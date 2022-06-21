فيراري: "فيا" لم تتّبع الإجراءات الصحيحة مع التوجيه التقني

بعد تفاقم مشاكل الارتدادات التي تُميّز جيل سيارات 2022 في جولة باكو، حثّ العديد من السائقين "فيا" على اتّخاذ تدابير في ظلّ مخاوف بشأن صحّتهم.

واستجابت "فيا" قبل جائزة كندا الكبرى عبر إصدار توجيه تقني للمساعدة على مجابهة تلك التأثيرات. وأعلمت الفرق بأنّها تُخطّط لتشكيل مقياسٍ لمدى التسارع العمودي للسيارات وتُجبر الفرق المتأثّرة بخفض مستوى الارتدادات.

لكن بشكلٍ حاسم فإنّ نيكولاس تومبازيس المسؤول عن الشؤون التقنيّة لسيارات المقعد الأحادي في "فيا" منح الفرق كذلك خيار إضافة سلكٍ معدنيٍ ثانٍ لتدعيم الأرضيّة، وهو حلٌ ظهر على سيارتَي مرسيدس في تجارب الجمعة في مونتريال.

وقامت مرسيدس بنزع السلك الثاني يوم السبت بعد إشارة الفرق المنافسة إلى وجود أسسٍ للتقدّم باحتجاجٍ رسمي، كون توجيه تومبازيس التقني كان إرشاديًا فقط في طبيعته وبالتالي يُمكن اعتبار السيارة غير قانونيّة من قبل مراقبي "فيا".

وتسمح قوانين الفورمولا واحد رسميًا باعتماد سلكٍ معدني واحد في الأرضيّة لتدعيمها.

وقبيل اجتماعٍ إضافي سيُقام هذا الأسبوع للتوصّل إلى حلٍ وسطٍ، قال بينوتو مدير فريق فيراري أنّ "فيا" لم تتّبع الإجراءات الصحيحة عبر إصدارها التوجيه التقني، كونه لا يُغيّر القوانين.

"بالنسبة لنا فإنّ التوجيهات التقنيّة غير قابلة للتطبيب" قال بينوتو ليلة السبت، وأضاف: "ذكرنا ذلك لـ فيا، وأسباب ذلك هو أنّ التوجيه التقني هناك لتوضيح القوانين أو معالجة مسألة المراقبة، لكنّ التوجيه التقني لا يُغيّر القوانين".

وأردف: "لا يُمكنك تغيير القوانين عبر توجيه تقني. تلك هي الحوكمة".

السلك الإضافيّ على أرضيّة سيارة مرسيدس "دبليو13" تصوير: جورجيو بيولا

ويُمكن لـ "فيا" المضيّ قدمًا في تغيير القوانين من دون موافقة الفرق على أسس السلامة، لكن يجب أن تتمّ المصادقة على التغييرات من قبل المجلس العالمي لرياضة السيارات. وسيُعقد الاجتماع المقبل للمجلس في نهاية هذا الشهر قبيل جائزة بريطانيا الكبرى، لذا من الممكن نظريًا أن يتمّ تعديل القوانين قبل السباق المقبل.

وقال بينوتو: "حتّى بناءً على أسس السلامة، ما الذي يُمكن لـ فيا فعله؟ عليها أوّلا استشارة المجموعة التقنيّة، وتغيير القوانين ومن ثمّ التوجّه إلى المجلس العالمي من أجل المصادقة الرسميّة على التغييرات من دون موافقة الفرق بناءً على أسس السلامة".

وأضاف: "لكنّك لا تُغيّر القوانين من خلال توجيه تقني. لذا لماذا أرسلنا ذلك إلى فيا. في الحقيقة أعتقد بأنّ إصدار التوجيه التقني كان خاطئًا، أعتقد بأنّ المقياس الأوّل لم يُطبّق. كما لم يتمّ تثبيت الأسلاك الإضافيّة على أيّ سيارة في عطلة نهاية الأسبوع. لذا ضجّة من لا شيء".

واعترف بينوتو بأنّ الارتدادات تستحقّ المعالجة في المستقبل من أجل تخفيف المخاوف بشأن صحّة السائقين.