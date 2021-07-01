تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / الفائز بالسباق القصير في الفورمولا واحد سيكون رسميًا صاحب قطب الانطلاق الأول التالي / أستون مارتن تستحوذ على موظّف تقني بارز من ريد بُل
فورمولا 1 / جائزة النمسا الكبرى أخبار

فيراري "كانت مستعدة" لمناقشة تزويد ريد بُل بالمحركات في 2022

من قبل:
, محرر

كشف كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أن العلامة النمساوية خاضت "مناقشات استكشافية" مع فيراري حيال صفقة تزوّد بالمحركات لموسم 2022، قبل أن تقرر إنشاء قسمها الخاص لوحدات الطاقة.

فيراري "كانت مستعدة" لمناقشة تزويد ريد بُل بالمحركات في 2022

أعلنت هوندا، التي تزود ريد بُل بالمحركات في الفورمولا واحد، شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أنها ستنسحب من الفورمولا واحد بنهاية موسم 2021 الجاري، ما ترك الفريق الفائز بلقب البطولة أربع مرات، من دون شريك للمحركات.

وبعد أن تم إقرار قانون تجميد تطوير المحركات ضمن قوانين 2022، قررت ريد بُل شراء قسم محركات الفورمولا واحد من هوندا، لتُنشئ قسماً خاصاً بها أطلقت عليه اسم: وحدات طاقة ريد بُل.

وجاءت هذه الخطوة من ريد بُل وسط خياراتها المحدودة لمزودي المحركات، إذ لا يوجد إلا مرسيدس، رينو وفيراري.

وضمن معرض كلامه في برنامج "بيوند ذا غريد" الإذاعي عبر الإنترنت، كشف هورنر أن فيراري كانت الطرف الوحيد الذي أظهر اهتماماً فعلياً بالمحادثات، لكنه أشار إلى أن تحول الفريق إلى "فريق رديف" كان العائق الأكبر.

فقال: "الخيار الطبيعي أن تخوض محادثات مع مزوّد محركات موجود ضمن البطولة".

وأكمل: "المحادثات مع مرسيدس كانت قصيرة جداً، من الواضح أن توتو (وولف) لم يكن معجباً بالفكرة. في الحقيقة كذلك فإن رؤية رينو لمشروعهم لم تتضمن تزويد فريق مثل ريد بُل بالمحركات".

وتابع: "الطرف الذي كان الأكثر رغبة بمثل ذلك هو فيراري. لقد خضنا بعض المحادثات الاستكشافية الأولية. لكن أن نكون فريقاً رديفاً أو زبوناً، كان علينا أن نقبل نوعاً من الاندماج، بشكل خاص مع القوانين الجديدة القادمة، وذلك كان عائقاً كبيراً للغاية أمامنا".

واسترسل: "لهذا السبب بدأنا باستكشاف الخيارات: ’حسناً، هل يتوجب علينا خوض هذا التحدي على طريقة ريد بُل؟’ لنرى إن كان بوسعنا إبرام صفقة مع هوندا للمستقبل القريب".

واستطرد: "تجميد التطوير كان عاملاً محورياً، وإلا لما كنا لنمتلك القدرة على تطوير محرك".

وأضاف: "هذه الخطوة، كبيرة وجريئة، إنها تمثل أخذ زمام الأمور لمستقبلك كمزوّد محركات وجلب المزيد والمزيد من العمل إلى ميلتون كينز، وذلك ما يجعلنا الفريق الوحيد ما عدا فيراري، الذي يمتلك كل تلك الأمور سوية ضمن منشأة واحدة".

اقرأ أيضاً:

ويبدو أن آخر موسم لهوندا في الفورمولا واحد يعتبر ناجحاً بكل المقاييس. فقد أحرزت ريد بُل خمسة انتصارات حتى الآن هذا الموسم، وباتت في صدارة بطولتي المصنعين والسائقين، حيث يمتلك ماكس فيرشتابن فارقاً يصل إلى 18 نقطة أمام لويس هاميلتون سائق مرسيدس.

