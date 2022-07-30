فيراري لن تحتاج لأوامر الفريق لاستغلال معاناة ريد بُل
يعتقد شارل لوكلير بأنّ فريقه فيراري "لا يحتاج للقيام بأيّ شيء مميّز" في ما يتعلّق بأوامر الفريق أو الاستراتيجيّة ضمن سباق جائزة المجر الكبرى لاستغلال معاناة ماكس فيرشتابن في التصفيات.
يتواجد أصيل موناكو حاليًا على بُعد 63 نقطة عن فيرشتابن حامل اللقب، وذلك على إثر تعرّضه لحادث أثناء تواجده في الصدارة في سباق جائزة فرنسا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي.
في المقابل تتأخّر فيراري بـ 82 نقطة عن ريد بُل في بطولة الصانعين مع بقاء 10 سباقات على النهاية.
وفي محاولة لتقليص ذلك الفارق، سينطلق كارلوس ساينز الإبن من المركز الثاني في بودابست خلف جورج راسل الحائز على قطب الانطلاق الأوّل، بينما سيتواجد لوكلير في المركز الثالث.
يأتي ذلك في الوقت الذي ضربت فيه مشكلة طاقة سيارة فيرشتابن في القسم الثالث لينطلق عاشرًا.
وسينطلق الهولندي مباشرة أمام زميله سيرجيو بيريز الذي فشل في العبور إلى القسم الثالث من التصفيات.
لكنّ فيراري تحتاج لعدم التدخّل عبر خوض محادثات بشأن أوام الفريق أو فصل الاستراتيجيّتين لتغطية ريد بُل وتوجيه أكبر ضربة ممكنة وفق ما قاله سائقاها.
وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كانت هناك حاجة لإجراءات خاصة لاستغلال مشاكل ريد بُل، قال لوكلير: "نحتاج فقط للقيام بأفضل عملٍ ممكن في النهاية بكلّ صدق".
وأضاف: "لذا نُركّز على أنفسنا. لا أعتقد بأنّ هناك حاجة لايّ شيء هنا. من الواضح أنّ عليها عدم المجازفة بين السيارتين. لكنّ ذلك طبيعي".
وأكمل: "لا أعتقد بأنّ هناك حاجة لأيّ شيء مميّزٍ غدًا. سينطلق ماكس من المركز العاشر، لذا قد يتطلّب منه الأمر بعض اللفّات قبل العودة إلى الأمام".
وأردف: "لكنّنا سنُركّز على أنفسنا فحسب وسنُحاول الفوز بالسباق".
كما شاطره زميله ساينز الرأي بأنّ أفضل خيارٍ لفيراري لتوجيه أكبر ضررٍ لريد بُل سيكون بالتركيز فقط على الإطاحة براسل وتحقيق الفوز.
وقال: "لا نركّز كثيرًا على موقع ماكس لأنّنا نعلم بأنّنا إن أردنا تقليص فارق النقاط في البطولة، فإنّ أفضل طريقة لفعل ذلك هي الفوز".
وأكمل: "بصرف النظر عن موقع ماكس فإنّنا نرغب بالسعي وراء الفوز".
راسل السعيد يحتاج لفهم قطب الانطلاق الأوّل المفاجئ في المجر
هاميلتون: حجز مرسيدس للصفّ الأوّل في تصفيات المجر كان ممكنًا قبل عطل نظام "دي آر اس"
أحدث الأخبار
ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة المجر الكبرى 2022
واصل ماكس فيرشتابن تعزيز صدارته المريحة للغاية لبطولة السائقين بعد فوزه ونتيجة غريمه شارل لوكلير الضعيفة في المجر، في حين اقتربت مرسيدس أكثر من فيراري بالنسبة للمركز الثاني في بطولة الصانعين.
ريد بُل "تخلّصت" من الاستراتيجيّة الأصليّة بعد أن خطّطت للانطلاق على إطارات "هارد"
كشفت ريد بُل أنّها كانت تُخطّط لبدء سباق جائزة المجر الكبرى للفورمولا واحد على إطارات "هارد" ضمن خطوة كانت لتبدّد آمالها بتحقيق الفوز بشكلٍ شبه مؤكّد.
فيراري تشرح الأسباب وراء انتقال لوكلير المشؤوم نحو إطارات "هارد" في المجر
شرح فريق فيرار سبب اختياره نقل شارل لوكلير إلى إطارات "هارد" خلال سباق جائزة المجر الكبرى للفورمولا واحد ما تسبّب في انهيار منافسته على الفوز واكتفائه بالمركز السادس.
هاميلتون "كان ليُنافس على الفوز" من دون مشكلة التصفيات في المجر
قال لويس هاميلتون أنّه "كان ليكون ضمن دائرة المنافسة على الفوز" ضمن سباق جائزة المجر الكبرى للفورمولا واحد من دون مشكلة نظام "دي آر اس" التي واجهها في التصفيات أمسٍ السبت.