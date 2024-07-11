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فيراري قد تجد في هاميلتون "أسداً" آخر بعد مانسل

يعتقد بادي لوي الذي عمل إلى جانب لويس هاميلتون لما يقارب عقداً من الزمن في مكلارين ومرسيدس، أن تأثير انضمام بطل سبع مرات إلى فيراري سيكون هائلاً.

خلدون يونس
خلدون يونس
لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس

الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات

شبّه لوي أهمية انضمام هاميلتون إلى فيراري، بالضجة التي أخذها انتقال نايجل مانسل إلى صفوف السكوديريا قادماً من ويليامز في 1989، الفريق الذي كان يعمل فيه لوي كبيراً للقسم التقني.

وأشعل انتقال مانسل إلى فيراري حماس التيفوزي الذين أطلقوا عليه لقب الأسد أو Il Leone.

حيث قال: "أعتقد أن هاميلتون سيجلب الكثير للفريق، والعكس بالعكس كذلك".

وأكمل: "أقدم تهانيّ لهم، على ضمّه إليهم، وأتمنى لهما الأفضل معاً".

وأردف: "آخر حركة انتقالات بهذا الحجم حصلت مع نايجل مانسل عندما انضم إلى فيراري، حين كنتُ مع ويليامز".

وأضاف: "حصل حينها على لقب ’الأسد’ أو Il Leone. تذكرون مدى نجوميته هناك. لقد صارع السيارة وحقق نتائج مذهلة".

وتعليقاً على إمكانية أن تجد فيراري "أسداً" آخر مع هاميلتون، ردّ لوي: "آمل ذلك".

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وكان لوي مع ويليامز حين عاد مانسل إلى الفريق في 1991، بعد موسمين صعبين ضمن صفوف فيراري التي لم يفز معها سوى بثلاثة سباقات.

حيث يرى أن انضمام سائق بحجم هاميلتون إلى فيراري سيضخّ ضمن عروق الحصان الجامح مزيداً من القوة الضرورية للمنافسة الدورية على الانتصارات، كما حصل حين عاد مانسل إلى ويليامز.

فقال: "أذكر حين عاد نايجل، كانت تلك لحظة جيدة. فقد تحسّن المصنع مباشرة في اللحظة التي تمّ فيها إعلان الخبر. أعتقد أننا سنرى مثل ذلك مع فيراري".

وأكمل: "حين تضم سائقاً بحجم لويس، سائق مذهل بجميع المقاييس، حين يأتي ويعمل ويقود السيارة، فإن ذلك يحفّز كامل الفريق من الناحية الذهنية".

واسترسل: "لا يمكننا إنكار حقيقة أن لويس ظاهرة. من جهة، تعلم أنه سائق سيستخلص كامل قدرات السيارة، ويقودها بأسرع ما يمكن".

واستكمل: "من ناحية أخرى، يشعر الجميع بالتوتر لضرورة تقديم أفضل ما يمكن في وجه التحدي فهم يعلمون أن أحد أعظم السائقين على الإطلاق مشارك على متن سيارتهم".

واختتم: "أعتقد أن كل هذه الأمور ستعمل بالتناغم مع بعضها البعض".

بادي لوي

بادي لوي

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

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