 12 سيارة في البحرين".