فيراري: "فيا" كانت واضحة بشكلٍ قاطع حيال قانونيّة جناحنا الأماميّة
قالت فيراري أنّه لم تكن تعتريها أيّة شكوك بشأن قانونيّة تصميم جناحها الأماميّ بشكلٍ كامل عند إطلاقها لسيارتها الجديدة "اس.اف-23" منتصف هذا الشهر.
جذبت الحظيرة الإيطاليّة الأنظار نحو جناحها الأماميّ الذي تضمّن ذات الشفرات الفاصلة التي مُنعت مرسيدس من استخدامها العام الماضي.
وفي حين أنّ القوانين أشارت العام الماضي إلى أنّ الغرض "الأساسي" من الفواصل يجب أن يكون لأسباب ميكانيكيّة، هيكليّة أو قياسيّة، وهو ما لا يعني بالضرورة منع توفيرها لأيّة تأثيرات انسيابيّة، فإنّ تلك المنطقة الرماديّة دفعت مرسيدس للتخلي عن التصميم.
وتسبّب استخدام فيراري لذات الفكرة في بعض الجدل إلى أن اتّضح أنّ القوانين عرفت بعض التغييرات في الفترة الشتويّة تمّ ضمنها التخلي عن كلمة "بالأساس".
وبحديثه إلى مجموعة مختارة من وسائل الإعلام بما فيها موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول الجناح الأمامي، قال فريدريك فاسور مدير الفريق: "عندما أطلقنا سيارتنا مع هذه المكوّنات، فقد تأكّدنا من إجرائنا لمحادثات مع فيا".
وأضاف: "هذا التصميم قانونيٌ بشكلٍ واضحٍ للغاية بالنسبة إليهم. لا أكترث لمشاعر الفرق الأخرى".
وقلّل فاسور من شأن استخدام فريقه لفكرة لم تنتبه لها الفرق الأخرى، حيث قال بأنّ ذلك جزء طبيعي من عالم سباقات السيارات.
وقال: "الفورمولا واحد لعبة. كلّ عام تكون هناك قصّة حول جزء معيّنٍ من سيارة ما. سنتحدّث عن شيء آخر في الأسبوع المقبل".
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