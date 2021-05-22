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فيراري لم تجد أيّ "ضررٍ جدي" في علبة تروس لوكلير بعد حادثه في موناكو

لم تجد فيراري أيّ ضررٍ "جدي" في علبة تروس شارل لوكلير إثر حادثه في تصفيات جائزة موناكو الكبرى للفورمولا واحد، لكنّها ستتّخذ القرار النهائيّ بشأن تغييرها صباح الأحد.

فيراري لم تجد أيّ "ضررٍ جدي" في علبة تروس لوكلير بعد حادثه في موناكو

سجّل لوكلير قطب الانطلاق الأوّل لفيراري منذ 18 شهرًا ضمن تصفيات موناكو اليوم السبت.

لكنّ الحصّة توقّفت عند رفع العلم الأحمر نتيجة اصطدام لوكالي بالحاجز الجانبيّ بالخروج من منطقة المسبح، وهو ما حرم السيارات الأخرى من تحسين أزمنتها وضمن هو بالتالي قطب الانطلاق الأوّل.

واعترف لوكلير مباشرة بعد الحصّة أنّه قلقٌ من أنّ حادثه قد ألحق ضررًا بعلبة تروس سيارته فيراري وهو ما قد يعني تلقّيه لعقوبة على شبكة الانطلاق.

لكنّ فيراري أصدرت بيانًا مساء السبت أكّدت فيه أنّ التفقّدات الأولويّة لعلبة تروس لوكلير أظهرت عدم وجود ضررٍ جديٍ عليها، وأنّها ستتّخذ القرار النهائيّ بشأن تغييرها صباح الأحد.

وجاء في بيان فيراري: "لم تكشف الفحوصات الأولويّة لعلبة تروس سيارة شارل لوكلير عن وجود ضررٍ جدي".

وأضاف: "ستُجرى فحوصات إضافيّة غدًا لاتّخاذ القرار بشأن الإبقاء على ذات علبة التروس للتسابق بها".

وفي حال أُجبر لوكلير على تغيير علبة تروسه فسيتراجع إلى المركز السادس على شبكة الانطلاق، ما سيُؤدّي إلى ترقية ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل إلى قطب الانطلاق الأوّل.

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