فيراري: قوانين 2021 "نقطة بداية جيّدة" قابلة للتحسين

تحت بنود اتّفاقيتها الثنائية مع ملّاك الفورمولا واحد، تملك فيراري حقّ الفيتو لنقض القوانين الجديدة التي تعتقد بأنّها ليست في صالح البطولة.

ولطالما كانت القلعة الحمراء واضحة بأنّها ستفضّل عدم استخدام الفيتو، لكنّها أصرّت كذلك على أنّها لن تقبل بسهولة القوانين التي تشعر بأنّها ستدمّر الرياضة.

وبينما صوّت ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري لصالح القوانين الجديدة لموسم 2021 كممثّل عن المجلس العالمي لرياضة السيارات، لكنّ الفريق ما يزال مُبقيًا على خياراته مفتوحة إلى حد الآن وسط النقاشات المحتملة التي قد يتمخّض عنها تنقيح في القوانين.

وفي ذلك الصّدد صرّح متحدّث باسم فيراري قائلًا: "ما تمّ التصويت عليه هو نقطة بداية جيّدة، إذ سنعمل سويًا من أجل تحسينها".

ومن المقرّر ألّا يصل بينوتو إلى جائزة الولايات المتّحدة الكبرى حتّى اليوم الجمعة، لكنّه وضمن معرض حديثه نهاية الأسبوع الماضي في المكسيك كان واضحًا بأنّ الفرق ستكون بحاجة إلى العمل سويًا من أجل ضمان أن تتحسّن الجوانب التي تمّ الاتّفاق عليها.

"أعتقد بأنّ تنقيح القوانين هي عملية دائمة لا تنتهي" قال بينوتو لموقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأضاف: "حتّى مع القوانين الحالية نقوم بإدخال تغييرات مع كلّ فرصة ممكنة. ما يزال هنالك الكثير لتحسينه، صحيح أنّها ما تزال قوانين جديدة وغير ناضجة تمامًا، لكن عندها سيعود الأمر إلى التعاون بين الفرق والفورمولا واحد من أجل ضمان أن نعالج كلّ جوانب الشكّ. أثق للغاية أنّ أيًا مما سيُنشر ويُعتمد سيكون بحاجة للتنقيح قبل بداية موسم 2021، وربما بعد ذلك".

من جانبه، يتّفق سيريل أبيتبول مدير فريق رينو مع أنّ مزيدًا من العمل ضروري من أجل تحسين القوانين، إذ يعتقد بأنّ ما تمّت الموافقة عليه حتّى الأن كان إيجابيًا وتمّ القيام به "من دون خيانة جوهر تلك الرياضة المعقّدة الذي أوقعنا في حبّها".

"على الرُغم من بعض التضحيات التي تمّ القيام بها من أجل تقريب مختلف الطرازات التي نشأت خلال اتّفاقية الكونكورد الحالية وتناقضاتها الصعبة، إلّا أنّ تلك التدابير تمثّل فرصًا مهمة لفريق مثل رينو، حيث تزيد من أهدافنا لغلق الفارق مع الصدارة والمنافسة على الفوز وتحقيق الألقاب ضمن حيّز زمني منطقي" قال أبيتبول.

وتابع: "سنواصل دوزنة هذه القوانين، لكنّ حقيقة تأمين الأسس الجذريّة ستسمح لنا بالتخطيط للتطويرات اللازمة للسباق الأوّل لـ 2021".

فيما كانت الفورمولا واحد نفسها واضحة حيال أنّه وبينما ينبغي أن يُنظر إلى تمرير قوانين 2021 كلحظة "فارقة"، لكنّ العمل سيتواصل من أجل ضمان أن تحقق تلك القوانين أهدافها.

حيث قال بات سيموندز - الذي يشغل منصب المدير التقني للفورمولا واحد - في هذا الصّدد: "أعتقد بأنّ على الجميع اليوم إدراك أنّ ذلك ليس نهاية تلك العملية، إنّها مجرّد نقطة مرور لمرحلة أخرى".

بينما يعتقد روس براون المدير الرياضي للفورمولا واحد أنّ لا شيء درامي سيتغيّر بينما يتواصل العمل على تحسين وتنقيح القوانين.

فقال: "لا أعتقد بأنّ القوانين ستشهد تغييرات جذرية، سيكون هنالك تنقيحات ويجب أن يحدث ذلك، حيث أنّ تلك التنقيحات ستتمّ ضمن إطار اللوائح الرياضية الدولية".