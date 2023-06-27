فيراري: لوكلير تقبّل خطأه في انتقاده لاستراتيجيات فيراري

انتقد لوكلير في البداية استراتيجية فريقه فيراري حين فشل في التأهل للقسم الثالث من التصفيات في مونتريـال ولم يفلح في الاستفادة من تغيّر ظروف المسار لصالحه.

وخرج أصيل موناكو في بداية الحصة على إطارات انترميديت، لكن المسار كان يجفّ حينها، ليطلب من فريقه الانتقال إلى إطارات ملساء.

لكن الفريق رفض ذلك، وطلب منه تسجيل لفة سريعة على إطارات انترميديت قبل تبديلها.

لكن ومع خروج لوكلير مجدداً على إطارات سوفت، عادت الأمطار للهطول، ولم يتمكن من تسجيل زمن كاف لانتقاله إلى القسم الثالث من التصفيات.

وضمن معرض كلامه بعد التصفيات، عبّر لوكلير عن اعتقاده بأن التأخير في الانتقال للإطارات الملساء كان خطأ من الفريق، مشدداً على ضرورة عدم تكرار فيراري لتلك الأخطاء مجدداً.

لكن وبعد نقاشات جمعته مع الفريق لشرح الموقف وسبب رفض طلبه في البداية، سرعان ما غير أصيل موناكو من رأيه.

ويبدو أن لوكلير فهم وجهة نظر فيراري، حيث شدد فريدريك فاسور مدير الفريق على أن الوضع خلف الكواليس مختلف تماماً عن الطريقة التي ظهر بها سائقه في تصريحاته بعد التصفيات لأنه لم يكن حينها على دراية بكامل العوامل التي أثّرت على ما جرى.

وضمن حديثه مع وسائل إعلام مختارة من بينها موقعنا "موتورسبورت.كوم"، قال فاسور: "اتخذنا قراراً جيداً، كما أن لوكلير قال: ’حسناً، لقد كنت مخطئاً’".

وتابع: "أنا أحاول دوماً حماية سائقيّ من أجل مصلحة الفريق. أنا أتفهم تماماً موقفه حين خرج من السيارة مع نتيجة سيئة، ومن ثم بدأت تنهال عليه الأسئلة: هل أنت مسرور من الاستراتيجية؟ بالطبع سيجيب بالنفي!".

وأكمل: "لن يقول أبداً: ’نعم، لقد كان مذهلة!’".

وأردف: "الأمر الأهم برأيي هو أنه في بعض الأحيان من الأفضل التكلم مع الفريق قبل التصريحات. وهذا ما قمنا به، لقد كان هادئاً جداً ومتفهماً تماماً وصريحاً".

من جهة أخرى، كشف فاسور بأن تحليلات فيراري للتصفيات أظهرت بأن الإطارات لم تكن العامل الحاسم في عدم تأهل لوكلير، نظراً لأن أغلب الفرق اتبعت استراتيجية مماثلة.

فقال: "اتبعنا استراتيجية مماثلة لـ 90 بالمئة من الفرق، لذا كان شارل منزعجاً بعض الشيء من السيارة".

وحين سُئِل حيال وجود خلافات ربما بسبب التعليقات عبر اللاسلكي، ردّ فاسور بأنه لا يوجد أي شيء خارج عن المألوف.

فقال: "أعتقد أنه أمر اعتيادي للغاية، أن تكون هناك انطباعات مختلفة بين الأشخاص ضمن الفريق".

وتابع: "علينا أن نثق بما يشعر به السائق، لكن بالمقابل، نحن نمتلك الصورة الأكبر وما يقوم به السائقون الآخرون. بالتالي حين يصل سائقنا للمنعطف الأخير، فإنه لا يعلم شيئاً عن غيره من السائقين".

وأردف: "لكن يجب أن نخرج بقرار مشترك؛ في بعض الأحيان نصيب وفي البعض الآخر نخطئ. لكن ليست هناك طريقة واحدة لإصلاح كل شيء. لا يمكن أن يحلّ السائق لوحده المشاكل لأنه لا يعلم إن كانت هناك سيارات على المسار أو شيء ما خاطئ. بالتالي يتوجب علينا الالتزام بقرار موحّد".

واختتم: "ذلك ليس سهلاً على الدوام، في بعض الأحيان يلعب الحظ دوره. في التصفيات، أعتقد أن الاستراتيجية كانت صحيحة على الأغلب، لأنها كانت استراتيجية 90 بالمئة من الفرق".