وأوضح هورنر أن هوندا "مسرورة" بالنجاحات الحالية، مشيراً إلى أسفه الكبير على مغادرة الصانع الياباني للبطولة نهاية الموسم.

فقال: "كنا نفضل بقاء هوندا لوقت أطول".

وأكمل: "نحن على وشك الدخول ضمن فترة تجميد لتطوير المحركات خلال المواسم الثلاثة المقبلة، ما يعني تكاليف أقل. لقد عملوا بشكل جاد جداً للوصول إلى هذا المستوى التنافسي".

وأردف: "لكننا وللموسم المقبل نتطلع للمحافظة على نوع من العلاقة بيننا. من الواضح أنني لن أخوض في تفاصيل ذلك".

واختتم: "إنه تحدٍّ هائل أن تبدأ من الصفر كمصنّع للمحركات".

اقرأ أيضاً:

المشاركات
التعليقات
الفائز بالسباق القصير في الفورمولا واحد سيكون رسميًا صاحب قطب الانطلاق الأول

المقال السابق

الفائز بالسباق القصير في الفورمولا واحد سيكون رسميًا صاحب قطب الانطلاق الأول

المقال التالي

أستون مارتن تستحوذ على موظّف تقني بارز من ريد بُل

أستون مارتن تستحوذ على موظّف تقني بارز من ريد بُل
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

تحليل: بهذه الطريقة ستتمكن مرسيدس من التغلب على ريد بُل

4 س
2
فورمولا 1

مازيبين يشعر أن فارق الوزن "غير المقبول" لسيارته "يؤثر عليه بشكل كبير"

16 دقيقة
3
فورمولا 1

الفائز بالسباق القصير في الفورمولا واحد سيكون رسميًا صاحب قطب الانطلاق الأول

4 س
4
فورمولا 1

الفورمولا واحد بصدد إتمام قوانين السباقات القصيرة وسط مخاوف خط الحظائر المغلق

1 س
5
فورمولا 1

مرسيدس ستجلب حزمة من التحديثات للسيارة والمحرك

أحدث الأخبار
غاسلي تفاجأ من عدم التحقيق مع لوكلير لتسببه بحادثتهما في سباق ستيريا
فورمولا 1

غاسلي تفاجأ من عدم التحقيق مع لوكلير لتسببه بحادثتهما في سباق ستيريا

15د
مازيبين يشعر أن فارق الوزن "غير المقبول" لسيارته "يؤثر عليه بشكل كبير"
فورمولا 1

مازيبين يشعر أن فارق الوزن "غير المقبول" لسيارته "يؤثر عليه بشكل كبير"

16د
الفورمولا واحد بصدد إتمام قوانين السباقات القصيرة وسط مخاوف خط الحظائر المغلق
فورمولا 1

الفورمولا واحد بصدد إتمام قوانين السباقات القصيرة وسط مخاوف خط الحظائر المغلق

1 س
أستون مارتن تستحوذ على موظّف تقني بارز من ريد بُل
فورمولا 1

أستون مارتن تستحوذ على موظّف تقني بارز من ريد بُل

2 س
فيراري "كانت مستعدة" لمناقشة تزويد ريد بُل بالمحركات في 2022
فورمولا 1

فيراري "كانت مستعدة" لمناقشة تزويد ريد بُل بالمحركات في 2022

2 س
أحدث ملفات الفيديو
خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا 04:47
فورمولا 1
24-06-2021

خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار 01:46
فورمولا 1
16-06-2021

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً 08:15
فورمولا 1
25-05-2021

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو 06:50
فورمولا 1
24-05-2021

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟ 06:10
فورمولا 1
22-05-2021

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟

خلدون يونس More from
خلدون يونس
"فيا" تكشف سبب زيادة عدد التوجيهات التقنية مؤخراً في الفورمولا واحد جائزة النمسا الكبرى
فورمولا 1

"فيا" تكشف سبب زيادة عدد التوجيهات التقنية مؤخراً في الفورمولا واحد

ريكاردو كان يريد "وضع حدّ لعذابه" بعد مشكلة وحدة الطاقة في ستيريا جائزة ستيريا الكبرى
فورمولا 1

