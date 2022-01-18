فيراري قد تُعدّل ألوان سيارتها لموسم 2022 بعد إطلاقها

من المنتظر أن يُطلق الحصان الجامح مقاتلته الجديدة لبطولة العالم للفورمولا واحد ضمن حدثٍ رقمي في مارانيللو في 17 فبراير المقبل، أي قبل أسبوعٍ من انطلاق التجارب الشتويّة الأولى على حلبة برشلونة الإسبانيّة.

ومن المنتظر أن تتضمّن سيارة الفريق الجديدة، التي لم تحصل بعد على اسمها الرسمي، بعض المفاهيم التصميميّة المبتكرة، إلى جانب تحديث كبير في وحدة الطاقة.

وتقضي الخطّة الحاليّة بإطلاق السيارة قبل نقلها بعد أيّام قليلة إلى برشلونة من أجل خوض الاختبار الأولي عبر يوم تصوير ترويجي في الـ 22 من فبراير، أي قبل يومٍ واحد من انطلاق التدارب الرسميّة.

لكن طفت على السطح معلومات تفيد بأنّ فيراري قد لا تستخدم كسوتها النهائيّة لموسم 2022 إلّا خلال التجارب الثانية التي ستُقام في البحرين في 10 مارس.

وتعمل الفورمولا واحد حاليًا على إكمال خططها لفترتَي التجارب التحضيريّة، حيث سيتمّ عرض الفترة الثانية فقط عبر بثٍ تلفزي حي.

وفي ظلّ إشارة البعض إلى أنّ تجارب برشلونة الأولى قد تُقام من دون تغطية تلفزيّة حيّة أو من حضورٍ جماهيري مفتوح، فإنّ هناك فكرة للإبقاء على بعض المفاجآت قبل التجارب الثانية.

مقارنة كسوة سيارة فيراري 2022 تصوير: جورجيو بيولا

وقد يشمل ذلك كشف الفرق عن كسواتها النهائيّة فقط في التجارب الثانية في البحرين، وهو ما من شأنه المساعدة في زيادة الاهتمام في ذلك الأسبوع.

ووفقًا للتكهّنات الحاليّة، فإنّ فيراري قد تختار كشف سيارتها لموسم 2022 خلال حدث الإطلاق وتستخدمها في التجارب الأولى في برشلونة بلونٍ أحمر مشرق، مشابهٍ للغاية للذي استخدمه الفريق على سيارته "اس.اف21" العام الماضي.

إثر ذلك قد يقوم الفريق بتعديل ألوانه إلى لونٍ أحمرٍ داكن غير لامع، وهو ما قد يكون احتفالًا بالعيد الـ 75 لإطلاق الشركة.

يُشار إلى أنّ الفريق يُواصل التعويل على ذات تشكيلة سائقيه المتكوّنة من شارل لوكلير وكارلوس ساينز الإبن وسيُحاول الارتكاز على حلوله ثالثًا في بطولة الصانعين العام الماضي للتقدّم أكثر في الترتيب في 2022.