فيراري: لا سبب يدعو للقلق حيال وتيرة ريد بُل المثيرة في التجارب

برزت ريد بُل في دور الفريق الذي يجب التغلّب عليه بعد التجارب الشتويّة في البحرين، حيث بدت سيارتها "آر.بي19" متمتّعة بموثوقيّة عالية وسرعة قويّة على الطلعات القصيرة والمسافات الطويلة.

لكن في حين أنّ وتيرة ريد بُل بدت كأنباء سيّئة بالنسبة لفيراري، التي تهدف للمنافسة على لقب البطولة هذا العام، يبدو فاسور غير قلق حيال ما شاهده حتّى الآن.

وأصرّ على أنّ تركيز فيراري في التجارب لم يكن موجّهًا للسعي وراء الأزمنة السريعة، كونها اختارت عوضًا عن ذلك توجيه كامل تركيزها نحو تقييم الإعدادات.

فضلًا عن ذلك يعتقد فاسور بأنّ أزمنة التجارب يُمكن أن تكون خدّاعة بسهولة.

وقال: "أعتقد بأنّ بوسعنا أن نكون سعداء بهذه التجارب بشكلٍ عام".

وأضاف: "أعتقد بأنّ السيارة بدت جيّدة بشكلٍ عام على صعيد الأداء، لكنّنا لا نعلم مستويات وقود الفرق الأخرى".

وأكمل: "الأمر الأكثر أهميّة هو فحص كلّ إعدادات السيارة، لأنّ الوضع في التجارب هذه الأيّام مختلفٌ عن صورة الأسبوع المقبل".

وأردف: "لا أذكر من سجّل أسرع زمنٍ في تجارب البحرين العام الماضي، لكنّه لم يكن في قطب الانطلاق الأوّل في الجائزة الكبرى بعد ذلك. والأمر ذات قبل ذلك بعام كذلك".

وعندما سُئل إن كانت وتيرة ريد بُل جعلت فيراري قلقة، قال فاسور: "ما هو صحيحٌ هو أنّه على صعيد اللفّة الواحد فإنّك لا تكون قادرًا على الحكم على الوضع لأنّك لا تعلم إن كان الآخرون يستخدمون 20 أو 50 كلغ من الوقود، وهم لا يعلمون وقودنا. لذا من الصعب إجراء مقارنة".

وأردف: "الأمر الوحيد الذي يُمكنك الحكم عليه هو عند إجراء محاكاة للسباق. ذلك لأنّك تعلم أنّك إن لم تتوقّف وأكملت 55 لفّة، فذلك يعني أنّك بدأت بـ 110 كلغ من الوقت".

وأكمل: "أجرينا عدّة محاولات من جانبنا بكميّات وقود مختلفة. عملت بعض الحلول، وأخرى لا. علينا استخراج الأفضل من ذلك وإجراء تحليل معمّق".

ثمّ تابع: "لكنّنا سنتسابق الأسبوع المقبل، حتّى بين بداية السباق ونهايته، ستكون القصّة مختلفة. تنخفض درجات الحرارة كثيرًا قرب نهاية السباق في البحرين، وستكون الصورة مختلفة للغاية عن التجارب".

وفي حين أنّ محاكاة فيراري للسباق لم تبدُ تنافسيّة، قال فاسور أنّ الفريق اختبر في بعض المناسبات إعدادات مختلفة كان من الواضح أنّها لم تكن صحيحة.

ولا يزال مقتنعًا في المقابل بأنّ فيراري قامت بما أرادته في هذه التجارب، وأنّ أيّ هوسٍ بما تقوم به ريد بُل سيضرّ فقط بفرص فريقه.

وقال: "لم تكن عقليّتنا في هذه التجارب. إن خضت التجارب فقط للنظر في مستوى أداء الفريق فقد هلكت. لأنّك ستتفاعل وتعمل بناءً على جدول الأزمنة فقط. الأمر الأكثر أهميّة هو العمل على كلّ النقاط التي نريدها، وذلك ما فعلناه بكلّ صدق".

وأردف: "لديك ثلاثة أيّامٍ فقط لفحص جميع خيارات الإعدادات على السيارة والتطوير. وعندما نجمع كلّ شيء معًا فإنّ الأفضل يبدو جيّدًا".

ردود فعل السائقَين

إلى جانب تأخّر أزمنة فيراري عن ريد بُل، لم يُقدّم سائقا الفريق الكثير من الإشادات العالية بسيارة "اس.اف-23" الجديدةز

ويعتقد شارل لوكلير بأنّ الجهود التي بُذلت لتحسين الكفاءة الانسيابيّة قد آتى ثماره على الخطوط المستقيم، لكنّه شعر بأنّ ذلك جاء على حساب القوّة في المنعطفات.

وقال فاسور بأنّه يجب تفهّم عقليّة السائقين الذين يرغبون بالمزيد دائمًا، حيث قال: "إن كانا سعيدين، فقد يعني ذلك خطأ احترافيًا. جوهر هذا العمل هو السعي وراء المزيد على الدوام".

وأكمل: "إن كانا سعيدين بالكامل بالتوازن، فذلك يعني أنّهما لم يضغطا بالقدر الكافي. بالتأكيد يطلبان المزيد، والمزيد من التماسك بشكلٍ عام، لكن تلك هي العقلية في هذا العمل".

وأردف: "قمنا بتغطية كلّ الجوانب التي نريدها في النهاية. وعندما تضع كلّ شيء مع بعضه في نهاية الأيّام الثلاثة، فإنّني أرى الأداء موجودًا".