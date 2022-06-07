فيراري: "لا يوجد حلّ سهل" لمسألة المرتّبات وسقف النفقات في الفورمولا واحد

أدخلت الفورمولا واحد سقف النفقات للمرة الأولى في 2021 بعد ضغط كبير من قبل الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" ومالكي الحقوق التجارية من أجل تحسين الاستدامة المالية للفئة الملكة.

وتمّ تحديد سقف إنفاق الفرق بـ 145 مليون دولار أمريكي العام الماضي قبل خفضه إلى 140 مليوناً للموسم الجاري.

كما سينخفض بمقدار خمسة أخرى الموسم المقبل، بالرغم من الجدل الدائر بين الفرق حول تأثير التضخم وارتفاع أسعار النقل عالمياً على ذلك السقف.

وتُستثنى مرتبات السائقين من ذلك القانون، لكن النقاشات ما زالت جارية حيال إمكانية اعتماد سقف مالي منفصل يتعلق بمرتبات السائقين وأهم مسؤولي الفرق.

حيث صرّح بينوتو أنه تمت مناقشة الفكرة من قبل الفرق، لكنه حذّر حيال عدم وجود أي حل سهل لها، خاصة فيما يتعلق بمرتبات السائقين.

فقال: "نحن نناقش المسألة ونحاول السعي لإيجاد حل".

وأكمل: "لن يتواجد الحل في المستقبل القريب، والسبب هو العقود الجارية التي لا يمكننا خرقها ببساطة. هناك التزامات قانونية".

وأردف: "إنه موضوع مهم، ونحن نتفهم الحاجة للمزيد من الوقت لمناقشته، لكننا وبالتأكيد سنسير قدماً في هذه العملية".

وكان موسم 2023 قد حُدد في البداية كبداية لاعتماد سقف المرتبات، لكن عدداً من السائقين يمتلك عقوداً تمتد أبعد من هذا التاريخ.

حيث يرتبط شارل لوكلير بعقد مع فيراري حتى نهاية 2024، بينما يمتلك ماكس فيرشتابن عقداً حتى 2028 مع فريقه ريد بُل بما يعادل 50 مليون يورو سنوياً حسب بعض التقارير.

ويرى كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أن الفكرة خلف سقف المرتبات "جيدة" لكن تطبيقها "صعب"، محذراً من تحوّل الفورمولا واحد إلى "محاسبٍ قانوني للبطولة".

فقال: "هناك الكثير من التفاصيل التي تحتاج للبحث ضمن سقف النفقات الحالي".

وأكمل: "هناك العديد من التعقيدات. وأعتقد أننا بحاجة للبحث فيها جميعها".

شارل لوكلير، فيراري مع مدير الفريق ماتيا بينوتو تصوير: فيراري

الخطوة التي تهدف إلى اعتماد سقف مالي لمرتبات السائقين لا يتجاوز 30 مليون دولار أمريكي لكلا السائقَين - حيث تُدفع أية زيادة إضافية في المرتب من ميزانية الفريق الخاضعة لسقف النفقات - دعمتها عدة فرق من بينها ألفا روميو وألبين.

حيث قال فريدريك فاسور مدير فريق ألفا روميو: "أعتقد أنها مقاربة صحيحة، محاولة تنظيم سقف الإنفاق".

وأكمل: "في حال تجاوزت السقف، تُؤخذ الكمية الإضافية من ميزانيتك الخاضعة لسقف إنفاق بدورها. علينا اعتماد أمر كهذا لأنه هام للرياضة".

من جهته، قال أوتمار زافناور مدير فريق ألبين: "أنا أتفق مع إضافة سقف يسمح بمبادلة مهارات السائقين بتحديثات السيارة، في نهاية المطاف كلا الأمران يساهمان في الأداء على الحلبة".

واختتم: "من وجهة نظرنا، نعتقد أن هذه ربما هي المقاربة الصحيحة".

يشار إلى أن سقف المرتبات مُطبّق في عدة رياضات احترافية أخرى من بينها كرة القدم الأمريكية والرُكبي.