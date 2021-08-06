تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / أستون مارتن تؤكّد استئنافها عقوبة فيتيل التالي / ويليامز: لم نعد بحاجة للسائقين المموّلين في الفورمولا واحد
فورمولا 1 / جائزة المجر الكبرى أخبار عاجلة

فيراري: لدينا أفضل تشكيلة سائقين في الفورمولا واحد

يعتقد ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أنّ الحصان الجامح يملك أفضل تشكيلة سائقين بين جميع فرق بطولة العالم للفورمولا واحد.

فيراري: لدينا أفضل تشكيلة سائقين في الفورمولا واحد

دخل فريق فيراري موسم 2021 عبر تشكيلة متجدّدة مكوّنة من شارل لوكلير وكارلوس ساينز الإبن الذي انضمّ إلى الفريق بديلًا عن بطل العالم أربع مرّات سيباستيان فيتيل.

ويتواجد ساينز ولوكلير حاليًا في المركزين السادس والسابع على التوالي في ترتيب البطولة برصيد 83 و80 نقطة لكلٍ منهما، وهو ما ساعد الفريق على استرجاع المركز الثالث في بطولة الصانعين بالرغم من تعادله مع مكلارين.

يأتي ذلك بعد تباين كبير في الأداء الموسم الماضي بعد تمكّن لوكلير من جمع 98 نقطة مقابل 33 لفيتيل.

اقرأ أيضاً:

وقال بينوتو حيال ذلك: "أنا سعيدٌ لعدّة أسباب" قال بينوتو، وأضاف: "أوّلًا أعتقد بأنّ لدينا أفضل تشكيلة سائقين بين جميع فرق الفورمولا واحد".

ثمّ تابع: "ثانيًا لأنّنا نعلم أنّ شارل سائقٌ رائع لكنّه يُواصل التحسّن، ونحن سعداء للغاية بذلك. حظينا بفرص رائعة للفوز هذا الموسم، الأولى كانت في موناكو، لكنّ ذلك لم يحدث لأسبابٍ نعلمها".

وأكمل: "لكن على الجانب الآخر، فإنّ كارلوس اندمج بشكلٍ جيّدٍ جدًا ويتحسّن سباقًا تلو الآخر. ذلك رائعٌ، ودعوني أقول أنّه ربّما يُمثّل معيارًا لشارل كذلك، حيث يدفعه أكثر إلى الأمام عندما تكون الظروف أكثر صعوبة".

وواصل شرحه بالقول: "مثلما قلتم فإنّ لكلٍ منهما 80 نقطة، وهو ما يظهر مدى أهميّة التمتّع بسائقَين جيّدين يُحقّقان النقاط على صعيد بطولة الصانعين. أنا سعيدٌ جدًا بذلك".

واختتم: "أتطلّع قدمًا للمستقبل لأنّني متأكّدٌ من أنّهما سيُحقّقان الكثير من النجاحات الباهرة".

المشاركات
التعليقات
أستون مارتن تؤكّد استئنافها عقوبة فيتيل

المقال السابق

أستون مارتن تؤكّد استئنافها عقوبة فيتيل

المقال التالي

ويليامز: لم نعد بحاجة للسائقين المموّلين في الفورمولا واحد

ويليامز: لم نعد بحاجة للسائقين المموّلين في الفورمولا واحد
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

ماذا كان سيحصل لو انطلق سباق المجر من دون أيّة سيارة على شبكة الانطلاق؟

2
فورمولا 1

تحليل: هل أعطى انطلاق هاميلتون وحيدًا في المجر صورة سيئة عن الفورمولا واحد؟

2 س
3
فورمولا 1

ألونسو: التحيّز البريطاني جعلني أبدو أنا وفيرشتابن سيّئين

4
فورمولا 1

فيراري: لدينا أفضل تشكيلة سائقين في الفورمولا واحد

4 س
5
فورمولا 1

أستون مارتن تؤكّد استئنافها عقوبة فيتيل

17 س
أحدث الأخبار
أوكون: تحذيري بشأن مزاملة ألونسو كان خاطئًا
فورمولا 1

أوكون: تحذيري بشأن مزاملة ألونسو كان خاطئًا

1 س
تحليل: هل أعطى انطلاق هاميلتون وحيدًا في المجر صورة سيئة عن الفورمولا واحد؟
فورمولا 1

تحليل: هل أعطى انطلاق هاميلتون وحيدًا في المجر صورة سيئة عن الفورمولا واحد؟

2 س
ويليامز: لم نعد بحاجة للسائقين المموّلين في الفورمولا واحد
فورمولا 1

ويليامز: لم نعد بحاجة للسائقين المموّلين في الفورمولا واحد

4 س
فيراري: لدينا أفضل تشكيلة سائقين في الفورمولا واحد
فورمولا 1

فيراري: لدينا أفضل تشكيلة سائقين في الفورمولا واحد

4 س
أستون مارتن تؤكّد استئنافها عقوبة فيتيل
فورمولا 1

أستون مارتن تؤكّد استئنافها عقوبة فيتيل

17 س
أحدث ملفات الفيديو
تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021 29:56
فورمولا 1
05-08-2021

تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021

جولة مع سيارة ريد بل هوندا للتعرف على مكونات سيارات الفورمولا 1 11:41
فورمولا 1
05-08-2021

جولة مع سيارة ريد بل هوندا للتعرف على مكونات سيارات الفورمولا 1

خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا 04:47
فورمولا 1
24-06-2021

خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار 01:46
فورمولا 1
16-06-2021

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً 08:15
فورمولا 1
25-05-2021

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً

الأكثر شعبية اليوم

ماذا كان سيحصل لو انطلق سباق المجر من دون أيّة سيارة على شبكة الانطلاق؟
فورمولا 1 فورمولا 1

ماذا كان سيحصل لو انطلق سباق المجر من دون أيّة سيارة على شبكة الانطلاق؟

تحليل: هل أعطى انطلاق هاميلتون وحيدًا في المجر صورة سيئة عن الفورمولا واحد؟
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: هل أعطى انطلاق هاميلتون وحيدًا في المجر صورة سيئة عن الفورمولا واحد؟

ألونسو: التحيّز البريطاني جعلني أبدو أنا وفيرشتابن سيّئين
فورمولا 1 فورمولا 1

ألونسو: التحيّز البريطاني جعلني أبدو أنا وفيرشتابن سيّئين

فيراري: لدينا أفضل تشكيلة سائقين في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري: لدينا أفضل تشكيلة سائقين في الفورمولا واحد

أستون مارتن تؤكّد استئنافها عقوبة فيتيل
فورمولا 1 فورمولا 1

أستون مارتن تؤكّد استئنافها عقوبة فيتيل

وولف يتمسّك بقرار عدم تغيير إطارات هاميلتون قبل إعادة الانطلاقة
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف يتمسّك بقرار عدم تغيير إطارات هاميلتون قبل إعادة الانطلاقة

مرسيدس متفاجئة من عدم اختيار ريد بُل لجناح الارتكازيّة القصوى في المجر
فورمولا 1 فورمولا 1

مرسيدس متفاجئة من عدم اختيار ريد بُل لجناح الارتكازيّة القصوى في المجر

فيراري: من الجيّد أنّ ساينز شكّك في الاستراتيجيّة في سباق المجر
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري: من الجيّد أنّ ساينز شكّك في الاستراتيجيّة في سباق المجر

أحدث الأخبار

أوكون: تحذيري بشأن مزاملة ألونسو كان خاطئًا
فورمولا 1 فورمولا 1

أوكون: تحذيري بشأن مزاملة ألونسو كان خاطئًا

تحليل: هل أعطى انطلاق هاميلتون وحيدًا في المجر صورة سيئة عن الفورمولا واحد؟
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: هل أعطى انطلاق هاميلتون وحيدًا في المجر صورة سيئة عن الفورمولا واحد؟

ويليامز: لم نعد بحاجة للسائقين المموّلين في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

ويليامز: لم نعد بحاجة للسائقين المموّلين في الفورمولا واحد

فيراري: لدينا أفضل تشكيلة سائقين في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري: لدينا أفضل تشكيلة سائقين في الفورمولا واحد

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.