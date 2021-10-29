فيراري: فارق القوة خلف مرسيدس لم يعد "دراماتيكيًا" بعد الآن

منذ تأثّر وحدة طاقتها بالتوجيهات التقنيّة في 2019، والتي فرضت قيودًا صارمة على أنظمة استشعار الوقود الخاصة بـ "فيا"، واجهت فيراري معركة صعبة للعودة إلى ذات مستوى مرسيدس على صعيد المحرّك.

وحسّنت فيراري أداء محرّكاتها خلال الفترة الشتويّة، وقدّمت لاحقًا في النصف الثاني من هذا الموسم تحديثًا لنظامها الهجين على سيارتَي شارل لوكلير وكارلوس ساينز الإبن في روسيا وتركيا على التوالي.

وبعد معاناتها من مصاعب تلقي العقوبات لاستخدام كلٍ من سائقَيها للمحرّك الرابع، كسب السائقان تحسّنًا ملموسًا على صعيد الأداء.

ويعتقد بينوتو أنّ تحديثات النظام الهجين الأخيرة من مارانيللو مثّلت "خطوة كبيرة"، ما يعني أنّ الفارق مع مرسيدس لم يعد دراماتيكيًا مثلما كان الحال العام الماضي.

وقال في هذا الصدد: "دائمًا ما تكون الطاقة الإضافية متاحة على الخطّ المستقيم، لذا تستفيد من ذلك في بداية الخطّ المستقيم وكذلك في نهايته".

وأضاف: "طريقة تقييمنا لذلك، لو نظرنا إلى عطلة نهاية هذا الأسبوع، فإنّنا نستخدم مستوى الارتكازيّة الأقصى، لكنّنا نُجاري السرعات القصوى للآخرين".

وأكمل: "بالنظر إلى العام السابق ومدى سوء وضع فيراري حينها، فبالتأكيد هذه خطوة كبيرة إلى الأمام. لا نزال نعلم أنّ هناك فارقًا خلف أفضل محرّكات هذه الأيّام، لكنّنا نعتقد بأنّ الفارق ليس دراماتيكيًا للغاية".

وقد تكون الطاقة الإضافيّة من محرّك فيراري حاسمة ضمن جهود الفريق للتغلّب على مكلارين ضمن معركتهما على المركز الثالث في بطولة الصانعي. بعد منافستهما المتقاربة طوال موسم 2021 والتي شهدت تقلّب الأداء بينهما اعتمادًا على الحلبات، اعترفت مكلارين أنّ فيراري تملك الآن سيارة أسرع.

واعترف بينوتو أنّ نظام "إيرز" المحدّث يمنحه الثقة في قدرة فيراري على التقدّم في السباقات التالية.

وقال الإيطالي: "بالحديث بشكلٍ عام وعلى صعيد التوازن العام في اللفّة، فأعتقد بأنّنا كنّا أسرع بشكلٍ واضح نهاية هذا الأسبوع (في أوستن)".

واختتم بالقول: "أعتقد بأنّ هذه لم تكن حلبة مناسبة لسيارتنا نظريًا. لهذا السبب أنا مسرورٌ بالتقدّم الذي شاهدته في السباقات الأخيرة، خاصة عبر الأداء الذي وفّرته وحدة الطاقة في التصفيات والسباق، وذلك يمنحني الثقة للسباقات المقبلة".