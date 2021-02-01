فيراري قيّمت فكرة منح روسي موسمًا كاملًا في الفورمولا واحد مع ساوبر

قيّم روسي خطوة الإنتقال إلى الفورمولا واحد خلال فترة منتصف إلى أواخر الألفينات، حيث خاض أولى مشاركاته في الفورمولا واحد في 2006 على حلبة ريكاردو تورمو في فالنسيا على متن سيارة "اف2004"، وذلك بعدما أكمل بعض التجارب الخاصة.

لاحقًا، درس بطل العالم في الموتو جي بي 9 مرات بجدية الانتقال إلى الفورمولا واحد بشكل كامل في 2006، حيث خاض محادثات مع فيراري، بالرُغم من أنّه آثر في نهاية المطاف عدم المُضي قُدمًا في هذه الخطوة حيث كان عرض فيراري حينها ألّا ينضم إلى الفريق الأساسي مباشرة.

اقرأ أيضاً: غاسلي يصبح سادس سائق فورمولا واحد يصاب بفيروس كورونا

وكان خوف ياماها من أن يعتزل روسي - الذي كان قد حصد لقبين للصانع الياباني في الموتو جي بي بعد انضمامه للفريق قادمًا من هوندا في 2004 - وينتقل إلى الفورمولا واحد هو ما دفعها إلى التعاقد مع خورخي لورينزو لموسم 2008 قبل حتى أن يفوز بلقبيه في فئة "250 سي سي".

الآن وضمن حوار له مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، كشف دي مونتيزيمولو - الذي شغل منصب رئيس فيراري بين 1991 و2014 - عن أفكار فيراري المبدئية لضم روسي.

فقال: "الجميع يعلم بأنّها لم تكن خطوة بهدف الدعاية، إذ أنّ فيراري لم تكن بحاجة لذلك. حيث كان الأمر في البداية رغبة في ضم بطل عظيم".

وأضاف: "رأيت بأنّ أداءه كان قويًا، إذ وبالرُغم من أنّه افتقر للثبات، لكن كانت لديه قدرة ورغبة كبيرتان".

وتابع: "في مرحلة ما فكّرنا في أنّ يخوض موسمًا مع ساوبر، لكنّه كان ذكيًا وفضّل أن يبقى السائق الأوّل على قمة منافسات الدراجات النارية عوضًا عن أن يكون السائق الرابع أو الخامس في سباقات السيارات".

هذا ومضي روسي قُدمًا ليُجدد عقده مع ياماها لموسمي 2007 و2008، قبل أن يمدد بقاءه مع الفريق إلى 2010 قبل انتقاله إلى فترة كارثية في مسيرته مع دوكاتي.

وقد اختبر الإيطالي سيارة فيراري للفورمولا واحد للمرة الأخيرة في 2010 على حلبة برشلونة، حيث قاد سيارة بمواصفات 2008 على إطارات "جي بي2".

ويُعتقد بأنّ روسي كان قد اقترب بالفعل من خوض أول سباق له في الفورمولا واحد في 2009 في جائزة إيطاليا الكبرى لتعويض فيليبي ماسا الذي كان يعاني من إصابة خطيرة بالرأس إثر حادث مروع في جائزة المجر الكبرى.

لكنّ تلك الخطوة لم تتم في النهاية، حيث استعانت فيراري بخدمات جيانكارلو فيسيكيللا.

جديرٌ بالذكر أنّ المرة الأخيرة التي قاد فيها روسي سيارة فورمولا واحد كانت في نهاية موسم 2019 على حلبة فالنسيا كجزء من عملية مبادلة مع بطل العالم سبع مرات في الفورمولا واحد لويس هاميلتون، الذي قاد بدوره درّاجة موتو جي بي للمرة الأولى.