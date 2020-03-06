فيراري لا تعتمد أيّة ألاعيب لإخفاء أدائها

بدت الحظيرة الإيطاليّة منفتحة على الحديث عن عدم سير الأمور وفق تطلّعاتها بالتوجّه إلى الموسم الجديد من بطولة العالم للفورمولا واحد وتأخّرها عن غريمتيها مرسيدس وريد بُل.

لكنّ منافسي الحظيرة الإيطاليّة يعتقدون بأنّها تخفي شيئًا ما، وأشاروا إلى بعض طلعات السباق القويّة التي كان الفريق قادرًا على تقديمها في برشلونة.

وعندما سُئل إن كان الافتقار الواضح للسرعة على الخطوط القصوى في برشلونة يُشير إلى عدم إظهار الفريق لكامل إمكانيّات السيارة، قال ماتيا بينوتو مدير الفريق: "لا نخفي أيّ شيء. ذلك هو أداؤنا الحقيقيّ".

وأكمل: "أعتقد بأنّه من الصعب الفصل ما بين ما هو جرٌ وما هو طاقة بالنسبة للخطوط المستقيمة، لكن بالتأكيد سرعتنا أقلّ من منافسينا الآخرين. أعتقد بأنّ ذلك تأثّر بشكلٍ ما بالجرّ وبرنامج الموثوقيّة الآخر الذي تبنّيناه".

وقال بينوتو أنّ فريقه ركّز على تحسين سيارة "اس.اف1000" في ظلّ افتقارها للأداء العام.

"أعتقد بأنّنا لا نزال بحاجة للعمل على توازن السيارة والإعدادات لتحسين الأداء العام على الحلبة" قال بينوتو، وأضاف: "لكن بالحديث بشكلٍ عام، فإنّنا نحتاج لتحسين الأداء الأساسيّ للسيارة، وأعني الأداء، والجرّ والارتكازيّة. لا شكّ ولا نقاش في ذلك".

وأكمل: "إن نظرتم إلى الصورة العامة من التجارب الشتويّة فأعتقد بأنّنا تمتّعنا بوتيرة سباق أفضل بشكلٍ نسبيٍ مقارنة بالآخرين، لكنّني لا أعني الأفضل على الإطلاق، وذلك بالمقارنة مع وتيرة التصفيات".

واختتم حديثه بالقول: "أعتقد بأنّنا عانينا أكثر في محاكاة التصفيات بالمقارنة مع محاكاة السباق، وذلك جانبٌ نحتاج لفهمه، وتحليله ومعالجته في النهاية".