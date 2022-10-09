فيراري لن تستأنف عقوبة لوكلير لكنّها "متفاجئة ومحبطة" حيالها

ضمن ماكس فيرشتابن لقبه الثاني في الفورمولا واحد بشكلٍ غريبٍ اليوم الأحد ضمن جائزة اليابان الكبرى، حيث اكتشف ذلك في البادوك بعد توجيه المراقبين عقوبة 4 ثوانٍ للوكلير لكسبه أفضليّة غير عادلة ضمن معركته مع سيرجيو بيريز في اللفّة الأخيرة.

وكان لوكلير قد خرج عن المسار في المنعطف المزدوج الأخير، وعبر منطقة الخروج الآمن ليعود إلى المسار أمام بيريز وبقي أمامه حتّى عبورهما خطّ النهاية، وأعلنت إدارة السباق التحقيق في الواقعة سريعًا.

وتمّ توجيه عقوبة 5 ثوانٍ لسائق فيراري، وهو ما أطاح بلوكلير إلى المركز الثالث وسمح بالتالي لفيرشتابن بضمان اللقب بعد قرار إدارة السباق منح النقاط الكاملة بالرغم من إكمال 28 لفّة فقط.

وقال ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أنّه "متفاجئٌ ومحبطٌ للغاية" بذلك القرار، مُشيرًا إلى الوقت الطويل الذي أخذته إدارة السباق في سنغافورة للحكم بشأن ترك بيريز لمسافة أكثر من 10 سيارات خلف سيارة الأمان عند التحقيق في تلك الواقعة.

وقال الإيطالي: "قبل سبعة أيّام في سنغافورة، أخذوا الكثير من اللفّات ومن ثمّ الكثير من الوقت بعد السباق، وكان عليهم استدعاء السائقين والاستماع إليهم لاتّخاذ قرار بسيط مباشر، أمّا اليوم فقد تمّ توجيه العقوبة في غضون ثوانٍ".

وأكمل: "أنا متفاجئٌ من هكذا تصرّفٍ بين سنغافورة وهنا، بعد أيّام قليلة فحسب. هل كانت عقوبة الثواني الخمس محقّة أم لا؟ برأينا لم يكسب لوكلير أيّ أفضليّة. كان أمامه وبقي أمامه. وبقي الفارق على حاله. يبقى ذلك محل جدل، لكنّهم اتّخذوا ذلك القرار الذي سنقبله".

وأردف: "كان هذا ليمنحنا فرصة إدارة الأمور بشكلٍ مختلف وربّما كنّا لنُحقّق فوزًا (في سنغافورة)، لذا أنا محبطٌ للغاية حيال هذا التقلّب في القرارات في هكذا فترة وجيزة".