ريكاردو كان يريد "وضع حدّ لعذابه" بعد مشكلة وحدة الطاقة في ستيريا

بوتاس يكشف سبب وقفة الصيانة المبكرة في سباق ستيريا جائزة ستيريا الكبرى
فورمولا 1

بوتاس يكشف سبب وقفة الصيانة المبكرة في سباق ستيريا

فيراري More from
فيراري
فيراري ما زالت بعيدة عن إيجاد حل لمشاكلها مع الإطارات جائزة النمسا الكبرى
فورمولا 1

فيراري ما زالت بعيدة عن إيجاد حل لمشاكلها مع الإطارات

ساينز يشرح "الوضع الغريب" الذي دفعه للتواصل مع فريق مرسيدس في سباق ستيريا جائزة ستيريا الكبرى
فورمولا 1

ساينز يشرح "الوضع الغريب" الذي دفعه للتواصل مع فريق مرسيدس في سباق ستيريا

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل برايم
فورمولا 1

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

الأكثر شعبية اليوم

تحليل: بهذه الطريقة ستتمكن مرسيدس من التغلب على ريد بُل
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: بهذه الطريقة ستتمكن مرسيدس من التغلب على ريد بُل

مازيبين يشعر أن فارق الوزن "غير المقبول" لسيارته "يؤثر عليه بشكل كبير"
فورمولا 1 فورمولا 1

مازيبين يشعر أن فارق الوزن "غير المقبول" لسيارته "يؤثر عليه بشكل كبير"

الفائز بالسباق القصير في الفورمولا واحد سيكون رسميًا صاحب قطب الانطلاق الأول
فورمولا 1 فورمولا 1

الفائز بالسباق القصير في الفورمولا واحد سيكون رسميًا صاحب قطب الانطلاق الأول

الفورمولا واحد بصدد إتمام قوانين السباقات القصيرة وسط مخاوف خط الحظائر المغلق
فورمولا 1 فورمولا 1

الفورمولا واحد بصدد إتمام قوانين السباقات القصيرة وسط مخاوف خط الحظائر المغلق

مرسيدس ستجلب حزمة من التحديثات للسيارة والمحرك
فورمولا 1 فورمولا 1

مرسيدس ستجلب حزمة من التحديثات للسيارة والمحرك

مرسيدس تشرح سبب عدم تخليها عن تصميم جناحها الخلفي
فورمولا 1 فورمولا 1

مرسيدس تشرح سبب عدم تخليها عن تصميم جناحها الخلفي

فيراري "كانت مستعدة" لمناقشة تزويد ريد بُل بالمحركات في 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري "كانت مستعدة" لمناقشة تزويد ريد بُل بالمحركات في 2022

فيراري ما زالت بعيدة عن إيجاد حل لمشاكلها مع الإطارات
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري ما زالت بعيدة عن إيجاد حل لمشاكلها مع الإطارات

أحدث الأخبار

غاسلي تفاجأ من عدم التحقيق مع لوكلير لتسببه بحادثتهما في سباق ستيريا
فورمولا 1 فورمولا 1

غاسلي تفاجأ من عدم التحقيق مع لوكلير لتسببه بحادثتهما في سباق ستيريا

مازيبين يشعر أن فارق الوزن "غير المقبول" لسيارته "يؤثر عليه بشكل كبير"
فورمولا 1 فورمولا 1

مازيبين يشعر أن فارق الوزن "غير المقبول" لسيارته "يؤثر عليه بشكل كبير"

الفورمولا واحد بصدد إتمام قوانين السباقات القصيرة وسط مخاوف خط الحظائر المغلق
فورمولا 1 فورمولا 1

الفورمولا واحد بصدد إتمام قوانين السباقات القصيرة وسط مخاوف خط الحظائر المغلق

أستون مارتن تستحوذ على موظّف تقني بارز من ريد بُل
فورمولا 1 فورمولا 1

أستون مارتن تستحوذ على موظّف تقني بارز من ريد بُل

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.