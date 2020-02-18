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فيراري: فيتيل ولوكلير في مرتبة متساوية ويمتلكان حريّة التسابق

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فيراري: فيتيل ولوكلير في مرتبة متساوية ويمتلكان حريّة التسابق
من قبل:
18-02-2020

قال ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري للفورمولا واحد أنّ سائقَيه سيباستيان فيتيل وشارل لوكلير ضمن مرتبة متساوية في موسم 2020، وشدّد على أنّهما يمتلكان حريّة التسابق في ما بينهما.

أوضح بينوتو قبل بداية الموسم المنصرم أنّ فيتيل سيحصل على الأولويّة في حال اقتضى الأمر ذلك، لكنّ أداء لوكلير القويّ – الذي شهد فوزه في بلجيكا وإيطاليا إلى جانب سبعة أقطاب انطلاقٍ أولى – أدّى إلى تغيّرٍ في موازين القوى.

وأدّى ذلك إلى تزايد التوتّر ضمن صفوف الحظيرة الإيطاليّة في بعض المناسبات، لعلّ أبرزها الحادث بينهما خلال جائزة البرازيل الكبرى.

وقال بينوتو: "يملك شارل الآن عامًا من الخبرة معنا. أعتقد بأنّه في حين أنّنا قلنا في مثل هذه الفترة من العام الماضي أنّ سيباستيان سيكون السائق الأوّل وشارل الثاني، فإنّني أعتقد بأنّه بعد عام أثبت كلٌ منهما أنّ بوسعه المنافسة على أفضل النتائج، سيكونان في ذات المستوى، سنرى".

وأكمل: "يُمكن لكلٍ منهما المنافسة للتواجد في الأمام، ذلك كلّ ما في الأمر. لذا لنسمح لهما بالتسابق".

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واعترف لوكلير باستخلاصه لبعض الدروس من العام الماضي، حيث يتوقّع ترك مساحة أكبر عندما يخوض منافسة مع زميله.

وقال أصيل موناكو: "من الواضح أنّ كلانا تعلّم درسًا ممّا حدث في البرازيل. لذا أجل، بالطبع نحظى بحريّة التسابق في ما بيننا، لكنّنا زملاء على الجانب الآخر".

وأكمل: "هناك الكثير من العاملين خلف الأضواء ويعود الأمر إلينا لتقديم أفضل أداء على الحلبة. ومجدّدًا نحن فريق، لذا فإنّ أمورًا مشابهة لما حدث في البرازيل لا يجب أن تحدث".

وأردف: "تعلّمت من ذلك بالتأكيد وستكون الهوامش أكبر على الأرجح من أجل البقاء على الجانب الآمن".

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من جانبه نفى فيتيل ما أشار إليه البعض بأنّ مرتبته في الفريق تراجعت وأنّ مرتبة لوكلير في تصاعد منذ بداية العام الماضي.

وقال الألماني: "كلّا، لا أرى المسألة بتلك الطريقة. أعتقد بأنّ كلانا تحسّن، تحسّن موقع كل منا حتّى في العام الماضي. ليس الأمر كما لو أنّه كانت لديّ سيارة مختلفة. ذلك هو الأمر الأساسيّ".

وأكمل: "من الواضح أنّ لدينا ذات السيارة وذات الفرص للتسابق بشكلٍ جيّد، لذا لم أشكّ في ذلك مطلقًا العام الماضي. لا أعتقد بأنّ شارل شكّ أيضاً. لا أتّفق مع وجهة النظر تلك".

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الكاتب مروان الوافي

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