فيراري قد تنتقل إلى مفهوم نظام تعليق ريد بُل مع قدوم هاميلتون

قد تختار فيراري على وجه الخصوص السير في درب أبطال العالم الذين استغلوا مفهوم نظام التعليق الأمامي بذراع السحب بشكلٍ جيّدٍ جدًا.

وتمكّنت فيراري بالفعل من تحقيق تقدّمٍ بارز مع سيارتها هذا العام "اس.اف-24" وفازت بسباقين ووجدت نفسها ضمن معركة ثلاثيّة مع ريد بُل ومكلارين.

لكن مع اقتراب الفرق من حدود ما هو ممكنٌ ضمن أطر القوانين الحاليّة، فقد أصبح من الصعب للغاية تحقيق المكاسب التي يُمكنها إحداث الفارق في المعركة على اللقب.

وجلب الفريق حزمة تحديثات بارزة ضمن جائزة إيمولا الكبرى وقد قدّمت بعض المكاسب الجيّدة، في حين من المنتظر جلب الحزمة التالية في جائزة بريطانيا الكبرى.

في الأثناء فقد ظهر جناحان خلفيان آخران، وذلك بعد استخدام النسخة عالية الارتكازيّة في موناكو، بينا ستكون هناك نسخة منخفضة الجرّ في كندا، ومن ثمّ أخرى متناسبة مع الحلبات متوسّطة السرعة بدءًا من إسبانيا.

لكنّ مقاربة فيراري لتحسيناتها بدأت تتغيّر، حيث اعترف فريدريك فاسور مدير الفريق هذا الأسبوع أنّه أصبح من الصعب للغاية تحقيق المكاسب.

وقال الفرنسي: "مع وجود سقف النفقات والقوانين الحاليّة، فإنّ عليك إدارة الجانبين وسنجلب تحديثات عندما تكون متاحة".

وأضاف: "ما علينا الانتباه إليه هو وجود تقاربٍ في الأداء ونسق التطوير منخفض أكثر ممّا كان عليه قبل عامين. ذلك يعني أنّه في كلّ مرّة يجلب أحدهم تحديثًا، وأعتقد بأنّ ذلك ينطلق علينا وعلى الجميع، فإنّ المكاسب تكون أصغر ممّا كانت عليه قبل عامين. ذلك طبيعي".

ودفع ذلك البعض للإشارة إلى أنّ فيراري قد تكون جاهزة للتحلي بعدائيّة أعلى مع تغييرات سيارتها لموسم 2025.

وكان العمل قد انطلق بالفعل على سيارة العام المقبل، حيث أشار فاسور إلى أنّ هناك ثلاثة مشاريع قائمة في مارانيلو.

وقال: "جزء من الفريق يعمل على التحديثات المقبلة لهذا الموسم، وآخر يُركّز على سيارة العام المقبل. لقد منحنا الضوء الأخضر بالفعل لسيارة 2025. فضلًا عن ذلك فإنّ العمل قد بدأ بالفعل منذ فترة على وحدة طاقة 2026. وفي ما يتعلّق بالهيكل والانسيابيّة، فإنّ بوسعنا افتراض بضعة مفاهيم تصميميّة، لكن لا شيء أكثر من ذلك كونه لا توجد قوانين بعد".

وأشارت مصادر إلى أنّ مصمّمي فيراري أدركوا بعض الجوانب الأساسيّة المهمّة التي بوسعها توفير مكاسب على سيارة 2025 وقد تُحدث فوارق كبيرة ضمن المعركة الحامية مع ريد بُل ومكلارين.

وبعد أعوام من اتّباعها لخيارها الخاص، قد تختار فيراري للانتقال إلى نظام تعليقٍ أمامي بذراع السحب، وذلك من أجل كسب تقدّمٍ مبكّرٍ، كونها ستنتقل إلى ذلك التصميم لموسم 2026 على الأرجح في جميع الأحوال.

وتعتمد ريد بُل ومكلارين هذا التصميم بالفعل، حيث يُوفّر أفضليّات انسيابيّة على صعيد تحسين التيارات الهوائيّة حول مقدّمة السيارة وكذلك تأثيرها في نفقي فانتوري في الأسفل.

وسيتطلّب ذلك هيكلًا جديدًا بالكامل، إذ سيحتاج الفريق لنقاط تثبيت جديدة لأذرع نظام التعليق وهياكل الحركة الداخليّة.

كما أنّ أيّ قرار لتغيير نظام التعليق قد يفتح الباب أمام تغيير موقع السائق كذلك، وهو ما قد يُساعد على صعيد توزيع الوزن في ظلّ سعي الفريق لتحقيق أيّة مكاسب في أيّة جوانب ممكنة.

ويأتي هذا التغيير المحتمل في ظلّ مواصلة فيراري جهودها لجذب أدريان نيوي للمساعدة في توفير إسهاماته المهمّة في سيارة 2026.