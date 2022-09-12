فيراري: كان على "فيا" القيام بعمل أفضل مع سيارة الأمان في إيطاليا
قال ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أنه كان يتوجب على الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" القيام بعمل أفضل مع سيارة الأمان التي دخلت في نهاية سباق جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا واحد.
انتهى السباق في مونزا يوم الأحد خلف سيارة الأمان بسبب مجموعة ظروف لم تسمح بإعادة انطلاق السباق.
فقد توقفت سيارة دانيال ريكاردو على المسار قبل ست لفات من النهاية، ما تسبب بدخول سيارة الأمان وكان من المفترض بقاء ما يكفي من الوقت لاستئناف السباق.
لكن، كانت السيارة عالقة ضمن نسبة سرعة، بالتالي تمت إضاعة وقت أكبر من المتوقع لتحريكها، علاوة على أن سيارة الأمان صادفت جورج راسل بدلاً من ماكس فيرستابن متصدر السباق ما تسبب بالمزيد من التأخير لإعادة تشكيل وترتيب السيارات خلفها بدءاً من سائق ريد بُل.
ومع اصطفاف فيرستابن خلف سيارة الأمان، لم يعد هناك ما يكفي من اللفات للسماح بالسيارات المتأخرة بأخذ مراكزها من أجل إعادة الانطلاقة كما تنص القوانين.
وانتهى السباق خلف سيارة الأمان، ما ترك خيبة أمل كبيرة بين المتابعين حول العالم، وأطلق الجمهور صافرات الاستهجان كذلك، بينما كانت هناك نداءات لرفع العلم الأحمر في مثل هذه الحالات لضمان إعادة الانطلاقة.
لكن بينوتو الذي رأى شارل لوكلير يخرج من دون فرصة بمنافسة أخيرة في مواجهة ماكس فيرستابن، أوضح أن القوانين الحالية تفي بالغرض، وأن الفشل في مونزا يقع على عاتق "فيا".
فقال: "لا أعتقد أن تغيير القوانين مهم. القوانين الحالية تمت مناقشتها بشكل كبير خاصة بعد أبوظبي العام الماضي".
وأكمل: "تمت مناقشة الأمور مع ’فيا’، الفورمولا واحد والفرق، حيث توصلنا إلى استنتاج بأن القوانين الحالية تعمل ومن الجيد الإبقاء عليها. لذا لا أعتقد أن ما حصل اليوم له علاقة بالقوانين".
وأردف: "أنا مستاء بالتأكيد حيال الفترة الطويلة التي اتخذوها من أجل الخروج بقرار. أعتقد أننا لا نفهم سبب كل هذا الوقت الطويل لإطلاق السيارات بين سيارة الأمان والمتصدر".
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ماتيا بينوتو، مدير فريق فيراري
تصوير: فيا
وبالرغم من الوقت الطويل لإزالة سيارة ريكاردو، لا يفهم بينوتو سبب عدم تقارب السيارات بالترتيب الصحيح في وقت أسرع.
فقال: "لا أعتقد أن السلامة كانت سبباً جيداً لما جرى. عندما تخرج كسائق لا يمكنك ببساطة الضغط بالكامل على المسار للحاق بغيرك، لأن هناك زمناً محدداً للفة، منصوص عليه في القوانين".
وأكمل: "السبب وراء ذلك هو ضمان سلامة من يقوم بمحاولة الدوران والاصطفاف بالترتيب الصحيح. لذا ما لا أفهمه هو ومع القوانين الحالية التي أعتقد أنها صحيحة، لكن سبب الوقت الطويل لأخذ القرار".
وحين سُئِل إن كان قد تقبل تفسير "فيا" الذي أشار إلى صعوبة تحريك سيارة ريكاردو كسبب، أجاب بينوتو: "نعم، أعتقد أنني أقبل به. أفهم أن مثل هذه الأمور قد تكون معقدة".
وأردف: "مع ذلك، أعتقد أنه كان بالإمكان القيام بعمل أفضل من أجل الاستعداد الأفضل لإعادة انطلاق، وهذا ما لم يحصل".
واختتم: "كان ذلك أمراً خاطئاً ببساطة، وكانت هناك إمكانية للقيام بعمل أفضل من دون تغيير القوانين. المسألة تتعلق بتطبيقها".
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