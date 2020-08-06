فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
03 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة ستيريا الكبرى
10 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
17 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة العيد الـ 70 الكبرى
07 أغسطس
الحدث التالي خلال
12 ساعات
:
29 دقيقة
:
52 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
14 أغسطس
الحدث التالي خلال
7 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
الحدث التالي خلال
21 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
الحدث التالي خلال
28 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة توسكاني الكبرى
11 سبتمبر
الحدث التالي خلال
35 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
17 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث التالي خلال
49 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
08 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
الحدث التالي خلال
63 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
23 أكتوبر
الحدث التالي خلال
77 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
23 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
31 أكتوبر
الحدث التالي خلال
85 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
13 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
27 نوفمبر
الحدث التالي خلال
112 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري لا ترى بأنّ لديها ثالث أسرع سيارة في الفورمولا واحد حاليًا

المشاركات
التعليقات
فيراري لا ترى بأنّ لديها ثالث أسرع سيارة في الفورمولا واحد حاليًا
06-08-2020

لا تعتقد فيراري بأنّ لديها الآن ثالث أسرع سيارة في الفورمولا واحد، على الرُغم من دفعة الأداء التي قدمتها التحديثات الأخيرة.

برز شارل لوكلير كأقرب الملاحقين لمرسيدس وريد بُل على حلبة سيلفرستون نهاية الأسبوع الماضي، حيث تأهّل بالمركز الرابع ومن ثمّ صعد إلى منصّة التتويج بعد دراما الإطارات التي واجهت البعض في اللفات الأخيرة.

لكن وبينما بدت سيارة فيراري "اس.اف1000" أقوي من أقرب ملاحقيها مكلارين وريسينغ بوينت مع مستويات الارتكازية المنخفضة، لكنّ الفريق الإيطالي ما يزال يعتقد بأنّ المعركة على صدارة مجموعة الوسط ستشهد تقلبات على مدار الموسم.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عمّا إذا تشعر فيراري بأنّها تقدمت بسيارتها لثالث أفضل مركز في الفورمولا واحد، قال ماتيا بينوتو مدير الفريق: "نحن بالتأكيد خلف مرسيدس وريد بُل. وأعتقد بأنّنا قريبون للغاية كذلك من الآخرين في الخلف".

وأضاف: "جلبنا حزمة تحديثات منخفضة الارتكازية هنا (في سيلفرستون) والتي عززت أداءنا ببضعة أعشار من الثانية، لكنني أرى بأنّ المنافسة قريبة للغاية".

وتابع: "ستكون هنالك سباقات حيث سنكون أقرب من أولئك الذين عادة ما نبقى أمامهم، لذا فإنّها مهمتنا، واجبنا، أن نطوّر السيارة".

اقرأ أيضاً:

وكانت منصّة التتويج التي أحرزها لوكلير في سيلفرستون بمثابة دفعة معنوية للفريق بعد البداية الصعبة للموسم، لكنّ فيراري خرجت من جائزة بريطانيا الكبرى بمشاعر مختلطة بعدما نهاية الأسبوع المخيبة للآمال التي خاضها سائقها الآخر سيباستيان فيتيل.

حيث خسر الألماني الوقت على الحلبة يوم الجمعة وصباح السبت بسبب مشاكل السيارة، ومن ثمّ لم يشعر بارتياح مطلقًا مع التوجيه خلال التصفيات والسباق.

وكان بينوتو واضحًا بأنّ الفريق لا يمكن أن يتجاهل الجوانب "السلبية" لهذه الجولة والتي تحتاج لأن يتم العمل عليها من أجل ضمان عدم تكرارها في المستقبل.

فقال: "أعتقد بأنّنا مع شارل تمكّنا من الاستفادة من الحزمة الجديدة واستخلاص الأداء الأقصى من السيارة، لقد خاض سباقًا رائعًا ونحن سعداء من تلك الناحية".

وأردف: "لكن لا يمكننا أن نشعر بالسعادة حيال المشاكل التي واجهناها يوم الجمعة، والمتعلقة بموثوقية السيارة، ما لم يساعد بالطبّع في حالة سيباستيان. لذلك لم تكن تلك نهاية أسبوع مثالية من جانبنا كفريق".

واختتم: "كل ذلك بخلاف الأداء الكلي للسيارة، والذي لا يعد جيّدًا بالقدر الكافي في هذه المرحلة. صحيح أنّنا حظينا ببعض النتائج الإيجابية في نهاية الأسبوع، ولكنّ كانت هنالك كذلك جوانب سلبية".

