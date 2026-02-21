تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

فيراري لم تحسم بعد إذا كانت ستعتمد الجناح الخلفي الجديد في ملبورن

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
فيراري لم تحسم بعد إذا كانت ستعتمد الجناح الخلفي الجديد في ملبورن

فيرستابن: سيارة "آر.بي22" تتمتع بكفاءة عالية لكنها بحاجة إلى تحسين

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
فيرستابن: سيارة "آر.بي22" تتمتع بكفاءة عالية لكنها بحاجة إلى تحسين

نوريس يكشف سبب تأخّره في الخروج إلى الحلبة في اليوم الأخير من تجارب البحرين

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
نوريس يكشف سبب تأخّره في الخروج إلى الحلبة في اليوم الأخير من تجارب البحرين

فيرستابن يودّ التسابق مع فيتيل في سباق لومان 24 ساعة

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
فيرستابن يودّ التسابق مع فيتيل في سباق لومان 24 ساعة

هوندا "غير راضية" عن أدائها في الفورمولا 1 وليس فقط عن الموثوقية

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
هوندا "غير راضية" عن أدائها في الفورمولا 1 وليس فقط عن الموثوقية

راسل يقول إنّ انطلاقاته التجريبية في موسم 2026 كانت الأسوأ في مسيرته

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
راسل يقول إنّ انطلاقاته التجريبية في موسم 2026 كانت الأسوأ في مسيرته

سميدلي يشرح العقلية التي تجعل فيرستابن "المنافس الأسمى"

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
سميدلي يشرح العقلية التي تجعل فيرستابن "المنافس الأسمى"

فريقًا بفريق: كيف سارت تجارب البحرين المزدوجة ما قبل موسم 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
فريقًا بفريق: كيف سارت تجارب البحرين المزدوجة ما قبل موسم 2026
فورمولا 1 التجارب الشتوية الثانية في البحرين

فيراري لم تحسم بعد إذا كانت ستعتمد الجناح الخلفي الجديد في ملبورن

قال فريد فاسور مدير فريق فيراري إنه ليس من المؤكد ما إذا كان الصانع الإيطالي سيستخدم الجناح الخلفي الثوري الجديد في سباق جائزة أستراليا الكبرى الشهر المقبل.

منشور:
شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور جيتي

برزت فيراري، التي أنهت موسم 2025 دون أي فوز، كأحد المرشحين للفوز في موسم الفورمولا 1 لعام 2026 بعد أداء قوي في تجارب ما قبل الموسم.

وقدمت الحظيرة الإيطالية العديد من الابتكارات على السيارة في التجارب الشتوية الثانية في البحرين. إذ كشفت للمرة الأولى يوم الأربعاء عن جناح صغير موضوع بالقرب من عادم سيارة "إس.إف-26".

وفي يوم الخميس، تم تقديم جناح خلفي مبتكر للغاية، كحل جذري لقواعد الانسيابية النشطة الجديدة.

فبدلًا من الفتح مثل جناح الـ "دي آر اس" التقليدي الذي تفضله معظم الفرق، يتميز تصميم فيراري بجناح خلفي يدور الجزء العلوي منه بـ 180 درجة عند تفعيل السائقين لوضع الخط المستقيم الجديد.

وخلال حديثه في مؤتمر صحفي بالبحرين يوم الخميس، قلّل فاسور من أهمية تحديثات فيراري الأخيرة، مؤكدًا أن الأجزاء الجديدة على سيارة "إس.إف-26" "لا تُحدث فارقًا كبيرًا" مقارنة بالتصاميم الأخرى.

كما لم يمنح المدير الفرنسي إجابة حاسمة بشأن استخدام هذا الجناح الخلفي في سباق افتتاح الموسم في ملبورن يوم 8 مارس.

حيث قال: "أعتقد أن الجميع يبتكر. أحيانًا تكون هذه الأشياء مرئية، وأحيانًا لا. أنا متأكد أن جميع الفرق على شبكة الانطلاق تفعل الشيء نفسه تمامًا".

وتابع: "القطعتان الأخيرتان اللتان جلبناهما إلى الحلبة كانتا واضحتين من الخارج، لكن الفارق ليس كبيرًا مقارنة بالآخرين. لا أعرف ما إذا كان سيكون على سيارتنا في ملبورن أو في السباق التالي".

اقرأ أيضاً:

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق فيرستابن: سيارة "آر.بي22" تتمتع بكفاءة عالية لكنها بحاجة إلى تحسين

أبرز التعليقات

المزيد من
شارل لوكلير

"فيا" توافق على جانح فيراري الخلفي "الثوري": "حلّ مناسب"

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
"فيا" توافق على جانح فيراري الخلفي "الثوري": "حلّ مناسب"

تجارب البحرين الثانية: لوكلير الأسرع في الفترة الصباحية من اليوم الثالث ولفّتان فقط لأستون مارتن

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
تجارب البحرين الثانية: لوكلير الأسرع في الفترة الصباحية من اليوم الثالث ولفّتان فقط لأستون مارتن

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تجارب برشلونة في مارس
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
المزيد من
فيراري

فريقًا بفريق: كيف سارت تجارب البحرين المزدوجة ما قبل موسم 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
فريقًا بفريق: كيف سارت تجارب البحرين المزدوجة ما قبل موسم 2026

كولتارد: لويس هاميلتون فقد سرعته القديمة

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
كولتارد: لويس هاميلتون فقد سرعته القديمة

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

أحدث الأخبار

فيراري لم تحسم بعد إذا كانت ستعتمد الجناح الخلفي الجديد في ملبورن

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
فيراري لم تحسم بعد إذا كانت ستعتمد الجناح الخلفي الجديد في ملبورن

فيرستابن: سيارة "آر.بي22" تتمتع بكفاءة عالية لكنها بحاجة إلى تحسين

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
فيرستابن: سيارة "آر.بي22" تتمتع بكفاءة عالية لكنها بحاجة إلى تحسين

نوريس يكشف سبب تأخّره في الخروج إلى الحلبة في اليوم الأخير من تجارب البحرين

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
نوريس يكشف سبب تأخّره في الخروج إلى الحلبة في اليوم الأخير من تجارب البحرين

فيرستابن يودّ التسابق مع فيتيل في سباق لومان 24 ساعة

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
فيرستابن يودّ التسابق مع فيتيل في سباق لومان 24 ساعة

برايم

اكتشف محتوى برايم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد