فيراري: لدينا أفضل تشكيلة سائقين في الفورمولا واحد

دخل فريق فيراري موسم 2021 عبر تشكيلة متجدّدة مكوّنة من شارل لوكلير وكارلوس ساينز الإبن الذي انضمّ إلى الفريق بديلًا عن بطل العالم أربع مرّات سيباستيان فيتيل.

ويتواجد ساينز ولوكلير حاليًا في المركزين السادس والسابع على التوالي في ترتيب البطولة برصيد 83 و80 نقطة لكلٍ منهما، وهو ما ساعد الفريق على استرجاع المركز الثالث في بطولة الصانعين بالرغم من تعادله مع مكلارين.

يأتي ذلك بعد تباين كبير في الأداء الموسم الماضي بعد تمكّن لوكلير من جمع 98 نقطة مقابل 33 لفيتيل.

وقال بينوتو حيال ذلك: "أنا سعيدٌ لعدّة أسباب" قال بينوتو، وأضاف: "أوّلًا أعتقد بأنّ لدينا أفضل تشكيلة سائقين بين جميع فرق الفورمولا واحد".

ثمّ تابع: "ثانيًا لأنّنا نعلم أنّ شارل سائقٌ رائع لكنّه يُواصل التحسّن، ونحن سعداء للغاية بذلك. حظينا بفرص رائعة للفوز هذا الموسم، الأولى كانت في موناكو، لكنّ ذلك لم يحدث لأسبابٍ نعلمها".

وأكمل: "لكن على الجانب الآخر، فإنّ كارلوس اندمج بشكلٍ جيّدٍ جدًا ويتحسّن سباقًا تلو الآخر. ذلك رائعٌ، ودعوني أقول أنّه ربّما يُمثّل معيارًا لشارل كذلك، حيث يدفعه أكثر إلى الأمام عندما تكون الظروف أكثر صعوبة".

وواصل شرحه بالقول: "مثلما قلتم فإنّ لكلٍ منهما 80 نقطة، وهو ما يظهر مدى أهميّة التمتّع بسائقَين جيّدين يُحقّقان النقاط على صعيد بطولة الصانعين. أنا سعيدٌ جدًا بذلك".

واختتم: "أتطلّع قدمًا للمستقبل لأنّني متأكّدٌ من أنّهما سيُحقّقان الكثير من النجاحات الباهرة".