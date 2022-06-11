فيراري "قلقة" من تعيين "فيا" موظفة سابقة لدى مرسيدس

تم الإعلان عن شايلا-آن راو الأسبوع الماضي من قِبَل "فيا" كبديل مؤقت لبيتر باير في دور مزدوج لتكون سكرتيرًا عامًا للرياضة ومديرًا تنفيذيًا للفورمولا واحد.

وقد شغل باير الوظيفة الأولى منذ 2017 والأخرى منذ 2021، وكان يلقى احترامًا كبيرًا في البادوك باعتباره نقطة الوصل الرئيسية بين الفرق و "فيا".

وسبق وعملت المحامية راو مع "فيا" كمدير قانوني من 2016 إلى 2018. ومن ثم انضمت إلى صفوف مرسيدس في الفورمولا واحد كمستشار عام قبل أن تعمل كمستشار خاص لمدير الفريق توتو وولف.

وكان من الحتمي أن تُثير عودتها إلى "فيا" بعد تكوين علاقة قريبة هكذا مع مرسيدس بعض القلق لدى الفرق المنافسة.

حيث قال بينوتو عن ذلك عند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم": نعم، ذلك يمثّل مصدر قلق بالتأكيد".

وأضاف: "أعتقد بأنها شخص رائع. لديها الكثير من الخبرة، وستكون قادرة بالتأكيد على تأدية وظيفتها. أنا واثق جدًا من ذلك".

وتابع: "الأمر مُقلق، لكنه مصدر قلق فقط. فالمسألة تعود إلى فيا كي تضمن عدم وجود تعارض للمصالح على الإطلاق، وأن يكون التصرف لائقًا. الأمر يعود لرئيس فيا كي يضمن ذلك. وأنا أثق بأنهم سيقومون بذلك".

وأكمل: "نشعر بالقلق كفيراري، لكنني متأكد بأنهم ومن خلال التصرفات والقرارات، سيثبتون خطأ ذلك القلق".