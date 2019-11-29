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فيراري لن تكشف عن "إجابات" بخصوص حادثة تصادم فيتيل ولوكلير الأخيرة

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فيراري لن تكشف عن "إجابات" بخصوص حادثة تصادم فيتيل ولوكلير الأخيرة
29-11-2019

قال ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري بأنّه لن تكون هنالك "إجابات علنية" للكيفية التي تعاملت بها القلعة الحمراء مع حادثة التصادم التي جمعت سائقَيها في سباق جائزة البرازيل الكبرى.

انسحب كلّ من سيباستيان فيتيل وشارل لوكلير من السباق الأخير على حلبة إنترلاغوس بعد حادثة التصادم التي جمعتهما بينما كان يتنافسان فيما بينهما على أحد المراكز.

ولم يسلّط الاتّحاد الدولي للسيارات "فيا" عقوبة على أيّ منهما إثر تلك الحادثة، على الرُغم من أن المشاهد التلفزيونية أظهرت تحرّك فيتيل يسارًا نحو زميله، كما راجعت فيراري وحللت تلك الحادثة من جانبها في مقرّ الفريق بمارانيللو، حيث التقى بينوتو مع فيتيل ولوكلير بشكل منفصل وسويًا.

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وعند سؤاله على هامش جائزة أبوظبي الكبرى الختامية عن الإجراءات والاحتياطات التي اتّخذها فريقه من أجل تفادي تكرار حدوث ذلك، قال بينوتو: "ليست هنالك إجابات على ذلك. إنّه أمر نناقشه داخليًا. إنّهما سائقان جيّدان للغاية، ويعلمان تمامًا ما ينبغي أن يقوما به. ما حدث كان مؤسفًا".

من جانبه، قال لوكلير يوم أمس قُبيل انطلاق مجريات الجولة الختامية أنّه وفيتيل بحاجة إلى أن "يكونا أقلّ عدائية بعض الشيء فيما بينهما" من أجل منع تكرار تلك الحادثة.

وقد سبق وصرّح بينوتو هذا الأسبوع - عقب اجتماعه بسائقَيه - بأنّ كليهما "يفهم أنّ ما حدث لم يكن مقبولًا" و"كيفية المُضي قُدمًا من ذلك".

مع ذلك، وحين سُئِل عن سبب عدم الكشف عن أيّة تفاصيل محددة، دافع بينوتو عن حقّ فريقه في الاحتفاظ بسرية الأمور الداخلية.

"هل هنالك سائق يقع عليه اللوم أكثر من الآخر؟ أعتقد بأنّ ذلك ليس أمرًا مهمًا. ربما في تلك المرّة كان سيباستيان، ربما المرّة القادمة يكون شارل" قال بينوتو.

وتابع: "هنالك سائقان يتنافسان ومن الممكن أن يرتكبا الأخطاء. المهم هو معرفة أنّ ذلك لن يحدث المرّة القادمة. ليس هنالك الكثير من الأمور لمناقشتها. كان أمرًا بيننا تحدّثنا فيها داخل مصنعنا، وأنا سعيد بأن أبقيه بيننا".

وقد أشار بينوتو إلى أنّ سائقَيه ما يزالان مختلفَين حول ما وقع في تلك الحادثة عندما قال بأنّ هنالك "نسخًا مختلفة" لما حدث وأنّه "إذا ما استمعت إليهما ستجد لدى كلّ منهما نسخته الخاصة حول ما حدث"

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مع ذلك، قال بينوتو أنّ الأمر الأساسي هو أنّه وبغضّ النظر عمّن يقع عليه اللوم، فإنّ تلك الحادثة أضرّت بالفريق.

"الأمر الأكثر أهمية هو فهم سبب وقوع ذلك" قال بينوتو.

واختتم: "تلك هي الطريقة الوحيدة لضمان عدم تكرار ذلك في المستقبل. وهذا بالتأكيد ما ناقشناه".

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