فيراري لا تملك إجابات بعد حول ضعف أدائها في سباق أوستن

بالرغم من أنّ سيباستيان فيتيل فرّط في قطب الانطلاق الأوّل بفارق 0.012 ثانية عن فالتيري بوتاس، إلّا أنّ فيراري عانت من عدّة متاعب منذ بداية السباق.

إذ تراجع فيتيل سريعًا في الترتيب بعد أن تذمّر من مشكلة ضعف استجابة للانعطاف من سيارته، بينما لم يكن زميله شارل لوكلير قادرًا على مجارات السيارات الأخرى أمامها في ظلّ معاناته للحصول على التماسك.

وبحديثهم عمّا حدث، لم يكن الفريق ولا السائقان يملكان فهمًا واضحًا لما سار على نحوٍ خاطئ في أوستن.

"ليس بعد" قال ماتيا بينوتو مدير الفريق عندما سُئل إن كان الفريق قد أدرك سبب تقلّب الأداء على ذلك النحو بين يوميَي السبت والأحد، وأضاف: "الأمر بتلك البساطة: ليس بعد".

أمّا لوكلير فقد قال: "ليس لديّ أيّ تفسير لذلك، خاصة في الفترة الأولى من السباق. بدا شيء ما في غير محلّه بالتأكيد، ونحتاج لتحليل وفهم ما سار على نحوٍ خاطئ".

وأردف: "لم يكن الوضع بذات السوء في الفترتَين الثانية والثالثة. كنّا لا نزال أبطأ من المتصدّرين، لكن ليس بذات القدر مثل الفترة الأولى. لذا اعتقد بأنّنا نحتاج لتحليل ما حدث في الفترة الأولى".

وأكمل: "واجهت الكثير من المشاكل في مقدّمة السيارة عند بعض المنعطفات، وكان الأداء غير مستقرٍ طوال الفترة الأولى. لكن لأكون صادقًا بالكامل فإنّني لا أملك أجوبة لتقديمها. شعرت فقط بتماسك ضعيفٍ جدًا".

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كما قالت فيراري أنّه لا يُوجد تفسير واضحٌ لما تسبّب في ضعف الاستجابة الضخم الذي عانى منه سيباستيان فيتيل في اللفّات الأولى، بالرغم من أنّه يُمكن ربط ذلك بانكسار نظام التعليق الذي أطاح به خارج السباق لاحقًا.

وقال بينوتو: "ليس من الواضح ما إذا كان نظام التعليق مكسورًا منذ البداية – قد يكون كذلك بالفعل. شعر فيتيل منذ الوهلة الأولى بوجود خطبٍ ما في السيارة، لذا قد نعتقد بأنّ نظام التعليق كان مكسورًا".

وأضاف: "لكنّ ذلك غير واضحٍ بعد في البيانات، وأين حدث الانكسار".

من جانبه يعتقد فيتيل بأنّ مشاكل سباق أوستن لم تكن تعكس أداء الفريق الحقيقيّ، حيث يأمل أن لا يتكرّر ذلك في السباقات الأخيرة.

وقال: "أعتقد بأنّه كان جليًا أنّ شيئًا ما لم يعمل. من الواضح أنّنا لم نكن متأخّرين بمجرّد فارقٍ ضئيل، وإنّما كنّا أبطأ بكثير، لذا آمل أن لا نواجه مشاكل في آخر سباقَين. العقليّة واضحة وهي رغبتنا في الفوز".

بدوره قال لوكلير: "لا توجد أسباب تدفع لتواصل هذه المشاكل، لذا سنواصل الضغط".