فيراري لم تكن راضية تمامًا عن توازن السيارة في باكو
يرى فريد فاسور مدير فريق فيراري أن السيارة افتقرت للتوازن بشكل كبير خلال التجارب الحرة لجائزة أذربيجان الكبرى.
فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري
الصورة من قبل: برين لينون / صور جيتي
أشار فريد فاسور إلى أن فيراري أظهرت أداءً غير ثابت طوال حصتي التجارب الحرة، وأن الفريق لم يكن راضيًا عن توازن السيارة، موضحًا أن ظروف الحلبة جعلت إدارة الإطارات أمرًا صعبًا.
وتحدث رئيس الفريق عن أزمنة مرسيدس ومستوى المنافسين، قائلًا: "كان الوضع غريبًا. شهدنا صعودًا وهبوطًا كبيرًا في الأداء من لفة إلى أخرى".
وأضاف: "لم تكن الحصة الصباحية سيئة، لكننا رأينا في فترة ما بعد الظهر تقلبات كبيرة بين اللفات. كان من الصعب العثور على الموقع المناسب على الحلبة والاستفادة من السحب. ولم نكن وحدنا في مواجهة هذه المشكلة. فقد عانى الآخرون أيضًا - ماكس واجه مشكلات كذلك، على سبيل المثال".
وأكمل: "هنا، يمكن لعوامل الأداء أن تؤدي إلى فروق أكبر بكثير مقارنة بحلبة تقليدية. لم نكن سعداء كثيرًا بتوازن السيارة اليوم؛ لدينا الكثير من العمل للقيام به من أجل الغد".
وعن الفارق مع مرسيدس، قال فاسور: "لدي خبرة كافية تجعلني لا أعطي أزمنة اليوم الأول أهمية كبيرة. لا جدوى من التعلق بنتائج التجارب الحرة اليوم".
وشدد فاسور على أن التجاوز في باكو ليس سهلًا كما يُعتقد عادةً، وأن الاستراتيجيات المحتملة ستتحدد وفق مجريات السباق، متحدثًا عن التحديات التي واجهها سائقوه وإمكانية تعرض شارل لوكلير لعقوبة بسبب وحدة الطاقة، قائلًا: "لا تعرف أبدًا ما سيحدث في باكو. يمكن أن تواجه مفاجآت كبيرة".
وأردف: "في العام الأول، توقع الجميع فوضى عارمة، لكن لم يحدث شيء. وفي العام الثاني حدث العكس تمامًا. وباستثناء وقوع أي حوادث، أعتقد أن استراتيجيتنا ستكون سباقًا بتوقف واحد، لأن التجاوز ليس سهلًا إلى هذه الدرجة. في الواقع، خلال التجارب الحرة، قضى لويس بعض الوقت خلف بيير، وكان ماكس خلف كولابينتو، وواجه كلاهما صعوبة في التجاوز".
وعن وضع عقوبة وحدة الطاقة الخاصة بشارل لوكلير، قال فاسور: "هناك معلومات واضحة بشأن هذا الأمر، لكنني سأحتفظ بها لنفسي. سنواصل استخدام وحدة الطاقة التي قدمناها في مونزا خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع".
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