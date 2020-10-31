فيراري: لا يوجد فارق كبير في البيانات بين فيتيل ولوكلير

تصدّر لوكلير أفضل تأديات فيراري خلال موسم 2020 الجاري للفورمولا واحد، حيث أحرز منصتَي تتويج ويمتلك نقاطاً أكثر بأربع مرات من زميله الألماني، والذي لم يحرز نتيجة أفضل من المركز السادس حتى الآن.

وأشار فيتيل بدوره إلى قدرة لوكلير على استخلاص أقصى إمكانيات سيارة فيراري 2020 وبشكل أكبر منه، إضافة إلى امتلاكه لثقةٍ أكبر خلف المقود، وهو الأمر الذي يفتقده الألماني بطل العالم أربع مرات.

لكن بينوتو كشف عدم وجود أية فوارق ملحوظة في البيانات القادمة من سيارتي الزميلين هذا الموسم، ما يعني أن فارق الأداء بينهما نتيجة تراكم عدة اختلافات صغيرة.

فقال: "لا أعتقد أن هناك فارقاً معيناً واضحاً أو كبيراً".

وأكمل: "أعتقد أنه وفي نهاية المطاف، إنها الفوارق الصغيرة. نحن لا نتكلم هنا عن أرقام كبيرة. بل مجموع فوارق ضئيلة في المنعطفات وخلال الكبح، فوارق ضئيلة متتالية".

وتابع: "كما قال سيباستيان، أعتقد أنها مسألة الشعور بالسيارة خلف المقود. الشعور بالتماسك، والقدرة على استخلاص أقصى قدرات السيارة".

واسترسل: "ذلك واجبنا نحن كفريق، أن نساعده على تقديم أفضل ما بوسعه، وهذا هو واقع الحال".

واستطرد: "بالنظر إلى البيانات، فلا توجد فوارق كبيرة. هذه هي الفكرة التي أتكلم عنها".

سيترك فيتيل صفوف فيراري في 2021، بعد ستة مواسم أمضاها مع الفريق الأحمر الذي قرر عدم تجديد عقده.

وصرح الألماني سابقاً أنه يود إنهاء موسمه الأخير مع فيراري "بكرامة"، وتحسين مستواه بحلول نهاية الموسم.

لكنه كشف بالمقابل، أنه غير قادر على استخلاص أقصى قدرات سيارة الفريق الحالية، بالرغم من نجاحه في ذلك خلال المواسم السابقة.

فقال: "تماماً مثل جميع مواسمي السابقة، أنا أقود وأقوم بكل ما بوسعي كي أكون أسرع قدر المستطاع".

وتابع: "حالياً لست قادراً على استخلاص نفس الأداء الذي يستخلصه شارل من السيارة، لذا أنا أتطلع قدماً للعمل مع المهندسين لمحاولة فهم ذلك وتحسينه".

وأردف: "حتى الآن في مسيرتي المهنية، كنتُ قادراً على استخلاص أقصى قدرات السيارات التي قدتها. هذا الموسم يبدو الوضع مختلفاً، لكن لا خيار أمامي سوى العمل المستمر المتواصل".

وأضاف: "لا أعتقد أن المسألة تعود إلى السيارة بحد ذاتها. بل أعتقد أنه عليك التأقلم على الدوام. وذلك أمرٌ لم أعانِ فيه من أية مشكلة منذ بداية مشاركاتي في الكارتينغ وحتى الفورمولا واحد".

واختتم: "من الواضح كما قلتُ، أنني أفتقد أمراً ما هذا الموسم، وأنا أحاول كل ما بوسعي حلّ هذه المشكلة".