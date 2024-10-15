فيراري: لوكلير سيُقدّم النتائج حالما يحصل على سيارة منافسة على اللقب

يُصرّ كلير على أنّ لوكلير جاهزٌ لتقديم بطولة عالم حالما يتمكّن الفريق من منحه سيارة كافية لفعل ذلك.

برز لوكلير كواحد من أسرع المتأهّلين في البطولة منذ انضمامه إلى فيراري في 2019، حيث حقّق 26 قطب انطلاقٍ أوّل حتّى الآن. لكنّ ذلك الرقم يتباين مع فوزه بسبعة سباقات "فقط، وهو ما ترك لأصيل موناكو سمعة بأنّه متأهّلٌ أفضل من متسابق.

لكن بالنظر إلى أنّ جزءًا كبيرًا من مسيرة لوكلير في فيراري تزامن مع مواجهة الفريق لمتاعب على صعيد وتيرة السباق، خاصة في 2022 و2023، فإنّ كلير مدرّب فيراري عالي الخبرة يشعر بأنّ تلك السمعة ليست عادلة، وبالتأكيد ليست كذلك في 2024.

وقال البريطاني: "سمعته في التصفيات تعزّزت بالتأكيد على مرّ الأعوام ويميل الناس عادة إلى القول بأنّه ليس بمدى ذات الجودة في السباق قبل عامين أو ثلاثة. حسنًا، ذلك غير عادل. إنّه جيّدٌ جدًا في التصفيات فحسب".

وأكمل: "صحيحٌ ربّما أنّنا نقلنا تركيزنا قليلًا لجعل السيارة أفضل في السباق. دائمًا ما تكون إدارة الإطارات موضوعًا ساخنًا بالطبع. لكنّنا شاهدنا شارل يُقدّم بعض السباقات الجيّدة جدًا. أذكر سباق النمسا 2022 عندما عانى ماكس فيرستابن مع تآكل الإطارات وفاز شارل بذلك السباق بقيادة رائعة".

وأردف: "ليس الأمر كما لو أنّ شارل لم يكن جيّدًا تاريخيًا على صعيد الإطارات. أعتقد بأنّنا لم نُركّز بشكلٍ جيّدٍ على الإطارات فحسب".

وواصل شرحه بالقول: "ما شاهدناه هذا العام هو نتيجة تركيزنا أكثر على جعل السيارة تعمل بشكلٍ جيّدٍ في السباق والاعتناء بالإطارات، وتعلّم شارل الكثير من الأعوام السابقة وصقل مواهبه على صعيد إدارة الإطارات والسباق. لذا أعتقد بأنّكم ترون تمثيلًا أفضل لشارل كسائق ولنا كفريق سباق".

ويعتقد كلير أنّ لوكلير "سيُقدّم النتائج" حالما تملك فيراري كلّ ما يتطلّبه الأمر للمنافسة على لقب البطولة وهو ما لم يحدث طوال أعوامه الستّة مع الفريق.

وقال حيال ذلك: "إنّه يملك ما يتطلّبه الأمر ليكون بطل عالم. يتمتّع بوتيرة التصفيات. أعتقد بأنّه أفضل متأهّلٍ شاهدناه. من الصعب العودة إلى حقبة مايكل شوماخر وميكا هاكينن، لكنّه أفضل متأهّلٍ بالتأكيد. وعلى صعيد إدارته للسباق، فلو نظرنا إلى مونزا فقد كان مذهلًا، عندما يتوازن كلّ شيء فيُمكنه تقديم الأداء".