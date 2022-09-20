فيراري لم تُفلت بعد من "لغز" سيارات الفورمولا واحد لموسم 2022

تبيّن أنّ الجيل الجديد من السيارات فرض عددًا من المفاجآت هذا العام، وواجهت الفرق أحيانًا بعض المصاعب بعد توقّعها تقديم أداء أفضل بكثير.

لكن على الجانب الإيجابي فإنّ الفرق حصلت في أحيانٍ أخرى على أداء يفوق بكثير ما كانت تتوقّعه.

وتبحث فيراري عن أجوبة حاسمة حول هذا الوضع، حيث عانت مؤخّرًا في بلجيكا قبل أن تكون أكثر قوّة في مونزا بالرغم من متطلّبات الحلبتين المتشابهة.

واعترف جوك كلير، الذي يُعتبر أحد مهندسي الأداء الرئيسيين في الفريق، أنّ حتّى أفضل مهندسي الفريق لا يملكون شرحًا كاملًا لسبب تقلّب الأداء بهذا الشكل.

وقال البريطاني: "لو علمنا هذه الأمور لامتلكنا الرصاصة الذهبيّة. لا يزال الوضع صعبًا لفهم كلّ هذه الأمور على نحوٍ كامل".

وأردف: "تتحدّث إلى الفرق التي تحصل على أداء جيّد في سباق ومن ثمّ تتراجع إلى الخلف في أخرى، إنّه لغزٌ حقيقي. لهذا السبب لا تُعدّ هذه المهمّة بسيطة، وهي مثيرة للاهتمام لكم كصحافة وكذلك لنا".

وفي حين أنّه قبل عدم امتلاكه لشرحٍ كاملٍ لسبب معاناة فيراري بذلك الشكل في سبا ومن ثمّ تقديمها لأداء أفضل في مونزا، إلّا أنّ كلير أوضح أنّه مع كسب الفرق للمزيد من الخبرة مع هذه السيارات فإنّها بدأت بالحصول على فهمٍ أفضل بكثيرٍ لما يحدث.

وقال: "لا نعلم جميع الأجوبة بصدق، ولا نزال نُحاول فهم ما حدث بالضبط في سبا. لدينا بعض الأفكار ومن الواضح أنّنا نتصرّف بناءً عليها. وصلنا إلى منزا بمستويات ارتكازيّة منخفضة مثل سبا، لكنّ الأداء كان مختلفًا ونشعر أنّنا فهمنا قليلًا ما حدث في سبا".

وأردف: "قد نكتشف المزيد لاحقًا هذا العام. لكنّنا نواصل التعلّم".