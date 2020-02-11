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فيراري: فيتيل هو "خيارنا الأوّل" للمستقبل وليس هاميلتون

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فيراري: فيتيل هو "خيارنا الأوّل" للمستقبل وليس هاميلتون
11-02-2020

قال ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أنّ سيباستيان فيتيل هو "الخيار الأوّل" للحظيرة الإيطاليّة لمجاورة شارل لوكلير لموسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد.

بعد أن تغلّب عليه زميله لوكلير الأقلّ خبرة في العديد من المناسبات خلال موسم 2019، وبعد حصول الأخير على عقدٍ جديدٍ مع الحظيرة الإيطاليّة يمتدّ حتّى 2024، فإنّ فيتيل بطل العالم أربع مرّات يتّجه لإنهاء عقده مُوفّى العام الجاري.

لكن بالرغم من أنّ العام الأوّل لفيتيل ولوكلير كزميلَين لم يكن سلسًا للغاية، فإنّ كبار المسؤولين في فيراري تحدّثوا علنًا عن فكرة التحرّك للتعاقد مع لويس هاميلتون حامل لقب الموسم الماضي، لكنّ بينوتو أوضح الآن أنّ الإبقاء على فيتيل هو "الخيار المُحبّذ".

وعندما سُئل إن كان هاميلتون خيارًا للفريق لموسم 2021، قال بينوتو خلال حدث إطلاق سيارة فيراري "اس.اف1000": "أريد الإجابة بطريقة مختلفة. أعتقد بأنّ سيباستيان هو خيارنا الأوّل في الوقت الحاضر، ومن الواضح أنّنا نخوض محادثات معه وسنُواصل تلك المحادثات، لكنّه الخيار الأوّل بكلّ تأكيد، أعني خيارنا المحبّذ في الوقت الحاضر".

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كما قال السويسريّ أنّ التعاقد مع هاميلتون لم يكن بالأمر الذي "تدرسه فيراري في الوقت الحاضر".

من جانبه قال فيتيل أنّه يُحبّذ "عيش اللحظة" عوضًا عن التفكير في ما بعد موسم 2020.

وقال الألماني: "إن قارنتم الوضع بما كان عليه قبل ثلاثة أعوام، فلم يكن لديّ عقدٌ حتّى أغسطس، لذا بالحديث بشكلٍ قاطع فإنّني كنت خارج الخدمة لنصف عام قبل نهاية الموسم. لذا لا أعتقد بأنّ ذلك يُغيّر الوضع كثيرًا".

وأكمل: "مثلما قلت سابقًا، من الواضح أنّك تركّز على ما يجري في الوقت الحاضر. عليك في مرحلة ما التوصّل إلى اتّفاق بالتوجّه إلى المستقبل. لكنّني أعتقد بأنّنا سنحصل على وقتٍ كافٍ للقيام بذلك".

وعند سؤاله عن المجال الزمنيّ لإبرام صفقة جديدة مع فيتيل، قال بينوتو: "أعتقد بأنّ ذلك يجب أن يكون وفق قرار مشتركٍ أوّلًا، وهو ما سنتحدّث فيه معًا".

وأكمل: "سيأخذ الأمر كلّ الوقت الذي يحتاجه. من الواضح الآن أنّنا نُركّز على السيارة، ونحن نركّز على ما سنقوم به في التجارب الشتويّة والسباقات الأولى، وسيكون هناك وقتٌ مناسبٌ لبقيّة الأمور".

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