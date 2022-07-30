فيراري لن تحتاج لأوامر الفريق لاستغلال معاناة ريد بُل

يتواجد أصيل موناكو حاليًا على بُعد 63 نقطة عن فيرشتابن حامل اللقب، وذلك على إثر تعرّضه لحادث أثناء تواجده في الصدارة في سباق جائزة فرنسا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي.

في المقابل تتأخّر فيراري بـ 82 نقطة عن ريد بُل في بطولة الصانعين مع بقاء 10 سباقات على النهاية.

وفي محاولة لتقليص ذلك الفارق، سينطلق كارلوس ساينز الإبن من المركز الثاني في بودابست خلف جورج راسل الحائز على قطب الانطلاق الأوّل، بينما سيتواجد لوكلير في المركز الثالث.

يأتي ذلك في الوقت الذي ضربت فيه مشكلة طاقة سيارة فيرشتابن في القسم الثالث لينطلق عاشرًا.

وسينطلق الهولندي مباشرة أمام زميله سيرجيو بيريز الذي فشل في العبور إلى القسم الثالث من التصفيات.

لكنّ فيراري تحتاج لعدم التدخّل عبر خوض محادثات بشأن أوام الفريق أو فصل الاستراتيجيّتين لتغطية ريد بُل وتوجيه أكبر ضربة ممكنة وفق ما قاله سائقاها.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كانت هناك حاجة لإجراءات خاصة لاستغلال مشاكل ريد بُل، قال لوكلير: "نحتاج فقط للقيام بأفضل عملٍ ممكن في النهاية بكلّ صدق".

وأضاف: "لذا نُركّز على أنفسنا. لا أعتقد بأنّ هناك حاجة لايّ شيء هنا. من الواضح أنّ عليها عدم المجازفة بين السيارتين. لكنّ ذلك طبيعي".

وأكمل: "لا أعتقد بأنّ هناك حاجة لأيّ شيء مميّزٍ غدًا. سينطلق ماكس من المركز العاشر، لذا قد يتطلّب منه الأمر بعض اللفّات قبل العودة إلى الأمام".

وأردف: "لكنّنا سنُركّز على أنفسنا فحسب وسنُحاول الفوز بالسباق".

كما شاطره زميله ساينز الرأي بأنّ أفضل خيارٍ لفيراري لتوجيه أكبر ضررٍ لريد بُل سيكون بالتركيز فقط على الإطاحة براسل وتحقيق الفوز.

وقال: "لا نركّز كثيرًا على موقع ماكس لأنّنا نعلم بأنّنا إن أردنا تقليص فارق النقاط في البطولة، فإنّ أفضل طريقة لفعل ذلك هي الفوز".

وأكمل: "بصرف النظر عن موقع ماكس فإنّنا نرغب بالسعي وراء الفوز".