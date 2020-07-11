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فيراري: لوكلير وفيتيل يعلمان أنّهما "أخطآ"

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فيراري: لوكلير وفيتيل يعلمان أنّهما "أخطآ"
من قبل:
11-07-2020

قال ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أنّ سائقَيه في بطولة العالم للفورمولا واحد سيباستيان فيتيل وشارل لوكلير يدركان أنّهما "أخطآ" بعد تلقّيهما تحذيرات من "فيا" بشأن خرقهما لبروتوكولات "كوفيد-19".

تلقّى لوكلير رسالة من "فيا" بعد انتشار صور له على منصّات التواصل الاجتماعيّ وهو في موناكو في الأيّام الفاصلة بين سباقَي ريد بُل رينغ.

من جانبه حصل فيتيل على تحذير خلال جائزة النمسا الكبرى بعد أن شُوهد وهو يتحدّث إلى هيلموت ماركو وكريستيان هورنر من فريق ريد بُل من دون ارتداء قناع الوجه، ما يعني خرقه لمتطلّبات "الفقاعات الاجتماعيّة" الصارمة التي تبقي الفرق منفصلة.

وقال بينوتو أنّ سائقَيه تعلّما دروسًا من الواقعتَين، وسيكونان أكثر حذرًا في المستقبل.

وقال الإيطالي: "جاءت التعليمات لشارل وسيباستيان وربّما للفريق بأكمله بحاجتنا للانتباه لمدى أهميّة هذه التواجد هنا والتسابق من أجل البطولة بأكملها".

وأضاف: "أعتقد بأنّ تشتيت التركيز على البروتوكولات ليس بالأمر الرائع، نحتاج لأن نكون صارمين. زاد ذلك من انتباهنا واهتمامنا وتركيزنا".

وأكمل: "أعتقد بأنّ سائقانا يُدركان بأنّهما أخطآ، وأنا متأكّدٌ من أنّهما سينتبهان أكثر في المستقبل".

في المقابل قلّل بينوتو من شأن أزمنة فيراري الضعيفة في تجارب الجمعة، مشدّدًا على أنّ الفريق يركّز على اختبار الحزمة الانسيابيّة عوضًا عن السعي وراء التوازن الأمثل في الأجواء الحارة.

وكان لوكلير الأسرع بين سائقَي الفريق على متن سيارة "اس.اف1000" بحلوله تاسعًا، بينما خسر فيتيل مركزه الـ 12 بعد شطب زمنه ليكتفي بالمركز الـ 16.

وقال بينوتو: "الأجواء حارة أكثر بالرغم من أنّنا على ذات الحلبة، لذا نحتاج لتعديل التوازن ليتلاءم مع ذلك".

وأضاف: "جلبنا بعض المكوّنات الجديدة لاختبارها. ركّزنا على أنفسنا وعلى تلك المكوّنات وتفقّد الخرائط الانسيابيّة، ولم نتّبع برنامجنا الاعتياديّ يوم الجمعة".

ثمّ تابع: "أبقينا على سبيل المثال على مجموعتَين من إطارات "ميديوم" عوضًا عن الانتقال سريعًا إلى إطارات سوفت، كوننا كنّا نسعى وراء إجراء اختبارات ثابتة متعاقبة".

وأردف: "لم تكن الأزمنة مهمّة بالنسبة إلينا في النهاية، بل الأهمّ هو التركيز على تحليل البيانات، وفهم إن كانت المكوّنات الجديدة تعمل وفق المتوقّع، وإن كنّا نتحسّن على صعيد الأداء".

وأشار بينوتو إلى أنّه عند انتقال التركيز نحو الإعدادات، فإنّ الأداء العام للسيارة سيتحسّن. وذلك بعد أن عبّر فيتيل عن ارتياحه أكثر للتغييرات بالمقارنة مع لوكلير.

وقال بينوتو في هذا الصدد: "أعتقد بأنّ الإعدادات لم تكن مثاليّة اليوم. أفترض بأنّ ذلك يعود إلى الأجواء الحارة أوّلًا وثانيًا نتيجة المكوّنات الجديدة التي نحتاج لفهمها وملاءمة الإعدادات معها. نحتاج للعمل في بقيّة الأسبوع على الإعدادات من أجل تحسين توازن السيارة وأدائها".

وأضاف: "إنّها ظروفٌ مختلفة. لم يكن سيباستيان مرتاحًا خلال السباق الماضي، وقال بأنّ السيارة لم يكن من الممكن قيادتها. أعتقد بأنّه كان مرتاحًا أكثر اليوم، وحصل على الشعور المناسب من السيارة، أعني من القسم الخلفيّ عند الكبح. كان إجراء مقارنة مباشرة صعبًا بالنسبة إليه، لكنّه كان مرتاحًا أكثر بكثير بكلّ تأكيد".

واختتم بالقول: "على الجانب الآخر لم يكن شارل سعيدًا جدًا بتوازن السيارة والإعدادات اليوم. في حين أنّنا كنّا نعمل على مقارنة التعديلات الانسيابيّة فإنّنا لم نعمل على تحسين التوازن والإعدادات. الشعور مختلط، كوننا تحسّنا من جانب، لكنّنا لم نتحسّن (في الأزمنة)".

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الحدث جائزة ستيريا الكبرى
الكاتب مروان الوافي

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