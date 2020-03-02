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فيراري قد تنتقل مبكراً للعمل على سيارة 2021

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فيراري قد تنتقل مبكراً للعمل على سيارة 2021
02-03-2020

أوضحت فيراري أنه بوسعها الانتقال مبكراً للتركيز على سيارتها لموسم 2021 في حال كان الفارق في الصدارة كبيراً للغاية خلال بداية الموسم.

اعترفت العلامة الإيطالية بأنها تتأخر خلف منافسيها مع التوجه لموسم 2020 في الفورمولا واحد، وعليها العمل على ناحيتي المحرك والانسيابية من أجل التعافي.

وتأتي جهودها في اللحاق بالمنافسين على ضوء سعي الفرق نحو توازن دقيق بين كمية الموارد التي عليهم تخصيصها لهذا الموسم وتلك التي تخصيصها لموسم 2021 الذي يحمل تغييرات ثورية في القوانين.

وأوضح ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أن تركيز الفريق حالياً ما زال يتمحور حول التعافي وتعويض ما خسر هذا الموسم، لكنه أشار إلى إمكانية التوقف مبكراً عن العمل على سيارة الموسم الحالي إن بدا الوضع غير مشجع في السباقات الأولى.

فقال: "كم سيؤثر التركيز في 2020 على سيارة 2021؟ تلك نقطة جيدة بالتأكيد".

وأكمل: "أعتقد أن ذلك توازن دقيق علينا إيجاده. أعتقد أننا ما زلنا في مرحلة مبكرة جداً جداً من الموسم، ولا يمكنك كذلك المخاطرة بكامل الموسم أيضاً".

واستكمل: "لذا، في بداية الموسم، كنا نضغط مع سيارة 2020 بأقصى ما يمكن، لأن هذا هو الوقت الذي يمكننا خلاله فهم نقاط ضعف السيارة. على أمل أن نتمكن من فهمها بأسرع ما يمكن".

وأردف: "لو رأيتُ بعد بضعة سباقات أن الفارق ما زال كبيراً جداً، حينها ربما سنبدأ التفكير بوضع ذلك - الانتقال المبكر إلى سيارة 2021 - بعين الاعتبار".

وتابع: "لكننا ما زلنا في مراحل مبكرة بالفعل. أعتقد أنها بضعة أيام من الاختبارات. أعتقد أن هناك أموراً يمكننا تحسينها في السيارة ونأمل أن يتم ذلك مبكراً. لذا في الوقت الراهن، علينا إبقاء خططنا كما لو أنها لموسمي 2020 و2021".

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بالمقابل، ترى مرسيدس غريمة فيراري التقليدية أن على الفرق الحذر بشكل كبير حيال الانتقال المبكر جداً للعمل على سيارات 2021، لأن ذلك يعني إمكانية تراجع الأداء والنتائج لهذا الموسم.

حيث قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس: "هناك تغييرات هائلة في القوانين لموسم 2021، وهناك توازن بين الموارد المخصصة لكل فريق حيال سيارتَي 2020 و2021".

واختتم: "من الواضح أن عملية التعلم ستكون أكبر بكثير (مع القوانين الجديدة). لذا إن سلكتَ طريقاً خاطئاً لعدة أشهر، فإنك ستتأخر كثيراً ربما بنصف ثانية. وذلك تحدٍ خضناه في السابق مع حقبتين مختلفتين من القوانين".

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