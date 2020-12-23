فيراري لن تضحي بتطوير سيارة 2022 من أجل تحسين سيارة 2021

وضعت فيراري هدفاً يتمحور حول الإنهاء بالمركز الثالث على أقل تقدير ضمن بطولة المصنعين، لكن فريق مارانيللو يعي تماماً صعوبة هذه المهمة بالنظر إلى قوة المنافسين.

وأشار ماتيا بينوتو مدير الفريق بوضوح إلى أنه وبينما لا يتوجب على فيراري المعاناة من موسم صعب آخر العام المقبل، لكن سيكون من الخطأ التركيز فقط على سيارة 2021، نظراً للثمن الذي قد تدفعه في 2022 إن لم تنجح بتقديم الأداء المأمول.

فقال: "أعتقد أن موسم 2022 سيكون أكثر أهمية من 2021. ذلك لأن 2022 فاتحةٌ لحقبة تقنية جديدة. وفي حال كان لدينا فارق كبير بالفعل منذ بداية 2022، فسيكون من الصعب جداً اللحاق بالمنافسين في الموسم التالي".

وأكمل: "لذا وبالتأكيد أعتقد أن الأولوية ستكون لموسم 2022 فيما يتعلق بتطوير السيارة، أعتقد أننا وفي حال أولينا المزيد من الاهتمام لسيارة 2021، فسيكون بسبب وضعٍ سيء ما أو سير الأمور بطريقة خاطئة".

وتأمل فيراري بتحقيق بعض التقدم مع سيارة 2021، بالرغم من تركيزها على 2022.

"أعتقد أننا وكفريق فيراري لن نقبل بموسم مماثل لـ 2020. لذا علينا التأكد من تقديم عمل أفضل" قال بينوتو.

وتابع: "أعتقد أننا لو نظرنا إلى طريقة تطوير السيارة، لدينا بعض الأمل بتقديم موسم أفضل. لكن لا أحد يدري".

واسترسل: "أعتقد أنه من المهم لنا عدم تكرار موسم 2020 الصعب. لذا أقل هدف لنا هو تحقيق مركز أفضل في البطولة".

ويعي بينوتو تماماً صعوبة المهمة التي تنتظره مع فيراري، لكنه بالمقابل أشار إلى أن التاريخ يحمل الكثير من الحالات التي انقلبت فيها الأمور بين موسم وآخر.

فقال: "علينا بداية أن نعي موقعنا الحالي. المركز السادس. أعتقد أنه علينا تقبل الحال بتواضع، وذلك ليس بالأمر السهل لأننا فريق فيراري".

وأكمل: "سنتقدم في نهاية المطاف، لأننا نقدم عملاً أفضل في كل مرة مقارنة بالسابق".

واختتم: "علينا مواصلة الالتزام الكامل مع طموحات واضحة، وأنا واثق من أننا نمتلك الفريق القادر على ذلك".