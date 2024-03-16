فيراري لم تعد "عديمة النفع" ضمن المعركة في مواجهة ريد بُل

ظهر الفريق الإيطالي كأبرز منافسي ريد بُل حتى الآن هذا الموسم، لكنه لم يكن قادراً على منع ماكس فيرستابن من تحقيق قطب الانطلاق الأول والفوز بأول سباقين.

وبينما بات من الواضح أن القلعة الحمراء بحاجة إلى قدر كبير من الأداء قبل أن تتمكن من التفكير في منافسة مباشر مع الفريق حامل اللقب، لكنها ترى أن هذا الهدف ليس مستحيلاً.

في الواقع، يعتقد مدير الفريق، فريد فاسور، أن الفريق يواجه سيناريو مختلف تماماً عن العام الماضي، حين كان الفارق خلف العلامة النمساوية أكبر من أية تحديثات ممكنة.

حيث علق فاسور على وضع المنافسة بين فيراري وريد بُل بعد أول سباقين، قائلاً: "الآن، لا أريد أن أكون متشائماً، فقد كان عطلة نهاية أسبوع جيدة وعلينا التحلي بالتفاؤل وعلينا الاستمتاع بهذه اللحظات، لكن من الواضح أن ريد بُل ما زالت في المقدمة".

وأكمل: "في التصفيات لديهم ربما اثنين/ثلاثة أعشار أمامنا، وفي السباق أكثر قليلاً. لكن من الصعب تقدير ذلك لأننا لا نعرف إذا كانوا يضغطون للحدود الأقصى".

وأردف: "لكن الشعور الحالي أكثر إيجابية، لأننا نعلم وفي حال حققنا خطوة للأمام، حينها بوسعنا تسليط بعض الضغط عليهم".

وتابع: "عندما كنا متأخرين بثانية كان كل هذا الكلام عديم النفع، ولكن الآن مع بداية جيدة يمكننا أن نتواجد هناك، يمكننا المنافسة. أعتقد أنه وفي جدة كان من السهل جداً [بالنسبة لهم] التجاوز لأنهم يمتلكون سرعة قصوى أفضل. ولكن ستكون لدينا فرص أخرى".

وأوضح فاسور أنه متفائل للغاية بحقيقة امتلاك الفريق قاعدة صلبة يمكنه البناء عليها - بدلاً من الحاجة إلى معالجة مشاكل مع السيارة.

فقال: "لست مركزاً على الإطلاق على البطولة، لكن أعتقد أننا سجلنا شيئاً مثل 45 نقطة [فعلياً 49] بشكل عام، والعام الماضي بعد ثلاث سباقات كان لدينا 25 [فعلياً 26]. من المهم أن يكون لديك بداية جيدة.

وأكمل: "أيضاً، أعتقد أن السيارة اليوم أسهل في القيادة مما كانت عليه قبل عام".

وتابع: "إنها قاعدة جيدة للتطوير، لأن السيارة أسهل بكثير في التعامل معها من قبل السائقين، لذا فمن الأسهل بكثير فهم أين يجب علينا التحسين، وفي هذه الحالة، فإنها خطوة إلى الأمام بالنسبة لنا".

ويبدو أن فيراري قد عالجت مشاكل تدهور تأدية الإطارات التي أعاقتها قبل 12 شهراً، حيث تعتقد أنها الآن ضمن موقع يسمح لها بالعمل مباشرة على تحسين أداء السيارة.

حيث قال فاسور: "الأداء يأتي من كل مكان، وليست هناك رصاصة سحرية تضمن خمسة أعشار ثانية إضافية للسيارة".

وأردف: "إذا أردنا اللحاق بهم، علينا التحسن في كل مجال واحد. كان هذا نهجنا العام الماضي وفي النهاية كانت النتائج جيدة. قمنا بخطوة جيدة ولكن علينا المواصلة".

واختتم: "بالتأكيد فإن الانسيابية أحد المفاتيح. لدينا تحديثات منتظرة. ما هو أكثر أهمية هو جلب تحديثات يمكن تشغيلها على السيارة كما يجب، وأعتقد أننا قمنا بعمل جيد في هذا الصدد العام الماضي".