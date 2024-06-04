فيراري لا ترى أيّ مجازفة في أخذ هاميلتون ولوكلير النقاط من بعضهما

يتحضّر الحصان الجامح لقدوم هاميلتون كزميلٍ للوكلير في 2025 ضمن ما يأمل أن تكون بداية حقبة جديدة للعودة إلى قمّة الفورمولا 1.

لكنّ وجود سائقين من عيار الرقم واحد معًا في أيّ فريق يفرض خطر أخذ النقاط من بعضهما وخسارة النقاط، وهو ما يفتح الباب أمام الفرق المنافسة ذات القائد الواضح باستغلال ذلك.

لكنّ فاسور لا يرى الأمور على تلك النحو، ويعتقد في المقابل أنّ هناك مكاسب من وجود نجمين يدفعان بعضهما البعض.

وعندما سُئل حول إمكانيّة تأثير هاميلتون ولوكلير على فرص بعضهما على نحوٍ سلبي، قال فاسور: "لا أعتقد ذلك، لأنّني أعتقد بأنّ هناك مكاسب مشتركة في الفريق، ونحن نحصل على نقاطٍ أكثر مع سائقين بالمقارنة مع سائقٍ ونصف".

وأردف: "هذه خطوة إيجابيّة على صعيد الأداء، وأعتقد بأنّ جزءًا من نتائجنا اليوم يأتي من حقيقة التحفيز الجيّد بين كارلوس وشارل، يدفعان بعضهما البعض".

وأكمل: "حالما يُصبح أحدهما متأخّرًا بخطوة، فإنّ الآخر يكون حاضرًا لتحقيق النتائج ويوقظ الآخر. هكذا كان الأمر لو نظرتم منذ بداية العام الماضي".

وواصل شرحه بالقول: "أنا مقتنعٌ بأنّني أحبّذ وجود سائقين قويين. أنا متأكّدٌ من أنّ النقاط الممكنة للفريق مع سائقين جيّدين أعلى بكثير ممّا هي عليه مع سائقٍ ونصف. تلك وجهة نظري".

كما أشاد فاسور بطريقة مقاربة ساينز للموسم، حيث حافظ على حافزه لتقديم أفضل النتائج بالرغم من معرفته بعدم حفاظه على مقعده مع فيراري ما بعد هذا الموسم.

وقال حول هذا: "أعتقد بأنّ لديه ذات العقليّة مثلما كان عليه عندما أطلقنا السيارة في فبراير. يعلم الوضع، ويعلم أنّنا سننفصل في نهاية الموسم. إنّه سائقٌ محترف ومهني".

وأكمل: "كانت ردّة فعله الأولى في فبراير أن قال: حسنًا يا فريد، إنّه قرار صعب، لكن لنضغط حتّى المنعطف الأخير من اللفّة الأخيرة من الموسم".

وأردف: "إنّه محترفٌ للغاية، وملتزمٌ بالكامل، وهو يقوم بعملٍ رائع. أنا مقتنعٌ بأنّ الوضع سيبقى هكذا حتّى نهاية 2024".