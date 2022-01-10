فيراري: قيود سقف النفقات ستعني تحديثات أقل خلال موسم 2022 في الفورمولا واحد

أوقفت معظم الفرق أيّ تطوير على سياراتها لموسم 2021 في وقت مبكّر من أجل الحصول على أفضلية خلال موسم انطلاق الحقبة الجديدة للبطولة هذا العام.

وبينما كان موسم 2021 شاذًا من تلك الناحية، لكنّ ميكيز يعتقد بأن سقف النفقات في الرياضة سيظل يحدّ من التحديثات خلال الموسم بالمقارنة مع مستويات التطوير قبل 2020، حيث أنّ القيود المالية الموضوعة من أجل تعزيز استدامة الفورمولا واحد ستقلل من عدد التحديثات التي سيكون بمقدور الفرق تقديمها.

فقال: "لن يكون الوضع مشابهًا للموسم الماضي، كون معدّل التطوير كان منعدمًا تقريبًا، أو على الأقل بالنسبة لنا، ولكن إذا ما عدنا إلى 2019 أو 2018، فإنّ التحديثات ستكون أقل هذا العام بالمقارنة معهما".

وأضاف: "كان هنالك تحديث ما في كل سباق مع الفرق الكبيرة في 2018 و2019. لذلك سيكون من الصعب للغاية، من وجهة نظرنا، أن يكون هنالك عدد كبير من التحديثات مع القيود التي لدينا الآن".

ويعني سقف النفقات - الذي تمّ خفضه إلى 140 مليون دولار هذا العام - أن فرق الصدارة في البطولة قد تعيّن عليها أن تكون أكثر التزامًا حيال مواضع وأوقات إنفاق ميزانياتها في جانب التطوبر.

وتلك المشكلة تؤثّر تحديدًا على فرق الإنفاق الكبيرة مرسيدس، ريد بُل وفيراري، والتي تعيّن عليها بالفعل تقليل حجم فرقها من أجل أن تتلائم مع سقف النفقات.

"عليك الحفاظ على ميزانية من أجل التطوير خلال الموسم، كونك ستتعلّم أكثر وأكثر، وعليه ستكون بحاجة إلى سُبل للتأقلم. وذلك كان التحدّي الأكبر" قال ميكيز الذي أكمل فريقه فيراري موسم 2021 في المركز الثالث في ترتيب الصانعين.

وأكمل: "بمجرد أن تحدّد ذلك، فذلك سيكون موردك للتطوير الانسيابي، وذاك موردك للتطوير الميكانيكي، وهكذا مع كل قسم، وحينها سيقول القسم الانسيابي: حسنًا، مع تلك الميزانية، سنكون قادرين على تقديم تحديثين أو ثلاثة. ومن ثمّ ستعيد جدولة كافة خططك من أجل بلوغ ذلك".

واختتم: "وهذا ما نفعله الآن. لكن إلى أيّ مدى سيشكّل ذلك تحديًا؟ هذا سيعتمد على مستوى تنافسيتك بالمقارنة مع الآخرين".