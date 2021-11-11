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فيراري غير واثقة من ضرورة منح امتيازات للمصنعين المحتملين في الفورمولا واحد

قال ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أنه غير واثق من أنه ينبغي منح امتيازات لمصنعي وحدة الطاقة المحتملين في الفورمولا واحد، وذلك وسط الاهتمام المتزايد من علامتي مجموعة فولكسفاغن، بورشه وآودي.

فيراري غير واثقة من ضرورة منح امتيازات للمصنعين المحتملين في الفورمولا واحد

خاص حاملو الأسهم في الفورمولا واحد محادثات لعدد من الأشهر حول الشكل الذي سيبدو عليه الجيل الجديد من وحدات الطاقة قبل تقديمه في 2026، إذ تم الاتفاق على التخلّي عن نظام استعادة الطاقة الحرارية "ام جي يو-اتش".

وقد أدّى ذلك إلى اهتمام من بورشه وآودي لخوض غمار البطولة، حيث تتواصل النقاشات حول الامتيازات المحتملة التي قد يتم الحصول عليها لضمان تنافسيّة أي مصنّع جديد في مواجهة منافسيه ذوي الخبرة الأكبر مع المحركات الهجينة ذات الشواحن التوربينية الحالية.

لكنّ بينوتو اعترف أنه وبينما سيحتاج أي وافد جديد "إلى البدء من الصفر" وأنه قد يكون هنالك سماح إضافي باستثمارات النفقات الرأسمالية، لكنّه لا يشعر بأن ذلك ينبغي أن ينطبق أيضاً على الجانب التشغيلي.

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فقال: "في جانب الموارد الأخرى مثل ساعات الداينو أو نفقات التشغيل، فلست واثقًا تمامًا من فكرة الامتيازات".

وأضاف: "إذا ما كنت وافدًا جديدًا، فلديك أفضلية في حقيقة أنك تركز فقط على التطوير الجديد، بينما نحتاج نحن المصنعون الحاليون إلى قسم جهودنا بين العمليات الحالية القائمة وما ستكون عليه العمليات الجديدة".

وتابع: "أعتقد بأن التخلّي عن نظام ام جي يو-اتش، وهو الأمر المتفق عليه، يجعل من ذلك المشروع جديدًا على الجميع. لذلك سيبدأ الجميع من الصفر، ولا أشعر بأنهم سيكونون متأخرين".

وأكمل: "أرى بأن لديهم أيضاً خبرات في جانب الوقود المتجدد، وكذلك الجوانب الكهربائية. لست واثقًا تمامًا بأنهم سيفتقرون إلى الكفاءات لمقارعة المصنعين الحاليين".

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