اقرأ أيضاً:

مرسيدس-بنز تطلق قناتها الخاصة على منصة "موتورسبورت.تي في"

المقال السابق

مرسيدس-بنز تطلق قناتها الخاصة على منصة "موتورسبورت.تي في"

المقال التالي

تود: هاميلتون "المثير للإعجاب" على طريقه لكسر أرقام شوماخر في الفورمولا واحد

تود: هاميلتون "المثير للإعجاب" على طريقه لكسر أرقام شوماخر في الفورمولا واحد
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية اليوم

بوتاس باقٍ في صفوف مرسيدس لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة
23د

بوتاس باقٍ في صفوف مرسيدس لموسم 2021

فيراري لا ترى بأنّ لديها ثالث أسرع سيارة في الفورمولا واحد حاليًا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري لا ترى بأنّ لديها ثالث أسرع سيارة في الفورمولا واحد حاليًا

تود: هاميلتون "المثير للإعجاب" على طريقه لكسر أرقام شوماخر في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة
39د

تود: هاميلتون "المثير للإعجاب" على طريقه لكسر أرقام شوماخر في الفورمولا واحد

مرسيدس-بنز تطلق قناتها الخاصة على منصة "موتورسبورت.تي في"
سلاسل متعددة سلاسل متعددة / أخبار موتورسبورت.كوم

مرسيدس-بنز تطلق قناتها الخاصة على منصة "موتورسبورت.تي في"

مواعيد عرض جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى للفورمولا واحد 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة
33د

مواعيد عرض جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى للفورمولا واحد 2020

فيتيل سيمتثل لأوامر الفريق بالرغم من رحيله عن فيراري
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل سيمتثل لأوامر الفريق بالرغم من رحيله عن فيراري

تحليل السباق: العوامل الحاسمة التي وضعت هاميلتون على شفير الكارثة في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

تحليل السباق: العوامل الحاسمة التي وضعت هاميلتون على شفير الكارثة في سيلفرستون

أحدث الأخبار

بوتاس باقٍ في صفوف مرسيدس لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة
23د

بوتاس باقٍ في صفوف مرسيدس لموسم 2021

مواعيد عرض جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى للفورمولا واحد 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة
33د

مواعيد عرض جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى للفورمولا واحد 2020

تود: هاميلتون "المثير للإعجاب" على طريقه لكسر أرقام شوماخر في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة
39د

تود: هاميلتون "المثير للإعجاب" على طريقه لكسر أرقام شوماخر في الفورمولا واحد

فيراري لا ترى بأنّ لديها ثالث أسرع سيارة في الفورمولا واحد حاليًا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري لا ترى بأنّ لديها ثالث أسرع سيارة في الفورمولا واحد حاليًا

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

بوتاس باقٍ في صفوف مرسيدس لموسم 2021

23د
2
فورمولا 1

فيراري لا ترى بأنّ لديها ثالث أسرع سيارة في الفورمولا واحد حاليًا

3
فورمولا 1

تود: هاميلتون "المثير للإعجاب" على طريقه لكسر أرقام شوماخر في الفورمولا واحد

39د
4
سلاسل متعددة

مرسيدس-بنز تطلق قناتها الخاصة على منصة "موتورسبورت.تي في"

5
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى للفورمولا واحد 2020

33د

أحدث ملفات الفيديو

أهم مجريات سباق سيلفرستون 2020: توقفات وانثقابات ودراما 09:04
فورمولا 1

أهم مجريات سباق سيلفرستون 2020: توقفات وانثقابات ودراما

لماذا تم حظر الناشر النافخ المزدوج في الفورمولا واحد؟ 07:09
فورمولا 1

لماذا تم حظر الناشر النافخ المزدوج في الفورمولا واحد؟

تاريخ أستون مارتن في الفورمولا واحد 04:14
فورمولا 1

تاريخ أستون مارتن في الفورمولا واحد

أروع لحظات جائزة إسبانيا الكبرى 04:46
فورمولا 1

أروع لحظات جائزة إسبانيا الكبرى

ريد بُل محتارة حيال التحديثات الجديدة؟ 05:51
فورمولا 1

ريد بُل محتارة حيال التحديثات الجديدة؟

أحدث الأخبار

بوتاس باقٍ في صفوف مرسيدس لموسم 2021
فورمولا 1

بوتاس باقٍ في صفوف مرسيدس لموسم 2021

مواعيد عرض جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى للفورمولا واحد 2020
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى للفورمولا واحد 2020

تود: هاميلتون "المثير للإعجاب" على طريقه لكسر أرقام شوماخر في الفورمولا واحد
فورمولا 1

تود: هاميلتون "المثير للإعجاب" على طريقه لكسر أرقام شوماخر في الفورمولا واحد

فيراري لا ترى بأنّ لديها ثالث أسرع سيارة في الفورمولا واحد حاليًا
فورمولا 1

فيراري لا ترى بأنّ لديها ثالث أسرع سيارة في الفورمولا واحد حاليًا

مرسيدس-بنز تطلق قناتها الخاصة على منصة "موتورسبورت.تي في"
Misc

مرسيدس-بنز تطلق قناتها الخاصة على منصة "موتورسبورت.تي في"

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.