فيراري لم تحسم بعد إذا كانت ستعتمد الجناح الخلفي الجديد في ملبورن

قال فريد فاسور مدير فريق فيراري إنه ليس من المؤكد ما إذا كان الصانع الإيطالي سيستخدم الجناح الخلفي الثوري الجديد في سباق جائزة أستراليا الكبرى الشهر المقبل.
شارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور جيتي
برزت فيراري، التي أنهت موسم 2025 دون أي فوز، كأحد المرشحين للفوز في موسم الفورمولا 1 لعام 2026 بعد أداء قوي في تجارب ما قبل الموسم.
وقدمت الحظيرة الإيطالية العديد من الابتكارات على السيارة في التجارب الشتوية الثانية في البحرين. إذ كشفت للمرة الأولى يوم الأربعاء عن جناح صغير موضوع بالقرب من عادم سيارة "إس.إف-26".
وفي يوم الخميس، تم تقديم جناح خلفي مبتكر للغاية، كحل جذري لقواعد الانسيابية النشطة الجديدة.
فبدلًا من الفتح مثل جناح الـ "دي آر اس" التقليدي الذي تفضله معظم الفرق، يتميز تصميم فيراري بجناح خلفي يدور الجزء العلوي منه بـ 180 درجة عند تفعيل السائقين لوضع الخط المستقيم الجديد.
وخلال حديثه في مؤتمر صحفي بالبحرين يوم الخميس، قلّل فاسور من أهمية تحديثات فيراري الأخيرة، مؤكدًا أن الأجزاء الجديدة على سيارة "إس.إف-26" "لا تُحدث فارقًا كبيرًا" مقارنة بالتصاميم الأخرى.
كما لم يمنح المدير الفرنسي إجابة حاسمة بشأن استخدام هذا الجناح الخلفي في سباق افتتاح الموسم في ملبورن يوم 8 مارس.
حيث قال: "أعتقد أن الجميع يبتكر. أحيانًا تكون هذه الأشياء مرئية، وأحيانًا لا. أنا متأكد أن جميع الفرق على شبكة الانطلاق تفعل الشيء نفسه تمامًا".
وتابع: "القطعتان الأخيرتان اللتان جلبناهما إلى الحلبة كانتا واضحتين من الخارج، لكن الفارق ليس كبيرًا مقارنة بالآخرين. لا أعرف ما إذا كان سيكون على سيارتنا في ملبورن أو في السباق التالي".
