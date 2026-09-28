ما القيمة الحالية لفيراري؟ من المحتمل أنهم يطرحون على أنفسهم هذا السؤال في مارانيللو أيضًا، إذ كان من المفترض أن يشهد هذا الصيف انطلاقة جديدة للفريق الأحمر في سعيه لملاحقة مرسيدس.

لكن التحديثات التي أُدخلت على سيارة "إس إف-26"، وفوق كل شيء، تقديم وحدة الطاقة "أديو 2"، لم تكن كافية للحاق بفريق السهام الفضية، بل إنها لم تحقق إجمالًا النتائج اللازمة لمواجهة صعود ريد بُل ومكلارين.

أنهى فريق ووكينغ عطلة نهاية الأسبوع في أذربيجان من دون حصد أي نقطة في بطولة الصانعين، ما أتاح لفريدريك فاسور الإشارة إلى أن: "لقد سجلنا نقاطًا أكثر من مكلارين في صراع المركز الثاني في بطولة الصانعين".

هذا ليس سيئًا، حتى لو كان هدفنا هو الفوز بالسباقات وببطولة العالم".

لكن الانطباع السائد هو أن سيارة "إم سي إل 40"، مع أحدث حزمة من التطويرات، حققت قفزة نوعية لم تتضح أبعادها بالكامل بعد في باكو.

بينما أظهرت ريد بُل، وخصوصًا خلال السباق، أن سيارتي "آر بي 22" بقيادة ماكس فيرستابن وإسحاق حجار تستحقان الصعود إلى منصة التتويج خلف الفائز جورج راسل سائق مرسيدس.

شارل لوكلير، فيراري الصورة من قبل: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

تشير الأرقام إلى أن الفريق الإيطالي يحتل المركز الثاني بثبات في بطولة الصانعين، برصيد 72 نقطة ستكون بالغة الأهمية في الدفاع عن موقعه أمام فريق البابايا.

لكن مسار الموسم يشير، بدلًا من ذلك، إلى أن سيارة "إس إف-26" غير قادرة على الحفاظ على موقعها بوصفها ثاني أقوى سيارة، وأنها تتراجع إلى المركز الثالث، إن لم يكن الرابع، على الصعيد التقني.

غالبًا ما تغيرت "التقلبات" في مستويات الأداء تبعًا للتحديثات التي أُدخلت، لكن الشك القائم، في انتظار وصول حزمة التطوير الأخيرة المتوقعة لموسم 2026 في أوستن، هو أن مشروع السيارة الحمراء يقترب من بلوغ حدود التطوير.

قدم سباق جائزة أذربيجان الكبرى يوم السبت دليلًا إضافيًا على ذلك، إذ خاضت سيارتا فيراري التصفيات والسباق بحزمتين انسيابيين مختلفين.

فقد صُممت السيارة لتستخدم عواكس الهواء الجانبية في نسختها المزودة بعنصر عمودي واحد. واختار شارل لوكلير خوض عطلة نهاية الأسبوع في أذربيجان بالحل الأخف وزنًا، والمناسب للسعي إلى تحقيق سرعات قصوى على المقاطع المستقيمة الطويلة.

أما لويس هاميلتون، فبعد حصة تجارب حرة غير مُرضية، قرر في نهاية الحصة الثالثة اعتماد الحزمة الأكثر ارتكازية، والمزوّد بثلاثة عناصر عمودية على الحافة الأمامية لعاكس الهواء الجانبي.

لويس هاميلتون، فيراري الصورة من قبل: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

كان هذا تغييرًا في النهج أراده بطل العالم سبع مرات للحصول على قسم خلفي أكثر ثباتًا، بما يوفر تماسكًا أفضل لسيارته فيراري، وربما أملًا في رفع حرارة الإطارات الأمامية التي كانت تواجه صعوبة في الوصول إلى درجة التشغيل المناسبة.

ويُظهر ذلك مجددًا أن سائقي الحصان الجامح يمتلكان أسلوبي قيادة مختلفين بوضوح، لكنه يكشف أيضًا أنهما يحاولان استخراج الإمكانات الحقيقية لهذه السيارة، التي تبقى صعبة للغاية عند محاولة دفعها إلى حدودها القصوى.

خلال السباق، بدا أن قرار السائق القادم من موناكو قد أتى بثماره بصورة أكبر. فقد كان أسرع بالتأكيد من زميله من حيث وتيرة السباق، لكنه ربما عانى بدرجة أكبر من مشكلة نقص التوجيه المزعجة في المنعطفات، بالنظر إلى أن الفارق في السرعة بينهما عند خط النهاية بلغ 1.8 كيلومتر في الساعة فقط، إذ سجل لوكلير 341.9 كيلومتر في الساعة مقابل 340.1 كيلومتر في الساعة لهاميلتون.

كان شارل أسرع بنحو 0.177 ثانية في المقطع الأول، بينما تفوق لويس في المقطع الثاني، الأكثر اعتمادًا على التحكم، بفارق 0.099 ثانية.

أما في المقطع الثالث، فقد تعادلا، مع فارق بلغ 0.07 ثانية لمصلحة أصيل موناكو. لكن الفارق كان واضحًا على اللفة الأسرع، إذ تقدم لوكلير بفارق 0.0386 ثانية.

تعلم فيراري أن لديها سيارة تتمتع بهيكل جيد وانسيابية جيدة، لكن إذا كان الوصول إلى التوازن المناسب لسيارة "إس إف-26" يتطلب زيادة الارتكازية في الحلبات التي تكتسب فيها الكفاءة الانسيابية ومقاومة الهواء المنخفضة أهمية كبيرة، فإن ذلك ينتهي إلى الحد من الإمكانات النظرية للسيارة، فضلًا عن اللجوء إلى حلول ميكانيكية أكثر تطرفًا تجعل قيادتها أقل دقة وأكثر صعوبة.