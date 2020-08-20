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فيراري: "لا يوجد ما نتذمّر حياله" في التغييرات على قوانين الانسيابية لموسم 2021

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فيراري: "لا يوجد ما نتذمّر حياله" في التغييرات على قوانين الانسيابية لموسم 2021

قال ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري في الفورمولا واحد أنّه "لا يوجد ما يمكن التذمّر حياله" فيما يتعلّق بالتغييرات المتأخرة على قوانين الانسيابية لموسم 2021 التي تخطط "فيا" لإدخالها على أسس متعلقة بالسلامة.

كشفت "فيا" الفرق من خلال مذكرة أرسلتها إلى الفرق، بأنّها ستعمد إلى خفض إضافي في مستويات الارتكازية لموسم 2021 في محاولة لتقليل الأحمال التي تتعرض لها الإطارات، وبالتالي ستساعد بيريللي على تقديم ذات التركيبات لموسم ثالث على التوالي.

وتعدّ تلك الخطوة ردًّا مباشرًا على مشاكل الإطارات الأخيرة في سيلفرستون، وسط مخاوف بأنّ تصرّف بيريللي التلقائي برفع الأحد الأدنى لمستويات ضغط الإطارات قد يسبب مشاكل مثل الارتفاع المفرط في حرارة التركيبات.

وفي المقابل، كانت قد تمّت في وقت سابق من هذا العام الموافقة على تغييرات في قوانين أرضية السيارات لموسم 2021، والتي تقول الفرق بأنّه سيكون ليها تأثير كبير على تدفق الهواء على سياراتهم.

ولم يتمّ بعد الاتفاق على أيّة تفاصيل متعلقة بتلك التعديلات الأخيرة على القوانين، وقد ننتظرأسابيع قبل أن يتمّ تأكيدها، ما يعني تأخيرًا في التوقيت الذي اعتادت عليه الفرق  للبدء في عمليات التصميم التي تتلو القوانين الجديدة.

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مع ذلك، قال بينوتو أنّ الفرق عليها تقبّل تلك التعديلات لأسباب متعلقة بالسلامة في ذلك التوقيت غير الاعتيادي.

"نحتاج أولًا أن نتذكر بأنّ قوانين الانسيابية لموسم 2021 قد شهدت تعديلات بالفعل بمصادقة من المجلس العالمي لرياضة السيارات من أجل تقليل الأداء الانسيابي إثر مخاوف الإطارات" قال بينوتو عند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأضاف: "في البداية كان ينبغي أن نحصل على الإطارات الجديدة بقياس 18 إنشًا في 2021، الأمر الذي تمّ تأجيله إلى 2022، لذلك ستبقى الإطارات التي استخدمناها كما هي لموسم 2021. ولا شكّ أنّه ومن خلال زيادة الأداء الانسيابي، فإنّ مستوى الاستهلاك المفرط للإطارات سيكون أعلى".

وتابع: "أعتقد بأنّ سيلفرستون كانت مثالًا جيّدًا في هذا الجانب، وأنّه ليس هنالك خطأ فيما حدث للإطارات نفسها، لكن في النهاية كان ذلك ببساطة من تبعات كون السيارة أسرع وأسرع خلال اللفّة، حول الحلبة".

وأردف: "لذلك أتفهّم تخوّف بيريللي من ذلك، وأدرك أنّ ’فيا’ كذلك متخوفة لأسباب متعلقة بالسلامة، حيث أرى بأنّ ذلك أتى نتيجة الاعتقاد بأنّ التغييرات التي تمت بالفعل المصادقة عليها لموسم 2021 لم تكن كافية".

واختتم: "لذلك سنقوم بمزيد من التغييرات على الجانب الانسيابي لأسباب متعلقة بالسلامة، وليس هنالك ما يمكننا التذمّر حياله بطريقة ما. ستؤثّر تلك التعديلات على السيارات بكل تأكيد، وكذلك نظام البحث والتطوير لدينا، لكنني أعلم كذلك ما هو ضروري للسلامة، والسلامة دومًا تأتي أولًا".

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