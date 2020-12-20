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فيراري قلقة من "مفاتيح التطوير المجانية" لمنافسيها في 2021

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فيراري قلقة من "مفاتيح التطوير المجانية" لمنافسيها في 2021

تعتقد فيراري بأنّ هدفها في التواجد في المركز الثالث على الأقلّ في بطولة الصانعين العام المقبل ازداد صعوبة نتيجة حصول منافسيها على أفضليّة من خلال نظام مفاتيح التطوير.

بالرغم من موسمها الصعب في 2020، حيث تفاقم وضع فيراري بسبب ضعف وحدة طاقتها والجرّ العالي لسيارتها، فإنّها تعتقد بأنّ بوسعها تحقيق مكاسب جيّدة لموسم 2021.

ولا يرى ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أيّ سبب يمنع فريقه من العودة إلى موقعه التاريخي ضمن الثلاثة الأوائل.

وقال الإيطالي: "كان الفريق قادرًا على التواجد في المركز الثاني في المواسم الخمسة الماضية، ما عدا المركز الثالث في موسمٍ واحد. لذا أعتقد بأنّ المركز الثالث ليس مستحيلًا بالكامل. أعتقد بأنّ ذلك يجب أن يكون هدفنا الأدنى على الأقلّ للموسم المقبل".

لكنّ بينوتو يعي تعقيدات نظام مفاتيح التطوير في الفورمولا واحد لموسم 2021 وهو ما قد يمنح المنافسين مثل ريسينغ بوينت وألفا تاوري أفضليّة.

وكانت الفورمولا واحد قد فرضت نظام مفاتيح التطوير للعام المقبل ويُمكن للفرق إنفاق مواردها على التطوير وفق ذلك.

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وتمّ حدّ الفرق بمفتاحَي تطوير، لكنّ ثغرة في القوانين تعني قدرة الفرق الزبونة من ناحية علب التروس وأنظمة التعليق، مثل ريسينغ بوينت وألفا تاوري، تعني قدرتها على تحديث تلك المكوّنات بالمجان.

وحاولت الفرق المنافسة منع حدوث ذلك لكنّها لم تكن ناجحة في مساعيها، وهو ما ترك فيراري واعية بكيفيّة تحسين أدائها.

وقال بينوتو حيال فرص فيراري في 2021: "لدينا قيودٌ على تطويراتنا للعام المقبل، وهي متمثّلة في نظام مفاتيح التطوير".

وأضاف: "مع وجود مفتاحيَن فقط، فإنّ علينا محاولة معالجة أو تعديل نقاط الضعف من هذا العام بطريقة ما".

وأكمل: "لكن هناك فرق غير محدودة بمفاتيح التطوير. لديها مفاتيح مجانيّة، مثل ريسينغ بوينت وألفا تاوري. لذا ستحصل تلك الفرق على أفضليّة، أفضليّة تنافسيّة بالمقارنة معنا ومع الفرق الأخرى على صعيد التطوير، يجب أن نكون واعين بذلك".

وأردف: "من ثمّ ستُغيّر مكلارين مزوّد المحرّكات وقد تحصل على ترقية على صعيد وحدة الطاقة، وهو ما نحتاج لإدراكه كذلك".

ثمّ تابع: "سيكون منافسونا أقوياء جدًا في العام المقبل. لكن مثلما قلت فإنّني أعتقد بأنّ لدينا فريقًا قويًا في مارانيللو وأثق بشكلٍ كامل في أنّ بوسعنا القيام بعملٍ أفضل".

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وبالرغم من شعوره بأنّ فيراري قادرة على التواجد ضمن الثلاثة الأوائل العام المقبل، لا يشعر بينوتو بأنّ هناك فرصة لبروز الصانع الإيطالي كمنافس مرسيدس.

وقال: "أعتقد بأنّ علينا أن نكون واقعيين. الفارق خلف أفضل الفرق اليوم كبير جدًا. أعتقد بأنّه من فاز بهذا الموسم سيكون قويًا جدًا في العام المقبل".

وأكمل: "لا أعتقد بأنّهم جلبوا الكثير من التحديثات خلال الموسم لأنّهم مركّزون على 2021، لذا أتوقّع أن يكونوا أقوياء للغاية في العام المقبل كذلك. أعتقد بأنّه لا مفاجأة في ذلك. لذا فإنّ القول بأنّنا سنعود إلى المعركة على البطولة العام المقبل سيكون أمرًا غير واقعي".

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