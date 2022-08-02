فيراري لا ترى حاجة لإجراء تغييرات في فريقها للفورمولا واحد خلال العطلة الصيفية
لا يرى ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري ضرورة "لتغيير أي شيء" ضمن الفريق خلال العطلة الصيفية، بالرغم من المعاناة مع الأخطاء في مواجهة ريد بُل ضمن معركة لقب موسم 2022 للفورمولا واحد.
تتجه فيراري إلى العطلة الصيفية وهي متأخرة بفارق 97 نقطة خلف ريد بُل ضمن بطولة المصنعين بعد مشاكل في الاستراتيجية أدت لخسارة شارل لوكلير فوزاً محتملاً في سباق جائزة المجر الكبرى.
وكان لوكلير يتصدر السباق بحلول منتصفه تقريباً، لكنه تراجع حتى المركز السادس بعد قرار الفريق بنقله لاستعمال إطارات "هارد" ما أدى إلى ضعف كبير في وتيرته.
بينما تراجع زميله كارلوس ساينز حتى المركز الرابع خلف جورج راسل.
وهذه هي أحدث مشاكل الاستراتيجيات التي عانت منها فيراري هذا الموسم، لكن بينوتو نفى ضرورة إجراء أية تغييرات ضمن فريق مارانيللو.
فقال في تصريح بعد السباق: "المسألة ليست حظاً سيئاً، ولا يوجد ما يدعو للتغيير كذلك".
وأكمل: "المسألة تتمحور حول مواصلة التعلم والبناء، بناء الخبرة، بناء المهارات. اليوم بالتأكيد يجب علينا النظر لما حصل وفهم سببه".
وأردف: "لكن بالنظر إلى القسم الأول للموسم، لا سبب يدعو لإجراء أية تغييرات".
وتابع: "أعتقد أننا ببساطة بحاجة لتحديد ما سار بشكل خاطئ اليوم، نحتاج لفهم ما جرى ومن ثم تحديد ذلك والعودة إلى التنافسية التي أظهرناها خلال السباقات الـ 12 (قبل المجر)، وفهم سبب عدم قدرتنا على المنافسة".
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ويرى بينوتو أن سيارة فيراري لم تمتلك الوتيرة للفوز في المجر بغض النظر عن الاستراتيجية، لكن لوكلير يبدو مدهوشاً من قرار الفريق استعمال إطارات "هارد".
حيث اضطر أصيل موناكو لإجراء وقفة صيانة إضافية كلفته التراجع حتى المركز السادس، ما يعني اتساع الفارق ضمن ترتيب بطولة السائقين إلى 80 نقطة خلف ماكس فيرستابن الذي فاز بالسباق.
وأوضح بينوتو أنه واثق من أن لوكلير "سيرتاح ويسترخي ليعود أكثر تعطشاً" بعد العطلة الصيفية، من أجل مساعدة فيراري على التعافي.
فقال: "بناءً على شخصيته القيادية، فإن العامل الأساسي هو مواصلة البناء، البناء مع الفريق والبناء مع نفسه خطوة تلو الأخرى، والنظر إلى كل سباق على أنه فرصة حقيقية للفوز".
وأكمل: "نحن نفوز ونخسر معاً. اليوم لم يكن رائعاً لكنني أعتقد أن هناك المزيد من الإمكانيات والقدرات".
واختتم: "نحتاج للتركيز في البداية على فهم أسباب ما حصل اليوم وتحديدها، والعودة بقوة لاحقاً".
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