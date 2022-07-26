فيراري: لا سبب يمنعنا من الفوز بالسباقات العشر الأخيرة في موسم 2022
لا يرى فريق فيراري سببًا يحول دون فوزه بالسباقات العشر المتبقية من هذا الموسم من بطولة العالم للفورمولا واحد للمساعدة في إحياء آماله في المنافسة على البطولة.
وجد الحصان الجامح وسائقه شارل لوكلير نفسيهما متأخّرين كثيرًا نتيجة تشكيلة من مشاكل المحرّك، والأخطاء الاستراتيجيّة والأخطاء القياديّة المكلفة في الجولات الأخيرة.
وجاء خطأ لوكلير الأحدث، عبر انزلاقه أثناء تواجده في صدارة سباق جائزة فرنسا الكبرى، ليترك الباب مفتوحًا أمام غريمه ماكس فيرشتابن للظفر بانتصارٍ جديد.
ونتيجة لذلك أصبح فيرشتابن متقدّمًا عليه بـ 63 نقطة في بطولة السائقين، في حين تتمتّع ريد بُل بأفضليّة 82 نقطة في بطولة الصانعين.
لكن في حين يبدو الفارق كبيرًا، إلّا أنّه ليس بالذي لا يُمكن تقليصه، حيث قال ماتيا بينوتو مدير الفريق أنّ كلّ ما يُمكن للحصان الجامح فعله هو استهداف الفوز في كلّ السباقات المتبقية.
وبحديث عن آمال الفريق ومدى تعويله على أخطاء ريد بُل، قال بينوتو: "لا أعلم، لأنّني لست أحسب النقاط. لو سألتموني قبل هذا السباق عمّا كان عليه الفارق مع ريد بُل أو ماكس، فلم أكن لأتمكّن من الإجابة لأنّني لا أنظر إلى النقاط".
وأردف: "ما نركّز عليه هو محاولة التوجّه إلى كلّ سباقٍ وتحقيق أقصى نتيجة ممكنة. لم يحدث ذلك هنا في بول ريكار، لكن أعتقد بأنّنا نركّز بالفعل على المجر وتحقيق الثنائيّة هناك".
وأكمل: "أعتقد بأنّ كلّ سباقٍ يحظى بذات الأهميّة. سنحتسب المجموع في نهاية الموسم ونرى موقعنا".
وقال بينوتو أنّ حقيقة إثبات سيارة فيراري لسرعتها العالية، حيث كان لوكلير يتّجه لتحقيق الفوز في فرنسا، تركته يشعر بأنّ الفريق قادرٌ على تقديم سلسلة سباقات مثيرة.
وقال: "أعتقد بأنّ ما هو أكثر أهميّة هو جودة الحزمة. لا يُوجد سبب يحول دون فوزنا بالسباقات العشر المتبقية".
وأردف: "أعتقد بأنّ الأمر يبدو إيجابيًا، وأحبّ أن أكون إيجابيًا وأحافظ على تفاؤلي. هل قد يحدث أمرٌ ما لماكس أو ريد بُل؟ حدث ذلك بالفعل لهم ولنا. ربّما قد يتكرّر ذلك".
وأكمل: "لكنّني لا أعوّل على ذلك. أعتقد بأنّنا نحتاج للتركيز على أنفسنا والقيام بأفضل عملٍ ممكن".
وفي حين أنّ لوكلير يحتسب تكاليف الخطأ الذي ارتكبه في فرنسا، أوضح بينوتو أنّ وتيرة أصيل موناكو قويّة جدًا لدرجة قد تقلب الوضع سريعًا.
وقال في هذا الصدد: "ما قلت لشارل هو أنّ الأمور أكثر تعقيدًا، لكنّها غير مستحيلة. وسنستمتع أكثر في حال تمكّنا من الفوز في النهاية".
وأضاف: "نحتاج للحفاظ على تركيزنا في كلّ سباق. سلو نظرنا إلى السباقات الأخيرة فدائمًا ما تمتّعنا بإمكانيّات رائعة. لم تُترجم إلى أفضل النتائج على صعيد نقاط البطولة، لكن لا يُوجد سببٌ يمنع حدوث ذلك في السباقات العشر المقبلة".
واختتم بالقول: "الإمكانيّات متاحة. وسائقانا مدهشان. لذا أتحلّى بالإيجابيّة".
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