فيراري: فرق الفورمولا واحد أساءت تقدير ظاهرة "الارتداد"

واجهت العديد من الفرق تحديات خلال أوّل يومين من تجارب برشلونة في إسبانيا، حيث كانت عواقب ظاهرة "الارتداد" – وهو ارتداد السيارة بين الأعلى والأسفل على أنظمة تعليقها بعد بلوغها سرعة معيّنة على الخطوط المستقيمة.

وكانت تلك الظاهرة حاضرة بكثافة خلال الحقبة السابقة من المؤثّرات الأرضيّة في الفورمولا واحد، حيث تنتج عن تسبّب الارتكازيّة أسفل الأرضيّة في شفط السيارة إلى الأسفل أكثر فأكثر أثناء تسارعها على الخطوط المستقيمة، قبل أن يعلق الهواء فجأة إمّا عبر تغيّر ضغط الهواء أو لمس الأرضيّة لسطح المسار.

وحالما يحدث ذلك فإنّ السيارة تفقد فجأة الارتكازيّة الإضافيّة وترتفع السيارة إلى الأعلى فجأة، قبل أن تبدأ بالنزول مجدّدًا وتتكرّر تلك الدورة مرارًا.

وإلى جانب عدم منح تلك الظاهرة شعورًا بالراحة بالنسبة للسائقين، فإنّها من الممكن أن تتسبّب في بعض المشاكل الكبيرة على المنعطفات السريعة في حال وقعت تلك الظاهرة وفقدت السيارة الارتكازيّة بشكلٍ مفاجئ.

وعانت عدّة سيارات من تلك المشكلة، حيث أشار بينوتو إلى أنّ عددًا قليلًا من الفرق توقّع ذلك بعد أعمال التطوير بأنظمة الموائع الحسابيّة ونفق الهواء.

وقال في هذا الصدد: "أعتقد بأنّ أغلبنا على الأقلّ قلّل من شأن هذه المشكلة، على صعيد وقوع الارتدادات أكثر من المتوقّع".

وأضاف: "عندما تُجهّز هذه السيارات بأرضيات ذات مؤثّرات أرضيّة، فإنّ الوضع مختلف. إنّها عمليّة تعلّم".

وقال بينوتو أنّ التخلّص من تلك الظاهرة بالكامل كان أمرًا يسهل القيام به نسبيًا، كونه سيتمثّل في رفع السيارة ببساطة.

لكنّ الوضع تعقّد نتيجة معرفة الفرق بأنّ هناك مكاسب أداء أكبر عبر تشغيل السيارة بأقرب قدرٍ ممكن من سطح المسار، وهو ما يتركها مكشوفة أمام عودة المشكلة.

وقال في هذا الصدد: "أعتقد بأنّ حلّها واضح. لكن يجب أن لا يكون ذلك مقايضة، عليك محاولة تفادي تلك الارتدادات بالتوازي مع استخراج أقصى أداء من السيارة، لكنّ تلك العمليّة قد تكون أقلّ سهولة".

وأكمل: "أنا متأكّدٌ من أنّ الفريق سيتوصّل إلى الحل في مرحلة ما. كم سيتطلّب ذلك من الوقت؟ الفريق الذي سيتوصّل إلى ذلك أبكر سيتمتّع بأفضليّة في بداية الموسم".

ويُعتقد بأنّ هذه المشكلة هي التي أثّرت بالأساس على تحضيرات ألفا روميو التي لم تُكمل الكثير من اللفّات على مدار اليومين.

ويأمل فريدريك فاسور مدير الفريق أن يتمّ إيجاد حلٍ بحلول التجارب المقبلة في البحرين، حيث دعم نظرة بينوتو بأنّ السيطرة على هذه المشكلة سيُوفّر مكاسب أداء جيّدة.