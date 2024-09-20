فيراري: قانونيّة الجناح الخلفي لسيارة مكلارين كانت مسألة "قاطعة"
لا ترى فيراري في خدعة "ميني دي آر اس" على سيارة مكلارين مسألة بسيطة لاستغلال المساحة الرماديّة في القوانين.
لاندو نوريس، مكلارين
الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات
قال فريدريك فاسور مدير فريق فيراري إنّ قانونيّة تصميم الجناح الخلفي "ميني دي آر اس" المثير للجدل كانت مسألة "قاطعة كالأسود والأبيض"، وذلك بعد تدخّل "فيا" وطلبها من الفريق إجراء تغيير.
قالت مكلارين قبيل جائزة سنغافورة الكبرى أنّها ستُجري تعديلات على تصميم جناحها الخلفي على خلفيّة خصائصه المرنة المثيرة للجدل.
وأظهرت مقاطع الفيديو من على سيارة أوسكار بياستري من سباق باكو نهاية الأسبوع الماضي أنّ المكوّن العلوي يترفع ليفتح الفجوة ما يُساعد على تقليل الجرّ وتعزيز السرعة القصوى.
وعلى إثر تحليلٍ من قبل "فيا"، اتّضح اليوم الجمعة في سنغافورة أنّ الهيئة الحاكمة شعرت بأنّ سلوك الجناح لا يمتثل للقوانين، لذا طلبت من الفريق تعديله.
وأكّدت مكلارين لاحقًا أنّها وافقت على ذلك الطلب وستُجري التعديلات اللازمة.
وفي حين أنّ مشكلة الأجنحة الخلفيّة المرنة طُرحت بقوّة في الأيّام الماضية، فإنّها تأتي على خلفيّة جدلٍ طويل الأمد خلال هذا الموسم بشأن مرونة الأجنحة الأماميّة.
لكنّ فاسور قال أنّ استغلال الفرق لمرونة الأجنحة الخلفيّة مسألة مختلفة بالكامل على صعيد موقع ذلك من القوانين والتوصيات في التوجيهات التقنيّة المعنيّة.
وقال فاسور في سنغافورة: "أعتقد بأنّ هناك نوعٌ من الالتباس بين ما يحدث في الجناح الأمامي والآخر الخلفي".
وأضاف: "نتّفق جميعًا على أنّ الجناح الأماميّ منطقة رماديّة بسبب أنّ الفقرة الأولى من التوجيه التقنيّ تقول بأنّه لا يُمكنك تصميم جزء من السيارة بنيّة تغيّر شكله، ومن الصعب إدارة النوايا".
وأردف: "لكن في ما يتعلّق بالجناح الخلفي، فالقصّة مختلفة بالكامل، لأنّ هذا البند ينصّ على التواء أٌقصى. هذه مسألة قاطعة، كالأسود والأبيض. لا منطقة رماديّة. ذلك واضحٌ بالنسبة لي".
وعبّر فاسور عن وجود بعض الانزعاج حيال استفادة مكلارين من هذا التصميم في السباقات الماضية.
وقال الفرنسي أنّ تحليلات فيراري أظهرت أنّ ذلك الجناح استُخدم على حلبات أخرى منخفضة السرعة مثل جائزة إيطاليا الكبرى التي حلّ فيها بياستري ولاندو نوريس في المركزين الثاني والثالث.
وقال: "في باكو، وصلنا إلى المنعطف الأوّل جنبًا إلى جنب معه (بياستري) في 10 لفّات. يُمكنكم تخيّل وجود بعض الانزعاج".
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