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فيراري "غير نادمة" على محاولة لوكلير الضغط في سباق إيمولا

قالت فيراري أنها "غير نادمة" على محاولة سائقها شارل لوكلير المتأخرة، الضغط على سيرجيو بيريز خلال سباق جائزة إيميليا رومانيا الكبرى للفورمولا واحد، بالرغم من انزلاقه وخسارته منصة التتويج.

فيراري "غير نادمة" على محاولة لوكلير الضغط في سباق إيمولا

كان لوكلير يسير على طريق تحقيق منصة تتويج مضمونة خلف ماكس فيرشتابن وسيرجيو بيريز سائقَي ريد بُل.

لكن وفي اللفة 50، قررت فيراري إدخاله لوضع إطارات "سوفت" بهدف محاولة منحه فرصة كسب مركز إضافي.

وضمن سعيه للضغط على بيريز، انزلق لوكلير وارتطم بالحائط ليعود إلى منصة الصيانة مع جانح أمامي وإطارات جديدة.

وأدت هذه الحادثة إلى تراجعه لينهي السباق سادساً.

وبينما كانت خسارة النقاط مكلفة ضمن معركة اللقب، لكن ماتيا بينوتو مدير الفريق لم يُعلق سلباً على محاولات لوكلير.

فقال: "أعتقد أنه لن يكون هناك ندم على الإطلاق حيال الطلب من السائق الضغط بشكل أكبر. أعتقد أن هذا جزء من عملنا، السعي نحو الحدود القصوى. الأخطاء واردة الحدوث".

وتابع: "أعتقد أن سيارات هذا الموسم، خاصة على الحفف الجانبية، باتت أكثر قساوة. عند ارتكاب خطأ صغير فإنك تدفع ثمناً كبيراً. أعتقد أن قرارنا كان صائباً وهذا كل ما هنالك".

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ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري مع شارل لوكلير

تصوير: فيراري

بالمقابل، أشار بينوتو إلى أن قرار الوقفة الثانية كان حركة هجومية لاقتناص مركز إضافي وليس بسبب مستويات التآكل المرتفعة للإطارات.

فقال: "لم نكن نعاني مع الإطارات الأمامية. حينها، كانت وتيرة سيرجيو مماثلة جداً لنا أو أفضل قليلاً. لكننا لم نكن نرى فرصةً سانحة لمهاجمته على هذه الإطارات، بالتالي قررنا إجراء وقفة صيانة لتبديل الإطارات".

وأكمل: "كنا نأمل أن يتوقفوا كذلك، وهذا ما حصل. كنا كلانا على إطارات جديدة. وكنا نستعد لسباق مثير مع بقاء 15 لفة وإطارات ’سوفت’ جديدة".

وتابع: "أعتقد أن الخطة سارت بشكل جيد لأن شارل كان قريباً جداً من سيرجيو وحاول الهجوم قبل ذلك الخطأ".

يشار إلى أن لوكلير تحسّر على ذلك الخطأ المكلف، قائلًا أنّه دفع ثمن "طمعه المفرط".

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