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فيراري "لن تغامر" بعلبة تروس لوكلير بالرغم من قطب الانطلاق الأوّل

قال الصانع الإيطالي فيراري أنّه "لن يُجازف" بعلبة تروس شارل لوكلير بالرغم من تحقيقه لقطب الانطلاق الأوّل في موناكو في ظلّ انتظارها لمعرفة حجم الضرر الذي لحق بسيارته.

فيراري "لن تغامر" بعلبة تروس لوكلير بالرغم من قطب الانطلاق الأوّل

تمكّن لوكلير من ترجمة وتيرته القويّة على سيارته فيراري في التجارب الحرّة إلى قطب الانطلاق الأوّل هذا الموسم في موناكو اليوم السبت، وذلك بعد تفوّقه على ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل بعُشرين من الثانية.

لكنّ قطب الانطلاق الأوّل تأكّد بشكلٍ غير معتاد بعد أن تعرّض لوكلير لحادث عند الخروج من منطقة المسبح، ما تسبّب في رفع العلم الأحمر وحرمان الجميع من تحسين أزمنتهم.

وبالرغم من أنّ لوكلير بدا سعيدًا بضمان قطب الانطلاق الأوّل، إلّا أنّه بقي قلقًا رفقة فريقه حيال حالة سيارته وعلبة تروسه، متخوّفين من إمكانيّة تلقيه لعقوبة على شبكة الانطلاق.

وأوضح ماتيا بينوتو مدير الفريق أنّ الحصان الجامح لن يُجازف بعلبة تروس أصيل موناكو، مُشدّدًا على أهميّة تحقيق أقصى قدرٍ ممكنٍ من النقاط في موناكو.

وقال بينوتو: "كلّا، لن نجازف. أعتقد بأنّ الأهمّ بالنسبة إلينا بعد هكذا تصفيات هو محاولة تحقيق أقصى قدرٍ ممكنٍ من النقاط، ومن الواضح أنّنا نحتاج لإكمال السباق كذلك".

وأضاف: "لذا فإنّ الموثوقيّة هي الأولويّة. لو كانت لدينا أيّة شكوك فسنقوم بتغييرها وتصليحها".

وفي حال اضطرّ لوكلير للحصول على علبة تروس جديدة، فسيتلقّى عقوبة التراجع 5 مراكز ما يعني انطلاقه من المركز السادس".

واعتقد بينوتو أنّ فيراري ستحصل على فكرة واضحة بشأن حالة علبة التروس والهيكل "في غضون بضع ساعات"، حيث سيُتّخذ قرار تغيير علبة التروس هذه الليلة.

ومثّلت هذه النتيجة قطب الانطلاق الأوّل الأوّل لفيراري منذ جائزة المكسيك الكبرى 2019، الذي حقّقه لوكلير حينها، وجاءت لتكون مفاجأة سارة بالنسبة للصانع الإيطالي ضمن عطلة نهاية أسبوع موناكو حتّى الآن.

لكنّ بينوتو قال بعد الحصّة أنّ هناك شعورًا بخيبة الأمل في الفريق بسبب حادث لوكلير وحقيقة تأهّل كارلوس ساينز الإبن رابعًا بعد أن تواجد ثانيًا في جميع حصص التجارب الحرّة الثلاث.

وقال الإيطالي: "من المؤسف دائمًا التعرّض لحادث".

وأضاف: "نحن محبطون كذلك ليس بسبب الحادث فقط، لأنّنا نعتقد بأنّه كان بوسع كارلوس تحقيق نتيجة أفضل. لذا ربّما كان بوسعنا القيام بعملٍ أفضل كفريقٍ الييوم، لذا نشعر ببعض خيبة الأمل".

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