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فيراري: فرق الصدارة ستحافظ على مواقعها في 2021

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فيراري: فرق الصدارة ستحافظ على مواقعها في 2021
12-11-2019

تعتقد فيراري أنّ فرق الصدارة في الفورمولا واحد ستظلّ بعيدة أمام منافسيها في موسم 2021، على الرُغم من التغييرات الجذرية التي ستشهدها القوانين والتي تهدف إلى جعل الرياضة أكثر إثارة للمتابعين.

تمّت الموافقة على مجموعة تغييرات كبيرة في القوانين - والتي تتضمّن قوانين مالية جديدة وسيارات ينبغي أن تكون أفضل لناحية التسابق - أملًا في جعل نتائج الرياضة غير متوقعّة على نحوٍ أكبر.

لكن وبالرُغم من أنّ سقف النفقات المستقبلي والتوزيع الأكثر عدلًا للعوائد المالية قد يكون لهما تأثير على الأداء على المدى الطويل، إلّا أنّ ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري يعتقد بأنّ البطولة لن تشهد خلطًا ملحوظًا للأوراق على الأقلّ لموسم 2021.

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حيث قال: "أعتقد بأنّ فرق الصدارة ستحصل في البداية على أفضليّة لناحية الأداء بسبب كميّة الموارد التي تملكها لتطوير سيارة جديدة".

وأضاف: "لاحقًا، نأمُل أن تتمكّن الفرق الصغيرة من تحقيق تلك القفزة النوعية، لكنّ عدم الاستمرارية سيمثّل تحديًا كبيرًا. إذ من الصعب للغاية اليوم فهم كيف سيكون الوضع".

وتابع: "أرى بأنّ فرق الصدارة ستحافظ على مواقعها، حينها ستكون ما زالت أفضل الفرق، مع كيفيةٍ أفضل لمعالجة الأمور، إلى جانب الموارد والميزانيات، لذا فأنا واثق للغاية من أنّ الوضع لن يتغيّر كثيرًا".

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من جانبه، تشارك كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل مع بينوتو في وجهة نظره بأنّ القوانين الجديدة تمثّل في كثير من الأحيان عاملًا مساعدًا للفرق الأكبر التي بوسعها تسخير مزيد من الموارد على تلك التغييرات.

"دومًا ما يتطلّب الأمر وقتًا كي يستقر الوضع ويتجانس" قال هورنر، مُضيفًا: "نبدأ فقط الآن في رؤية ذلك مع الهيكل ووحدات الطاقة، وذلك بعد فترة كبيرة تبلغ أربعة أو خمسة أعوام. لذا يُمكن القول بأنّ الفرق التي تملك موارد أكبر ستستفيد أكثر بالتوجّه إلى موسم 2021".

ويعني مستوى سقف النفقات - والذي تمّ تحديده بـ 175 مليون دولار مع وجود عدد من الجوانب خارج هذا المبلغ بما فيها التسويق ورواتب السائقين - أنّ فرق الصدارة فقط هي التي سيتعيّن عليها الحدّ من نفقاتها بدءًا من موسم 2021.

إذ أنّه وحتّى مع توقّع مصنع كبير مثل رينو أن يُنفق أكثر من أجل الوصول إلى ذلك الحدّ، فإنّ فرص الحصول على مستوى منافسة متقارب بشكل حقيقي تبدو غير مرجّحة.

حيث يعتقد سيريل أبيتبول مدير فريق رينو أنّ فارق النفقات بين الفرق الثلاثة الكبيرة والبقية سينخفض فقط بما يُقارب نصف مستواه الحالي.

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"إذا ما تحدّثنا عن سقف النفقات، سيتطلّب الأمر أعوامًا لنرى أيّ تأثير على ما نراه على الحلبة" قال أبيتبول لموقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأردف: "بالنسبة لي، كان من المهم للغاية أن تتمّ الموافقة على سقف النفقات، لكن كذلك أن نحصل على بعض القيود في عملية التطوير: قوانين أكثر تقييدًا، وكذلك في الجانب الانسيابي، القطع القياسية وتلك التي يُمنع استخدامها وكذلك التصميم. إذ تُعدّ كلّ هذه الأمور ضمانات من أجل تسريع تأثير سقف النفقات على أرض الواقع".

واختتم: "أعتقد بأنّنا سنحرز خطوة في 2021، ومن ثمّ لموسمَي 2022 و2023 وما يليهما، كما أنّ سقف النفقات سيساهم في خطوة أخرى. إذ أننا بحاجة إلى تقبّل أنّ التغييرات في الفورمولا واحد تتطلّب وقتًا".

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