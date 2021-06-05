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فيراري لن تنخدع بأدائها خلال التجارب الحرّة في باكو

اعترف فريق فيراري بأنّه لن ينخدع بأدائه المثير للإعجاب في تجارب يوم الجمعة لجائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا واحد، إذ يعتقد بأنّ هدفه لا يزال تصدّر مجموعة وسط الترتيب في باكو.

فيراري لن تنخدع بأدائها خلال التجارب الحرّة في باكو

بعد أن حقّقت قطب انطلاق أوّل مفاجئ وحصدت المركز الثاني في موناكو قبل أسبوعين، تصل فيراري إلى باكو متوقعةً "عودتها إلى الواقع" بالنظر للمقاطع ذات السرعة العالية على المسار.

ولكن برزت قوّة سيارة "أس.أف21" على السرعات البطيئة مجدّداً حيث أنهى كارلوس ساينز وشارل لوكلير تجارب الجمعة في المركزين الثالث والرابع تباعاً.

وسارع السائقان إلى التقليل من التكهنات بأنّهما قد ينافسان مجدّداً على معركة قطب الانطلاق الأوّل والفوز في باكو، إذ يعتقدان بأنّ مرسيدس – التي فشلت في التواجد ضمن العشرة الأوائل مع كلتا سيارتَيها في التجارب الثانية – ستنهض من عثرتها يوم السبت.

وشدّد المدير الرياضي في فيراري لورون ميكيز بأنّ تأدية يوم الجمعة لم تغيّر أهداف الفريق فيما تبقى من عطلة نهاية الأسبوع، حيث رجّح بأنّ فريقَي مرسيدس ومكلارين سيتعافيان.

"بالطبع ستكون ريد بُل قوية جداً، لكنّهم ليسوا هدفنا في عطلة نهاية الأسبوع" قال ميكيز.

وأضاف: "ليس لدينا أدنى شكّ بأنّ مرسيدس ستعود للمقدّمة في الغد. لذا لن ننخدع بالترتيب".

وأكمل: "أعتقد بأنّنا نطمح لأن نكون أفضل البقية في الوقت الراهن. هناك العديد من المتنافسين الأقوياء على ذلك المركز – نتوقع أن تكون سيارتا مكلارين قويتَين جداً هنا. لا زلنا نعتقد بأنّهم أقوياء هنا".

وتابع: "هناك العديد من السيارات التي تستهدف تلك المراكز. لكن هذا أيضاً ما نحاول القيام به. على الأرجح أنّ المركزَين الرابع والخامس هما أفضل ما يمكننا تحقيقه".

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ونجحت فيراري في التألق في موناكو بفضل طبيعة الحلبة ذات السرعة البطيئة، حيث برزت مجدّداً قوّة السيارة بشكل واضح على المنعطفات الضيّقة في المقطع الثاني لحلبة باكو.

كما شرح ميكيز بأنّ بيانات نظام تحديد المواقع "جي بي أس" التي جمعتها فيراري أظهرت "صورة جيّدة على المنعطفات البطيئة جداً"، ليندفع التركيز على تحسين السيارة على المنعطفات متوسطة السرعة والمنعطفات السريعة.

وقال ميكيز بخصوص ذلك: "في الوقت الراهن نقطة قوّتنا تكمن هناك".

وأردف: "نتيجةً لذلك، تركيز التحسينات سيكون على المنعطفات متوسطة السرعة والمنعطفات السريعة، ولحسن الحظّ لا يوجد الكثير منها في باكو، الأمر الذي يشرح لما لم نكن سيئين للغاية في تجارب الجمعة على الأقلّ".

واستطرد: "في المقابل، توجد خطوط مستقيمة طويلة جداً هنا، ونحن نعلم بأنّنا لم نصل بعد إلى المستوى الذي نريده مع وحدة الطاقة".

واستدرك: "نقطة قوتنا الآن هي المنعطفات البطيئة. وأكّدنا على ذلك في مختلف الحلبات".

واختتم: "بالتفكير في السباق، يجب أن تضيف أيضاً عامل جعل الإطارات تعمل وتتآكل بشكل صحيح، وهذا ما نركّز عليه في الوقت الراهن".

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