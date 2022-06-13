فيراري لا تدرك تماماً أسباب مشاكل محركاتها في باكو

كان لوكلير في صدارة سباق باكو قبل أن يضطر للانسحاب بسبب مشكلة في المحرك، وذلك بعد سباقين من انسحاب محبط آخر في برشلونة، بينما انسحب زميله ساينز قبله بسبب مشكلة هيدروليكية.

وانسحب كيفن ماغنوسن سائق هاس كذلك بسبب مشكلة في المحرك كما أن غوانيو جو سائق ألفا روميو واجه مشكلة في محرك فيراري ضمن سيارته ألفا روميو، لينسحب بدوره.

وضمن معرض كلامه مباشرة بعد السباق، أوضح بينوتو أنه من المبكر للغاية منح أية تفاصيل حيال ما جرى.

فقال: "ما زلنا نحلل المشاكل لنفهم. أعتقد أن هناك مشاكل مختلفة حصلت. مع كارلوس كانت مشكلة هيدروليكية نأمل أن نحدد سببها".

وأكمل: "مع شارل، كان الوضع مختلفاً إنها مشكلة في المحرك بالتأكيد. هل ذلك أمر تعرضنا له سابقاً؟ لا أعتقد، لكن ربما. علينا كذلك النظر في المشاكل التي عانت منها الفرق الزبونة".

وتابع: "لكنني لا أعتقد أنه لدينا إجابات واضحة بعد. تمّ شحن المكونات إلى مارانيللو وتمت تفكيكها لفهم وحلّ ما يمكن بأسرع وقت".

واسترسل: "لا شك في أننا نعاني من مشاكل في الموثوقية، وهذا أمر مقلق".

وأردف: "أعلم أنه من ناحية الأداء، قمنا بإعادة تصميم كامل وحدة الطاقة وقمنا بعمل مذهل. لكن ذلك يعني من ناحية أخرى أن لدينا خبرة قليلة للغاية فيما يتعلق بالموثوقية، ما زال علينا التحسن في هذه الناحية".

بالمقابل، يشعر بينوتو أن الفريق اتخذ الاستراتيجية الصحيحة قبل مشكلة محرك لوكلير، حين دخل أصيل موناكو لوقفة الصيانة خلال فترة سيارة الأمان الافتراضية بينما بقي سائقا ريد بُل على الحلبة، وهذه الحركة منحت الفريق الصدارة حين أدخلت ريد بُل سيارتيها لإجراء التوقف.

وبالرغم من الفارق في عمر الإطارات بين الفريقين، لكن بينوتو بدا واثقاً من أن لوكلير كان ليصمد حتى النهاية ويفوز، مشيراً إلى انخفاض تآكل إطارات "هارد".

فقال: "أعتقد أن الفريق تصرف بشكل ممتاز أثناء فترة سيارة الأمان الافتراضية، طلبنا من شارل الدخول لأنه كان قريباً من خط مدخل وقفة الصيانة".

وأكمل: "أعتقد أن ردة فعل السائقين كانت جيدة جداً كذلك. كان السباق طويلاً أمامنا وكنا بحاجة لإدارة الإطارات حتى النهاية".

وتابع: "معدل تآكل الإطارات ’هارد’ كان قليلاً جداً. كان بوسعنا الصمود، وكان ذلك القرار الصحيح".

واختتم: "كنا نشعر بأن موقعنا قوي للغاية حينها، كما أن شارل كان مسروراً جداً من أداء السيارة".