فيراري لا ترى بأنّ لديها ثالث أسرع سيارة في الفورمولا واحد حاليًا

برز شارل لوكلير كأقرب الملاحقين لمرسيدس وريد بُل على حلبة سيلفرستون نهاية الأسبوع الماضي، حيث تأهّل بالمركز الرابع ومن ثمّ صعد إلى منصّة التتويج بعد دراما الإطارات التي واجهت البعض في اللفات الأخيرة.

لكن وبينما بدت سيارة فيراري "اس.اف1000" أقوي من أقرب ملاحقيها مكلارين وريسينغ بوينت مع مستويات الارتكازية المنخفضة، لكنّ الفريق الإيطالي ما يزال يعتقد بأنّ المعركة على صدارة مجموعة الوسط ستشهد تقلبات على مدار الموسم.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عمّا إذا تشعر فيراري بأنّها تقدمت بسيارتها لثالث أفضل مركز في الفورمولا واحد، قال ماتيا بينوتو مدير الفريق: "نحن بالتأكيد خلف مرسيدس وريد بُل. وأعتقد بأنّنا قريبون للغاية كذلك من الآخرين في الخلف".

وأضاف: "جلبنا حزمة تحديثات منخفضة الارتكازية هنا (في سيلفرستون) والتي عززت أداءنا ببضعة أعشار من الثانية، لكنني أرى بأنّ المنافسة قريبة للغاية".

وتابع: "ستكون هنالك سباقات حيث سنكون أقرب من أولئك الذين عادة ما نبقى أمامهم، لذا فإنّها مهمتنا، واجبنا، أن نطوّر السيارة".

وكانت منصّة التتويج التي أحرزها لوكلير في سيلفرستون بمثابة دفعة معنوية للفريق بعد البداية الصعبة للموسم، لكنّ فيراري خرجت من جائزة بريطانيا الكبرى بمشاعر مختلطة بعدما نهاية الأسبوع المخيبة للآمال التي خاضها سائقها الآخر سيباستيان فيتيل.

حيث خسر الألماني الوقت على الحلبة يوم الجمعة وصباح السبت بسبب مشاكل السيارة، ومن ثمّ لم يشعر بارتياح مطلقًا مع التوجيه خلال التصفيات والسباق.

وكان بينوتو واضحًا بأنّ الفريق لا يمكن أن يتجاهل الجوانب "السلبية" لهذه الجولة والتي تحتاج لأن يتم العمل عليها من أجل ضمان عدم تكرارها في المستقبل.

فقال: "أعتقد بأنّنا مع شارل تمكّنا من الاستفادة من الحزمة الجديدة واستخلاص الأداء الأقصى من السيارة، لقد خاض سباقًا رائعًا ونحن سعداء من تلك الناحية".

وأردف: "لكن لا يمكننا أن نشعر بالسعادة حيال المشاكل التي واجهناها يوم الجمعة، والمتعلقة بموثوقية السيارة، ما لم يساعد بالطبّع في حالة سيباستيان. لذلك لم تكن تلك نهاية أسبوع مثالية من جانبنا كفريق".

واختتم: "كل ذلك بخلاف الأداء الكلي للسيارة، والذي لا يعد جيّدًا بالقدر الكافي في هذه المرحلة. صحيح أنّنا حظينا ببعض النتائج الإيجابية في نهاية الأسبوع، ولكنّ كانت هنالك كذلك جوانب سلبية".