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فيراري لم تتلق تحذيرًا بشأن عطل محرك لوكلير "المفاجئ تمامًا" في سباق برشلونة

قالت فيراري أن العطل الذي أصاب وحدة طاقتها وتسبب بانسحاب شارل لوكلير من صدارة سباق جائزة إسبانيا الكبرى أتى بشكل مفاجئ تمامًا حيث لم يكن هنالك تحذير مسبق بوجود مشكلة على السيارة.

فيراري لم تتلق تحذيرًا بشأن عطل محرك لوكلير "المفاجئ تمامًا" في سباق برشلونة

بدا لوكلير في طريقه لإحراز الفوز في برشلونة حيث تمتع بصدارة مريحة في المراحل الأولى من السباق، وذلك بعد أن خسر غريمه ماكس فيرشتابن الوقت إثر انحرافه عن المسار إلى المنطقة الحصوية وتراجعه في الترتيب.

لكن وفي اللفة 27، وبينما كان يتمتع بأفضلية تتجاوز 11 ثانية، أبطأ لوكلير بشكل مفاجئ عندما خسرت سيارته الطاقة تحت التسارع في منتصف اللفة.

وسرعان ما توجه المونغاسكي إلى مرآب فريقه وانسحب من السباق، ليمنح فيرشتابن الفرصة للتقدم وإحراز الفوز الذي دفعه إلى صدارة ترتيب السائقين.

ولا تملك فيراري إجابة بعد لما سار على نحوٍ خاطئ مع وحدة طاقة لوكلير، إذ يرغب الفريق بالانتظار حتى انتهاء التحليلات في مقره في مارانيللو قبل الإعلان عن تفسير ما حدث.

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مع ذلك، أكّد ماتيا بينوتو مدير الفريق أن المشكلة لم تكن أمرًا كان يديره الفريق، بل كان مفاجئًا تمامًا.

فقال: "كانت مشكلة مفاجئة. أعتقد بأننا علمنا عنها أولًا من شارل، عبر اللاسلكي أولًا، ومن ثمّ من المهندسين الذين ينظرون إلى البيانات. لذلك كان أمرًا مفاجئًا بالفعل".

وأضاف: "لا نملك تفسيرًا بعد لما حدث. لذلك سيتم إرسال وحدة الطاقة إلى مارانيللو، ستسافر في الليل، وسنقوم بتفكيكها في صباح الغد".

من جهته، وعند سؤاله إذا ما كان ليتقدم نحو فوز مباشر لولا مشكلة وحدة الطاقة، قال لوكلير: "مع اللفات التي قمت بها، بصراحة، كانت كل شيء يسير بشكل جيد للغاية. أعتقد أنه كان ليكون من الصعب عليهم أن يلحقوا بنا مع وجود ذلك الفارق حينها، كما أن معدلات التآكل لدينا كانت جيدة للغاية".

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